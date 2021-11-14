تسجيل
14:50 GMT14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    موسكو تعتبر النشاط العدواني للناتو في البحر الأسود تهديدا للأمن الإقليمي

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202111141050701886-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-/

    الموضوعات: موسكو تؤكد أن النشاط العدواني للناتو في البحر الأسود يمثل تهديدا للأمن الإقليمي لروسيا؛ وزير الخارجية السعودي يقول إن الحوثيين لا يريدون المشاركة في أي عملية لإنهاء النزاع في اليمن؛ رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرجح تأجيل الانتخابات 3 أشهر.

    موسكو تؤكد أن النشاط العدواني للناتو في البحر الأسود يمثل تهديدا للأمن الإقليمي لروسيا

    أعلنت وزارة الدفاع الروسية، رصد طائرات استطلاع أمريكية في منطقة البحر الأسود ومرافقة 4 طائرات للناتو فوق البحر الأسود، مشددة على أن "النشاط العدواني" لحلف شمال الأطلسي يمثل "تهديدا" للأمن الإقليمي.

    وأضافت في بيان أن "النشاط العسكري العدواني للولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى في منطقة البحر الأسود يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والاستقرار الاستراتيجي".

    من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة "روسيا 24" بأنه "لا حاجة لتصعيد التوترات في البحر الأسود".

    إلى ذلك، حذر قائد أركان الجيش البريطاني الجنرال نِك كارتر من خطر اندلاع حرب عرضية بين روسيا والغرب، مشيرًا إلى أن احتمال حدوث ذلك حاليًا هو الأعلى منذ عقود.

    في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستبول الروسية، د. عمار قناة، إن "تصرفات حلف الناتو في البحر الأسود تعتبر جزءا من العمليات الاستفزازية لجر روسيا إلى أزمة جديدة".

    وأعرب عن اعتقاه بأن هذه التصرفات يأتي بسبب الأزمة الداخلية لحلف الناتو وجملة التناقضات ما بين أوروبا وأمريكا، الأمر الذي لا يخدم المصالح الاستراتيجية الدولية، مضيفا أن هناك تخبطا في السياسيات الغربية والأمريكية حيث لا توجد رؤية واضحة للتعامل مع روسيا أو الصين.

    وزير الخارجية السعودي يقول إن الحوثيين لا يريدون المشاركة في أي عملية لإنهاء النزاع في اليمن

    قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن جماعة انصار الله ( الحوثيون) لا يريدون المشاركة في أي عملية لإنهاء النزاع في اليمن.

    و أضاف في مقابلة مع  تلفزيون "فرانس 24"، إن " قوات التحالف لم تنسحب من اليمن، مشيرا إلى أنها تقدم دعما للحكومة اليمنية الشرعية وجيشها الوطني".

    مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
    © REUTERS / HANDOUT
    وزير الخارجية السعودي: "الحوثيون" لا يريدون المشاركة في أي عملية لإنهاء النزاع في اليمن
    وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الرياض لا يزال على الطاولة، مشيرا إلى أن الرياض و قوات التحالف العربي يدعمان حلا سياسيا في اليمن.

    في هذا الصدد، قال نائب وزير الإعلام في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء، فهمي اليوسفي، إن تصريحات وزير الخارجية السعودي هي تصريحات استهلاكية ولإعطاء صورة مشوهه غير حقيقية للمجتمع الدولي بأن السعودية بعيدة عن مجرى الصراع في اليمن.

    أضاف أن هناك مؤشرات على انسحاب القوات اليمنية المشتركة التي يقودها، طارق صالح، من محافظة الحديدة والذي تزامن مع ما يجري في البحر من مناورات مشتركة بين دول الرباعية بالإضافة إلى اسرائيل، معربا عن اعتقاده أن الانسحاب ربما يأتي لقصف تلك المناطق من قبل الرباعية وقد يكون الدخول تحت مسمي قوات حفظ السلام.

    رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرجح تأجيل الانتخابات 3 أشهر

    قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، إنه من المرجح تأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، 3 أشهر، للتوافق على قوانين الانتخابات.

    وأوضح المشري أن المجلس الأعلى الدولة "لن يشارك في الانتخابات ولن يعرقلها، لكنه قدم طعونا لدى القضاء للفصل في قرارات المفوضية العليا للانتخابات".

    وشدد على أن المجلس الأعلى للدولة، "لن يلجأ للقوة لمنع تنظيم الانتخابات"، لكنه دعا إلى مقاطعتها ، مؤكدا  أنه "إذا بلغت نسبة المشاركة ي الانتخابات صفر في عدد من الدوائر الانتخابية، فهذا يجعلها باطلة قانونا".

    في هذا الإطار، قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أكد بأنه حتي لو تم تعديل في قانون الانتخابات فإن موعد الانتخابات لن يؤجل، مشددا على أن تصريحات المجلس الأعلى للدولة تأتي لإثارة الفوضى".، على حد قوله.

    وحول الطعون التي قدمها خالد المشري أكد الرميح، أن المحكمة العليا للجمعية العمومية قررت توقيف الدائرة الدستورية ولن تفتح إلا بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لأنها لا تريد تكرار سيناريو 2014  عندما طعن المشري  وهدد المحكمة وتم تطويقها بالسلاح والآليات العسكرية، بحسب قوله.

    التفاصيل في الملف الصوتي

    تقديم: دعاء ثابت

    إعداد: أيمن سنبل

    انظر أيضا:

    الكرملين: روسيا رفضت التعاون مع حلف الناتو لأن كل جهود موسكو ذهبت سدى
    وزير الخارجية السعودي: "الحوثيون" لا يريدون المشاركة في أي عملية لإنهاء النزاع في اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ليدي غاغا تقف أمام المصورين عند وصولها إلى العرض العالمي الأول لفيلم بيت غوتشي (House of Gucci) في لندن، إنجلترا، 9 نوفمبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    الاستادات المستضيفة لمنافسات كأس العرب قطر 2021
    الاستادات المستضيفة لمنافسات كأس العرب "قطر 2021"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك