إيران تتهم إسرائيل وأمريكا بالهجوم على محطات الوقود والرياض تؤكد أن التعامل مع لبنان "لا جدوى له"

اتهمت إيران، إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف خلف الهجوم الإلكتروني الذي استهدف آلاف محطات بيع الوقود المدعم في جميع أنحاء إيران.

وقال قائد الدفاع المدني الإيراني والمسؤول عن الأمن الإلكتروني، غلام رضا جلالي، في تصريحات تلفزيونية، إن" التحقيقات لم تكتمل بعد، لكنه أعرب عن اعتقاده من الناحية التحليلية أن النظام الإسرائيلي والأمريكان وعملاءهم هم من نفذوا هذا الهجوم".

وجاء تعطل خدمات الوقود قبيل الذكرى الثانية لانطلاق لاحتجاجات في إيران، على خلفية الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، سرعان ما تحولت إلى احتجاجات سياسية طالب خلالها المتظاهرون بتنحي كبار حكام البلاد.

في هذا السياق، قال الكاتب الصحفي، إبراهيم شير، إن الهجوم على محطات البنزين في إيران، تم "بطريقة معقدة جدا ولم يكن هجوما طبيعيا وعبر عدة سيرفرات لا تملكها سوى الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأوضح أن الدولة الثالثة التي شاركت في العملية، بحسب قائد الدفاع المدني الإيراني، هي "دولة إقليمية لديها أزمة مع إيران".

وأكد على أن "البنية التحتية الإيرانية جيدة ولا يوجد بها ضعف، لافتا إلى أن هذه الهجمات السبرانية، " تعكس نية الطرف الآخر لعدم الذهاب نحو الاستقرار والمهادنة في المنطقة والاتجاه للتصعيد".

ولفت إلى أن "إيران ترد على كل ما يواجهها ولن تحتفظ بحق الرد فقط"، مشيرا إلى أن "هناك الكثير من المصالح الإسرائيلية تعرضت للضرر في المنطقة وخارجها".

وزير الخارجية السعودي يقول إن التعامل مع لبنان "لا جدوى له" في ظل هيمنة "حزب الله"

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن التعامل مع لبنان أصبح "لا جدوى له" في ظل ما سماها هيمنة "حزب الله" على البلاد، مشددا على أن هذه الهيمنة تقلق الرياض.

واعتبر في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، أنه ليست هناك أزمة "مع لبنان" بل الأزمة "في لبنان" بسبب "هيمنة إيران"، على حد قوله.

وأشار إلى أن المملكة لا تتدخل في لبنان ولا تملي عليه أي شيء، مؤكدا أن الرياض ستدعم "أي جهود لإصلاح شامل يعيد لبنان إلى العالم العربي".

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن "الحوار مستمر مع الشركاء الدوليين بشأن لبنان".

في هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي، فرحان صالح، إن "وضع المنطقة الحاد جدا أثر على الوضع اللبناني الداخلي خاصة انعكاسات الوضع الإيراني من خلال حزب الله والوضع السعودي".

وأوضح إلى أن "مجمل ما يحصل في لبنان نتيجة العلاقات المتوترة بين السعودية وإيران"، مشيرا إلى أنه "منذ عام 2005 تحول النفوذ في لبنان إلى نفوذ إيراني في مواجهة نفوذ سعودي، لكن التطورات كانت في حدود معينة تحمل الحساسيات الموجودة بين الرياض وطهران".

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو البرلمان لتعديل قانون الانتخابات حتى يمكن إجراء الانتخابات في موعدها

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، البرلمان الليبي لتعديل قانون الانتخابات، وذلك حتى يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن "الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية".

وأشارت إلى أن "احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 كانون الثاني/ ديسمبر 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها".

إلى ذلك، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تعتزم وضع خطة لخروج تدريجي ومتوازن لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

في ها الإطار، قال النائب في البرلمان الليبي، سعيد امغيب، إن الأمم المتحدة لا يحق لها التدخل والدعوة لتعديل قانون الانتخابات، معربا عن استغرابه البيان الصادر من البعثة الأممية في هذا الشأن.

وأضاف أن الأمم المتحدة لا يحق لها التدخل والدعوة لتعديل قوانين الانتخابات لأن هذا يعد من الشئون الداخلية لليبيا، وبالتالي لا يجب أن تتدخل البعثة الأممية ولا يحق لمفوضية الانتخابات أن تلتزم بكلام البعثة الأممية، لأن هذا أمر سيادي تختص به المؤسسات السيادية في ليبيا"، بحسب قوله.