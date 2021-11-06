تسجيل
15:18 GMT06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    دعوات للعصيان المدني في السودان... قرداحي يحدد شروط الاستقالة... احتجاجات على نتائج انتحابات العراق

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202111061050635631-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/

    الموضوعات: دعوات للعصيان المدني في السودان، و مستشار البرهان يقول إن هناك من يؤلب المؤسسات الدولية ضد الخرطوم، واشنطن تدعو دول الخليج إلى إعادة إحياء علاقاتها مع لبنان، وقرداحي يحدد شروط الاستقالة، تشكيل لجنة تحقيق بعد سقوط قتلى وجرحى خلال الاحتجاجات على نتائج الانتخابات البرلمانية ببغداد.

    دعوات للعصيان المدني في السودان، ومستشار البرهان يقول إن هناك من يؤلب المؤسسات الدولية ضد الخرطوم

    اتهم العميد الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني، جهات لم يسمها بمحاولة تأليب المؤسسات الدولية ضد الخرطوم، معتبرا أن طريق التصحيح يجب ألا يركز على أهواء الأحزاب ومصالحها.

    جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية في وقت يتوقع مراقبون قرب الإعلان عن توافق بين العسكريين والمدنيين على العودة إلى الشراكة والابتعاد عن التصعيد.

    إلى ذلك دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى العودة مجددا للعصيان المدني مجددا، يومي الأحد والاثنين المقبلين، لحماية الثورة وهزيمة أوهام الانقلابيين"، بحسب بيان للتجمع.

    في هذا السياق، قال المحلل السياسي السوداني، طلال إسماعيل، إن مستشار البرهان كان يقصد الأحزاب السياسية التي كانت تشكل الحكومة السابقة برئاسة عبدالله حمدوك باعتبار أنه يرى حملة دبلوماسية نشطة في هذا الإطار.

    وأضاف أنه "من المستبعد أن يتم التوصل لاتفاق ما بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، لأن هذه المسألة قد تم تجاوزها من الناحية الزمنية وتجاوزتها قرارات البرهان على أرض الواقع سواء على مستوى الخدمة المدنية أو على مستوى بعض الإدارات المهمة في إدارة الدولة".

    واشنطن تدعو دول الخليج إلى إعادة إحياء علاقاتها مع لبنان، وقرداحي يحدد شروط الاستقالة

    دعت واشنطن الدول الخليجية لإعادة إحياء العلاقات مع لبنان، "المتعثر"، لأنه بحاجة إلى دعم دولي، وذلك في أعقاب الأزمة على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

    وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، " على ضرورة بدء حوار فعال مع بيروت"، مشددا على أنه يجب على لبنان العمل مع شركائه، مشددا على أهمية ذلك للشعب اللبناني وليس فقط من أجل الدبلوماسية.

    إلى ذلك  نقل تلفزيون "الجديد" اللبناني عن مصادر قريبة من وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، إنه ربط تقديم استقالته من منصبه بضمان تبدل الموقف الخليجي من بلاده.

    وأوضحت أن قرداحي "ينتظر اتصالا من رئيس الحكومة ليطلع منه على مواقف المسؤولين العرب والأجانب ولمعرفة ما إذا كانت الاستقالة ستلاقي ردة فعل إيجابية خليجية".

    في هذا الإطار، قال المحلل السياسي اللبناني، أحمد عزالدين، إنه لا يمكن الرهان على الدور الأمريكي في إنهاء الأزمة مع السعودية و دول الخليج، خاصةً وأن الدعوة الأمريكية لدول الخليج كانت في العموم، مؤكدا أن الأزمة قد لا تذهب للانفراج.

    وأشار  إلى أن دول الخليج في هذه المرحلة ليست في وارد التنازل أو التراجع عن قراراتها، لأنهم يعتقدون أن هناك في لبنان من ذهب بعيداً للمخاصمة أو الوقوف ضد دول الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية.

    تشكيل لجنة تحقيق بعد سقوط قتلى وجرحى خلال الاحتجاجات على نتائج الانتخابات البرلمانية ببغداد

    أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيق عليا  للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها التظاهرات، التي اندلعت أمس الجمعة، احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية، بمناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

    وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن "اللجنة باشرت تحقيقاتها فور صدور الأمر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية."

    وأضاف البيان أن "المقصرون سيقدمون أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة التي أكدت على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان."

    في هذا الصدد، قال المحلل السياسي العراقي، فاضل  البدراني، إن القوى السياسية التي خسرت في الانتخابات  البرلمانية الأخيرة،  هددت بأنه ما لم تكن  هناك عملية تصحيح بما يخدم فرض وجودها بالعملية الانتخابية فسوف تقوم بالتصعيد، وهو ما وصل لذروته بسقوط قتلى وجرحى في تظاهرات الأمس.

    وأضاف أن الأحزاب السياسية العراقي لديها ثقافة عدم تقبل الخسارة، لأن هذا يعني إزاحتها نهائيا من المشهد السياسي العراقي، وهذا بالطبع ناجم عن قصور في الأداء السياسي والبرامج السياسية التي تقدمها القوى السياسية وقت الانتخابات والتي تكون مجرد حبر على ورق، بحسب قوله.

    انظر أيضا:

    قوى عراقية معترضة على نتائج الانتخابات تحذر من "الاتجاه نحو الأخطر" وتدعو صالح للتدخل
    حديث عن شروط لتقديمها... إلى أي مدى قد تساهم استقالة قرداحي في حل الأزمة بين لبنان والخليج؟
    الكاظمي يأمر بتشكيل لجنة تحقيق بسقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات الجمعة
    مستشار البرهان: هناك من يؤلب المؤسسات الدولية ضد السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مدربة الأسلحة النارية السعودية، منى الخريص، تعلّم فتى سعوديًا الاستخدام الآمن للأسلحة في ميدان الرماية Top-Gun في الرياض، المملكة العربية السعودية، 28 أكتوبر 2021
    الحسناء السعودية التي تعشق الأسلحة النارية
    عمليات التفتيش في إيران كالطيران في السحب الكثيفة
    وكالة الطاقة الذرية: عمليات التفتيش في إيران مثل الطيران في سماء كثيفة الغيوم
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك