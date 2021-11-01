لبنان يعلن فشل جهود حل الأزمة مع السعودية... المبعوث الأممي للسودان يبحث خيارات الوساطة لحل الأزمة

الموضوعات: المتحدث باسم المصالحة الوطنية يتحدث عن سيطرة تركية وشيكة على بعض المناطق شمال شرقي سوريا بعد انسحاب "قسد"، وزير خارجية لبنان يعلن فشل خلية الأزمة في حل الخلاف مع السعودية، والمبعوث الأممي إلى السودان يبحث مع حمدوك خيارات الوساطة لحل الأزمة بالسودان.

المتحدث باسم المصالحة الوطنية يتحدث عن سيطرة تركية وشيكة على بعض المناطق شمال شرقي سوريا بعد انسحاب "قسد"

توقع الناطق باسم المصالحة الوطنية السورية، عمر رحمون، تكرار سيناريو سيطرة تركيا على منطقة عفرين، في المنطقة الشرقية، عبر انسحاب قوات سوريا الديمقراطية الكردية (قسد)، وتقدم تركيا لفرض سيطرتها خلال الساعات القادمة.

وأضاف أنه "كانت هناك محاولات لفتح خط بين قسد ودمشق وعودة سلطة الدولة السورية إلى تلك المنطقة، لكن هذه المحاولات فشلت".

وقال إن لدى "قسد" رغبة في أنها إذا خسرت المنطقة فيجب أن تسلمها إلى تركيا بدلا من الدولة السورية، وهذا ما حدث في عفرين ورأس العين وتل أبيض، معتبرا إنها تجربة مكررة".

في هذا الإطار، قال عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية بسوريا، د.على الأحمد، إن قوات "قسد" لا تمثل إردة جزء من الشعب السوري، لأن هناك إرادة خارجية ضمن هذا التيار ولا يمكن التعاطي معه على أنه سوري بامتياز، وأنه عندما يكون هناك تهديد من تركيا يطرحون مطالب ليس لها علاقة مع رؤية الإرادة الموحدة للدولة".

وأكد الأحمد أن "دور الولايات المتحدة واضح في هذه التهديدات، وقد تم فرض الارادة على قسد لأن تركيا في النهاية حليف لواشنطن وجزء من الناتو، لهذا فإن الإملاءات جاءت من واشنطن وربما يكون الإصبع الإسرائيلي ليس بعيدا عن هذه الإرادة".

وزير خارجية لبنان يعلن فشل خلية الأزمة في حل الخلاف مع السعودية

أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، فشل خلية الأزمة في حل الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

وأوضح أن "خلية الأزمة التي تم تشكيلها لحل المشكلة مع دول الخليج، فشلت لأن الأزمة أصبحت أكبر من الوزارات وأكبر من لبنان بسبب عوامل خارجية وداخليةً، مؤكدا أن خلية الأزمة لن تجتمع مرة أخرى".

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وقال بوحبيب في تصريحات تلفزيونية، إن "التعويل في بقاء الحكومة (اللبنانية) يبقى على الداخل"، مؤكدا أن "الحكومة اللبنانية باقية وأن هناك تطمينات دولية لدعمها، بحسب ما علم من الرئيسين عون وميقاتي"، بحسب قوله.

في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، جوني منير، إن "لبنان ليس لدية خيارات كثيرة بعد إعلان فشل خلية الأزمة في حل الخلاف مع السعودية، وربما يطرح رئيس الحكومة طلب الاستقالة مجددا على وزير الإعلام.

لكنه أكد أن الجميع يعلم أن الموضوع أبعد من تصريحات قرداحي، خاصة بعدما قال وزير الخارجية السعودية إن الموضوع يتعلق بسيطرة حزب الله على قرار الحكومة، معربا عن اعتقاده أنه ربما يتنظر لبنان أيضا إمكانية الوساطة الأمريكية أو الضغط الأمريكي على الجانب السعودي لتخفيف الأزمة".

المبعوث الأممي إلى السودان يبحث مع حمدوك خيارات الوساطة لحل الأزمة بالسودان

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتيس، إنه التقى رئيس الحكومة السودانية المعزولة عبد الله حمدوك في منزله وناقش معه خيارات الوساطة لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

وأضاف بيرتيس، أنه ناقش مع حمدوك خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة للسودان، مؤكدا أنه سيواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين".

إلى ذلك، أكد الطاهر أبو هاجة مستشار قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، حرص القوات المسلحة على مدنية الدولة في السودان وصولاً للانتخاب، مشيرا إلى أن "التغيير الذي حدث في 25 أكتوبر يُعتبر مرحلة فاصلة في السودان.

في هذا السياق، قالت الأمين العام للحزب الجمهوري السوداني، أسماء محمود، إنه لم تتوفر معلومات كثيرة عن لقاء رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك مع المبعوث الأممي للسودان، معتبرة أن الأزمة السودانية اكتسبت أهمية عالمية وإقليمية نظرا لموقع السودان الاستراتيجي.

وأوضحت أنه لهذا السبب تحديدا تريد دول كثيرة أن يكون لها نصيب من التدخل والوساطة لحل الأزمة في السودان.

وأشارت إلى أن "هناك حالة من فقدان الثقة بين المدنيين والمكون العسكري، حيث يرفض النشطاء التفاوض والجلوس مع العسكر، بالنظر إلى الخبرات السابقة التي عطل فيها العسكريون العمل المدني لذلك لم يعد هناك مجال لأي شراكة في المستقبل مع العسكريين".

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