دعوات للعصيان المدني في السودان... قرداحي يحدد شروط الاستقالة... احتجاجات على نتائج انتحابات العراق

الموضوعات: دعوات للعصيان المدني في السودان، و مستشار البرهان يقول إن هناك من يؤلب المؤسسات الدولية ضد الخرطوم، واشنطن تدعو دول الخليج إلى إعادة إحياء علاقاتها مع لبنان، وقرداحي يحدد شروط الاستقالة، تشكيل لجنة تحقيق بعد سقوط قتلى وجرحى خلال الاحتجاجات على نتائج الانتخابات البرلمانية ببغداد.

دعوات للعصيان المدني في السودان، ومستشار البرهان يقول إن هناك من يؤلب المؤسسات الدولية ضد الخرطوم

اتهم العميد الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني، جهات لم يسمها بمحاولة تأليب المؤسسات الدولية ضد الخرطوم، معتبرا أن طريق التصحيح يجب ألا يركز على أهواء الأحزاب ومصالحها.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية في وقت يتوقع مراقبون قرب الإعلان عن توافق بين العسكريين والمدنيين على العودة إلى الشراكة والابتعاد عن التصعيد.

إلى ذلك دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى العودة مجددا للعصيان المدني مجددا، يومي الأحد والاثنين المقبلين، لحماية الثورة وهزيمة أوهام الانقلابيين"، بحسب بيان للتجمع.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي السوداني، طلال إسماعيل، إن مستشار البرهان كان يقصد الأحزاب السياسية التي كانت تشكل الحكومة السابقة برئاسة عبدالله حمدوك باعتبار أنه يرى حملة دبلوماسية نشطة في هذا الإطار.

وأضاف أنه "من المستبعد أن يتم التوصل لاتفاق ما بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، لأن هذه المسألة قد تم تجاوزها من الناحية الزمنية وتجاوزتها قرارات البرهان على أرض الواقع سواء على مستوى الخدمة المدنية أو على مستوى بعض الإدارات المهمة في إدارة الدولة".

واشنطن تدعو دول الخليج إلى إعادة إحياء علاقاتها مع لبنان، وقرداحي يحدد شروط الاستقالة

دعت واشنطن الدول الخليجية لإعادة إحياء العلاقات مع لبنان، "المتعثر"، لأنه بحاجة إلى دعم دولي، وذلك في أعقاب الأزمة على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، " على ضرورة بدء حوار فعال مع بيروت"، مشددا على أنه يجب على لبنان العمل مع شركائه، مشددا على أهمية ذلك للشعب اللبناني وليس فقط من أجل الدبلوماسية.

إلى ذلك نقل تلفزيون "الجديد" اللبناني عن مصادر قريبة من وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، إنه ربط تقديم استقالته من منصبه بضمان تبدل الموقف الخليجي من بلاده.

وأوضحت أن قرداحي "ينتظر اتصالا من رئيس الحكومة ليطلع منه على مواقف المسؤولين العرب والأجانب ولمعرفة ما إذا كانت الاستقالة ستلاقي ردة فعل إيجابية خليجية".

في هذا الإطار، قال المحلل السياسي اللبناني، أحمد عزالدين، إنه لا يمكن الرهان على الدور الأمريكي في إنهاء الأزمة مع السعودية و دول الخليج، خاصةً وأن الدعوة الأمريكية لدول الخليج كانت في العموم، مؤكدا أن الأزمة قد لا تذهب للانفراج.

وأشار إلى أن دول الخليج في هذه المرحلة ليست في وارد التنازل أو التراجع عن قراراتها، لأنهم يعتقدون أن هناك في لبنان من ذهب بعيداً للمخاصمة أو الوقوف ضد دول الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية.

تشكيل لجنة تحقيق بعد سقوط قتلى وجرحى خلال الاحتجاجات على نتائج الانتخابات البرلمانية ببغداد

أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيق عليا للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها التظاهرات، التي اندلعت أمس الجمعة، احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية، بمناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن "اللجنة باشرت تحقيقاتها فور صدور الأمر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية."

وأضاف البيان أن "المقصرون سيقدمون أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة التي أكدت على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان."

في هذا الصدد، قال المحلل السياسي العراقي، فاضل البدراني، إن القوى السياسية التي خسرت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، هددت بأنه ما لم تكن هناك عملية تصحيح بما يخدم فرض وجودها بالعملية الانتخابية فسوف تقوم بالتصعيد، وهو ما وصل لذروته بسقوط قتلى وجرحى في تظاهرات الأمس.

وأضاف أن الأحزاب السياسية العراقي لديها ثقافة عدم تقبل الخسارة، لأن هذا يعني إزاحتها نهائيا من المشهد السياسي العراقي، وهذا بالطبع ناجم عن قصور في الأداء السياسي والبرامج السياسية التي تقدمها القوى السياسية وقت الانتخابات والتي تكون مجرد حبر على ورق، بحسب قوله.