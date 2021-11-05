الإفراج عن عن أربعة وزراء من حكومة حمدوك... صفقة مرتقبة لتهدئة طويلة الأمد في فلسطين

الموضوعات: الجيش السوداني يفرج عن أربعة وزراء من حكومة حمدوك.. وواشنطن تحث على الإفراج عن باقي الوزراء، جهود مصرية لعقد صفقة تهدئة طويلة الأمد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، مطالبات أممية بعقد جلسة خاصة بإثيوبيا في ظل زحف المعارضة نحو أديس أبابا

الجيش السوداني يفرج عن أربعة وزراء من حكومة حمدوك.. وواشنطن تحث على الإفراج عن باقي الوزراء

أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، إطلاق سراح أربعة وزراء من حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن الوزراء هم: وزير الاتصالات والتحول الرقمي، هاشم حسب الرسول، ووزير التجارة علي جدو، ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول الأمير، ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم.

يأتي هذا في وقت دعت فيه الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم خارجيتها، نيد برايس، الجيش السوداني، إلى إطلاق سراح كل القادة المدنيين المعتقلين ومنظمي الاحتجاجات المحتجزين منذ الإطاحة بالحكومة في الـ25 أكتوبر الماضي.

هذا وتعهد البرهان خلال اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية وكذلك سلمية التحول الديمقراطي بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة.

في هذا الموضوع قال مدير تحرير صحيفة الصحافة الحكومية السودانية، محمد حامد جمعة، إن إطلاق سراح أربعة وزراء من حكومة حمدوك "يأتي في إطار تهدئة الأجواء وتحسين البيئة بين الأطراف السودانية خاصة أن هذا الطلب تقدم به رئيس الوزراء وكان مطروح من عدة جهات ضمن ترتيبات تتعلق بالأزمة بين المكون العسكري والمدني".

وأوضح أن إطلاق سراح باقي الوزراء والشخصيات السياسية، يرتبط بإكمال الاتفاق بشكل واضح إلى جانب الوضعية القانونية لبعض الشخصيات التي توجد عليهم تهم تتعلق بأبعاد جنائية أو قضايا خارج الإطار السياسي ومن السابق لأوانه التفصيل في نوعية شروط أو كيفية إطلاق سراحهم ولكم ربما يكون الأمر للتوصل إلى اتفاق شامل وكامل بين الأطراف".

جهود مصرية لعقد صفقة تهدئة طويلة الأمد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

أكد مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، على أن جهودا مصرية تبذل لإعداد صفقة كبيرة بين فلسطين وإسرائيل، يتم بموجبها الوصول إلى تهدئة طويلة الأمد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وفي حديثه لصحيفة "يدعوت أحرونوت" وموقع "والا" الإسرائيليين، على هامش قمة "غلاسكو" للمناخ، شدد كامل، على ضرورة اشتمال المحادثات بين الجانبين على كفاة القضايا، خاصة المتعلقة بإعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى من الطرفين، وأهمية انخراط إسرائيل والسلطة الفلسطينية في مفاوضات مباشرة، مشيرا إلى بذل مصر جهود وساطة بين رام الله وغزة من أجل إنجاز حكومة وحدة فلسطينية.

قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ناجي شكري الظاظا، إن ما يعيق إتمام صفقة بين الفصائل الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية هو "عدم استعداد الحكومة الإسرائيلية لدفع الثمن الذي تطلبه الفصائل"، موضحا: "من المعروف أن طبيعة هذه الصفقات هو دفع ثمن مقابل ثمنٍ آخر".

وذكر أن "المقاومة الفلسطينية تقدم ما لديها من جنود وأسرى وغيرذلك، وتحدثت عن أنها مستعدة للحديث عن تفاصيل ما لديها مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل، والحديث هنا عن أعداد محددة ونوعيات ومناطق معينة بحيث أن المقاومة ترغب بأن تكون الصفقة شاملة للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ومن الأسرى العرب داخل السجون الإسرائيلية وهذا ما لم تستعد الحكومة الإسرائيلية لدفعه حتى هذه اللحظة".

وأضاف: "بالنظر إلى الصفقات السابقة التي حدثت في ثمانينات القرن الماضي ومؤخراً صفقة وفاء الأحرار في عام 2011 فإن هذا السيناريو هو الذي يتم باستمرار، علماً بأن المقاومة الفلسطينية أعلنت بشكلٍ واضح أنها وضعت بين الوسطاء خارطة طريق قابلة للتعامل وتفعيل مجريات إتمام هذه الصفقة في حال كانت الحكومة الإسرائيلية قادرة للمضي قدماً في هذه الصفقة".

مطالبات أممية بعقد جلسة خاصة بإثيوبيا في ظل زحف المعارضة نحو أديس أبابا

سيطر مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالتعاون مع جيش تحرير أورومو، على مدينة كاميسي الإثيوبية، والتي تقع على بعد 223 كيلومترا من العاصمة أديس أبابا.

وشكلت جبهة تحرير تيغراي تحالفا عسكريا مع جيش تحرير أورومو لمواجهة القوات الحكومية الإثيوبية بشكل مشترك في الفترة المقبلة. وأفادت تقارير بسيطرة المتمردين على مواقع رئيسية، ليست بعيدة عن العاصمة، ما يعني أن المتمردين قطعوا أكثر من ثلث المسافة نحو أديس أبابا.

من جهتها، طالبت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في إثيوبيا، لضبط النفس ووقف الأعمال العدائية وبدء مفاوضات غير مشروطة، مبدية قلقها من توسع نطاق الصراع في البلاد. وفي مجلس الأمن، طلبت عدد من الدول عقد اجتماع بشأن الوضع الإثيوبي، بحسب ما أفادت به مصادر لسبوتنيك.

قال الكاتب الصحفي الإثيوبي، أنور إبراهيم إن "الأنباء التي تأتي من المناطق التي يوجد بها الصراع هو إعلان الجماعات بأنها تتواجد في عدة مناطق بالقرب من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ولكن في نفس اللحظة هناك حالة استنفار داخل الحكومة الإثيوبية لاستنفار واستعداد المواطنين والشباب في بعض المدن خاصةً المدن القريبة للتصدي لهذه التحركات".

وأشار إلى أنه وحتى هذه اللحظة يوجد فراغ في المعلومات بصورة واضحة جداً في هذه المناطق نظراً لبُعدها عن العاصمة الإثيوبية ووعورة هذه المناطق وطبيعتها الجغرافية".

ولفت إلى أن "الوضع في العاصمة الإثيوبية يعتبر مستقرا ولا توجد أي علامات بأن هناك حالة توتر سوى بعض التهديدات من بعض الجماعات وبعض المناقشات في بعض المناطق حول الأوضاع"، مضيفاً أن "الاتهامات تظل متبادلة والبيانات مازالت متضاربة من الجانبين من وقتٍ لآخر حول الأوضاع والمعارك في هذه المناطق".