أنباء عن اتفاق وشيك لتقاسم السلطة من جديد في السودان... قوات "أنصار الله" تتقدم باتجاه مأرب

الموضوعات: أنباء عن اتفاق وشيك لتقاسم السلطة من جديد في السودان بين المدنيين والعسكريين، وقوات "أنصار الله" تتقدم باتجاه مأرب والقوات الحكومية تتوقع حصارا للمدينة النفطية، ووزير الخارجية اللبناني يرد بقوة على السعودية ويؤكد أن الحكومة لا تقبل الإملاءات بل الحوار.

أنباء عن اتفاق وشيك لتقاسم السلطة من جديد في السودان بين المدنيين والعسكريين

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك على فيسبوك، إن حمدوك متمسك بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة وضع المؤسسات الدستورية لما قبل الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، قبل الانخراط في أي حوار للتوصل لتسوية للأزمة.

وتتواصل الجهود الدولية للوساطة بين المجلس العسكري السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان وقوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك لإيجاد مخرج للأزمة.

في الوقت نفسه، قالت الأمم المتحدة في بيان، إن مجلس حقوق الإنسان التابع لها سيعقد جلسة طارئة بشأن السودان يوم الجمعة بطلب من بريطانيا ودول أخرى في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، إن الجيش السوداني أظهر "ضبط النفس" في رده على مظاهرات يوم السبت، مشيرا إلى أنها علامة على إمكانية عودة تقاسم السلطة مع المدنيين. وقال فيلتمان إن واشنطن "تدعم الحلول السودانية"، وتدعو إلى الإفراج عن جميع المعتقلين ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والسماح له بمواصلة عمله.

في حديثه لـ "عالم سبوتنيك"، قال عبد الوهاب موسى، مدير تحرير صحيفة "الوطن" السودانية:

"إن السودانيين الآن كلهم حريصون على أن يحدث توافق وأن تنتهي الأزمة التي حدثت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول والتي هي انقضاض على السلطة من القوة العسكرية، وحتى الآن لم تحدث اتفاقات مباشرة لأن حمدوك مازال قيد الإقامة الجبرية في منزله، لكن بعض الساسة المقربين من المكون العسكري في السلطة يسمح لهم بالتواصل مع حمدوك، كما رشحت أنباء عن توافق من بعض المقربين من الحكومة والوسطاء".

وأضاف موسى أن "قوى الحرية والتغيير والمكونات الأخرى ستواصل الضغوط على المكون العسكري لأنها تتخوف من أن تكون هذه الاتفاقات هشة وأن يتراجع المكون العسكري في أي لحظة إذا لم يجد مصلحته فيما يجري، وبالتالي سيكون هناك تصعيد ومواكب تخرج للشارع كأشكال ضغوط تمارس من أجل تحقيق المطالب وحتى يصلوا إلى الثقة".

قوات "أنصار الله" تتقدم باتجاه مأرب والقوات الحكومية تتوقع حصارا للمدينة النفطية

كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها، وسيطرت على مناطق جديدة في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز في البلاد. وتستعد القوات الموالية للحكومة في وسط اليمن للدفاع عن مدينة مأرب، معقلها الشمالي الأخير، في مواجهة تقدم مقاتلي جماعة الحوثيين العازمين على السيطرة الكاملة على إحدى المناطق الرئيسية المنتجة للطاقة في اليمن.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أنهم سيطروا على مديريتي الجوبة وجبل مراد في مأرب، بعد أن استولوا الشهر الماضي على العبدية وحريب.

ويبلغ عدد السكان في مدينة مأرب ثلاثة ملايين شخص وهو ما يعرضهم للخطر، ومنهم ما يقرب من مليون نازح من أماكن أخرى من اليمن منذ بدء صراع إقليمي على السلطة بين السعودية وإيران.

في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال دكتور عادل المسني، الباحث في الشأن اليمني والعلاقات الدولية:

"إن الحوثيين حقيقة موجودون على مشارف مأرب منذ سنوات حيث وصلوا إلى سرواح وهي التي لا تبعد عن مأرب أكثر من سبعة كيلومترات، وما حدث مؤخرا أنهم تمكنوا من فتح جبهة جديدة في جنوب مأرب واستطاعوا أن يتقدموا فيها".

وأضاف المسني أن "مأرب لديها الإمكانيات للصمود وهي تضم اليوم أكثر من مليوني يمني وفيها كذلك ثروات النفط والغاز لكن فيها قبائل لا تدين بالولاء للحوثيين وبالتالي لم يستطع أنصار الله دخول مأرب حتى بعد سقوط بقية المحافظات كاملة في حوزتهم، وهناك صمود كبير بسبب القنوات المفتوحة مع الجيش اليمني الموجود في شبوة وحضرموت لكن القضية كذلك في تغيير المعادلة العسكرية على الأرض".

وزير الخارجية اللبناني يرد بقوة على السعودية ويؤكد أن الحكومة لا تقبل الإملاءات بل الحوار

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إن المملكة العربية السعودية تملي شروطا مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحد من دور حزب الله، مضيفا أن السعوديين لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثا حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير.

وقال عبد الله بو حبيب إذا كانوا يريدون فقط رأس "حزب الله"، فنحن لا نستطيع أن نعطيهم إياه، نحن كلبنان. لأن تصريحات وزير الخارجية السعودي أن حزب الله وليس جورج قرداحي المشكلة، جورج قرادحي فقط أشعل المشكلة، هو كان مثل فتيل" للأزمة.

وأضاف بو حبيب أن "حزب الله لا يهيمن على البلد"، وأنه "مكون لبناني يلعب سياسة، نعم عنده امتداد عسكري إقليمي، لكن لا يستخدمه في لبنان. هذه نحن لا نستطيع حلها. وأضاف أن لبنان يريد علاقات ممتازة مع المملكة العربية السعودية ولكن من خلال الحوار وليس الإملاء".

ويواجه لبنان موجة غضب من دول الخليج العربية بعد انتقادات حادة أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي للتدخل السعودي في اليمن والتي وصف فيها الحرب بأنها عبثية.

في حديثه لـ "عالم سبوتنيك"، قال دكتور أحمد الزين الكاتب والمحلل السياسي اللبناني:

"إن تصريحات الخارجية اللبنانية الأخيرة واقعية ودبلوماسية"، مشيرا إلى حديث وزير الخارجية اللبناني عن تصرفات السفير السعودي في لبنان التي تخترق العادات الدبلوماسية، وقد تعرض بالفعل لانتقادات بسبب تصرفاته التي تتعدى الأعراف الدبلوماسية للسفراء، كذلك يرى وزير الخارجية اللبناني أن ما قاله الوزير قرداحي لا يتعدى الرأي الشخصي وربما ما يحدث هو حجة للسعودية لفرض شروط جديدة على لبنان ومشكلة السعودية أساسا مع "حزب الله".

وأضاف الزين أن "ما حصل من الخارجية السعودية بعد ثلاثة أشهر من مقابلة وتصريحات الوزير قرداحي يثير الدهشة ولبنان لن يكون تابعا لأحد فلبنان بلد له استقلاله وهو ند وليس تابعا، وهناك بالفعل العديد من الأحزاب التي رحبت بموقف الخارجية اللبنانية وفي تعاملها مع التصريحات السعودية ومع أية تصريحات تنتهك الأعراف الدبلوماسية مع لبنان، وأوضح أنه يرى ما يحدث كضغط على لبنان الذي لا يخضع للنفوذ".

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