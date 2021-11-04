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    عالم سبوتنيك

    إيران تعلن استئناف المفاوضات النووية... رئيس وزراء إثيوبيا يحذر من دفع بلاده لسيناريو سوريا وليبيا

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: إيران تعلن الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية في 29 نوفمبر وموسكو تعتبر أنه يفتح الطريق أمام رفع العقوبات؛ رئيس وزراء إثيوبيا يحذر من دفع بلاده لمصير سوريا وليبيا، وجيش تحرير أورومو وتيغراي يتوقعان اقتحام العاصمة وسقوط آبي أحمد؛ الرئاسة الجزائرية تقول إن "القصف المغربي" لن يمر دون عقاب، والمغرب ينفي استهداف جزائريين ويؤكد "لا نريد الحرب".

    إيران تعلن الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية في 29 نوفمبر وموسكو تعتبر أنه يفتح الطريق أمام رفع العقوبات

    أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه تم الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا.

    وقال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، في تغريدة إن المفاوضات "تهدف إلى رفع العقوبات غير القانونية والإنسانية ".

    واعتبر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن استئناف مفاوضات فيينا "سيفتح الطريق أمام رفع العقوبات عن إيران وعودتها إلى الالتزام بالاتفاق النووي".

    وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال خبير الشؤون الإيرانية، محمد غروي إنه "من المستبعد أن تكون إيران حصلت على تطمينات، أو ضمانات، أمريكية برفع العقوبات، كما أن واشنطن غير جادة في رفع العقوبات، وهذا القرار ليس بيد الرئيس بايدن فحسب، وإنما كل المؤسسات الأمريكية، ولن ينفع كل الكلام الإيجابي من جانب أوروبا وأمريكا، إلا إذا طرح على طاولة المفاوضات حيث من الواضح أن واشنطن تريد جر ايران إلى المحادثات حتى تضع بنودا جديدة وشروطا جديدة، تشمل البند الصاروخي وملف المنطقة وغيره من الشروط".

    وأعرب غروي عن اعتقاده أن "سياسات الولايات المتحدة تجاه إيران لن تتغير، بدليل ما حدث الأربعاء من تجاوزات وقرصنة بحرية في بحر عمان، والتي حملت إشارات سلبية لطهران من قبل واشنطن".

    رئيس وزراء إثيوبيا يحذر من دفع بلاده لمصير سوريا وليبيا، وجيش تحرير أورومو وتيغراي يتوقعان اقتحام العاصمة وسقوط آبي أحمد

    وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، خطابا للشعب بعد إعلان حالة الطوارئ، دعا فيه المواطنين إلى "الامتثال لتوجيهات إعلان الطوارئ والتعاون مع السلطات، وتقديم المساعدة اللازمة" محذرا من "تكرار سيناريو سوريا وليبيا" في بلاده.

    في الأثناء أعلن "جيش تحرير أورومو"، المتحالف مع "جبهة تحرير تيغراي"، أن مقاتليه وصلوا إلى مدينة كيميسي على بعد 320 كيلومترا من العاصمة، وأوضح المتحدث باسم "جيش تحرير أورومو"، أودا طربي، أنه "إذا استمرت الأمور على الوتيرة الحالية فسيكون دخول العاصمة مسألة أشهر، إن لم يكن أسابيع" مشيرا إلى أن "سقوط رئيس الوزراء آبي أحمد بات محسوما".

    وفي هذا الصدد قال مستشار مركز الأهرام  الدراسات السياسية والاستراتيجية، د.هاني رسلان  إن "الجيش الإثيوبي انهزم في تيغراى وأصبح غير قادر على أداء المهام القتالية المطلوبة، لذلك أعلن أبي أحمد تعبئة قوات الأقاليم والمتطوعين، التي تكن فعالة، وهذه المعركة الأخيرة اشتركت فيها قوات من المعارضة الأورومية بجانب قوات تيغراي، وكلاهما الآن على الطريق الرئيسي المؤدي للعاصمة وليس في هذا الطريق قوات كافية لردع الأورومو والتيغراي".

    وأكد رسلان إنه "من المستبعد الدعوة لانتخابات مبكرة في ظل الظروف الأمنية الحالية، ونداء آبى أحمد لجميع الإثيوبيين بحمل السلاح دعوة غير فعالة، وقد أخطأت حسابات رئيس الوزراء، كما لم يفلح معه الدعم الخارجي، حيث أن أساس الصراع في إثيوبيا اجتماعي ممتد أكثر منه صراعا سياسيا".

    الرئاسة الجزائرية  تقول إن "القصف المغربي" لن يمر دون عقاب، والمغرب ينفي استهداف جزائريين ويؤكد "لا نريد الحرب"

    أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان عن مقتل ثلاثة جزائريين، جراء ما وصفته بـ"القصف المغربي الهمجي" على شاحنتهم، بمنطقة الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية، وقالت إن هذا الموقع هو "خط سيرهم التجاري المعتاد"، مؤكدة أن "الجريمة لن تمر دون عقاب".

    ولم يحدد البيان موقع القصف، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أنه وقع في "بئر لحلو بالصحراء الغربية"، وهي منطقة "تشهد نشاطا لمسلحي جبهة بوليساريو"

    في الأثناء نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مغربي قوله إنه "المغرب لا يريد الحرب، والمملكة لم ولن تستهدف أي مواطن جزائري مهما كانت الظروف، ولن تنجر إلى دوامة عنف تهز استقرار المنطقة"

    وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال الإعلامي والمحلل السياسي فيصل مطاوي إن: "السلطات الجزائرية تقول إنها تملك العديد من المؤشرات التي تؤكد ضلوع القوات المغربية في القصف عن طريق طائرة مسيرة لشاحنتين جزائريتين، بالرغم من النفي المغربي، والذي لم يأت من وزارة الخارجية أو من القصر الملكي".

    وأكد مطاوي أن "هناك اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن الجزائري للنظر في القضية، وأخذ القرارات حيالها، واستبعد أن تصل الأمور بين البلدين إلى صراع عسكري، وربما يكون هناك شكل آخر للرد الجزائري".

    انظر أيضا:

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