موسكو تعتبر النشاط العدواني للناتو في البحر الأسود تهديدا للأمن الإقليمي

الموضوعات: موسكو تؤكد أن النشاط العدواني للناتو في البحر الأسود يمثل تهديدا للأمن الإقليمي لروسيا؛ وزير الخارجية السعودي يقول إن الحوثيين لا يريدون المشاركة في أي عملية لإنهاء النزاع في اليمن؛ رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرجح تأجيل الانتخابات 3 أشهر.

موسكو تؤكد أن النشاط العدواني للناتو في البحر الأسود يمثل تهديدا للأمن الإقليمي لروسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، رصد طائرات استطلاع أمريكية في منطقة البحر الأسود ومرافقة 4 طائرات للناتو فوق البحر الأسود، مشددة على أن "النشاط العدواني" لحلف شمال الأطلسي يمثل "تهديدا" للأمن الإقليمي.

وأضافت في بيان أن "النشاط العسكري العدواني للولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى في منطقة البحر الأسود يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والاستقرار الاستراتيجي".

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة "روسيا 24" بأنه "لا حاجة لتصعيد التوترات في البحر الأسود".

إلى ذلك، حذر قائد أركان الجيش البريطاني الجنرال نِك كارتر من خطر اندلاع حرب عرضية بين روسيا والغرب، مشيرًا إلى أن احتمال حدوث ذلك حاليًا هو الأعلى منذ عقود.

في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستبول الروسية، د. عمار قناة، إن "تصرفات حلف الناتو في البحر الأسود تعتبر جزءا من العمليات الاستفزازية لجر روسيا إلى أزمة جديدة".

وأعرب عن اعتقاه بأن هذه التصرفات يأتي بسبب الأزمة الداخلية لحلف الناتو وجملة التناقضات ما بين أوروبا وأمريكا، الأمر الذي لا يخدم المصالح الاستراتيجية الدولية، مضيفا أن هناك تخبطا في السياسيات الغربية والأمريكية حيث لا توجد رؤية واضحة للتعامل مع روسيا أو الصين.

وزير الخارجية السعودي يقول إن الحوثيين لا يريدون المشاركة في أي عملية لإنهاء النزاع في اليمن

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن جماعة انصار الله ( الحوثيون) لا يريدون المشاركة في أي عملية لإنهاء النزاع في اليمن.

و أضاف في مقابلة مع تلفزيون "فرانس 24"، إن " قوات التحالف لم تنسحب من اليمن، مشيرا إلى أنها تقدم دعما للحكومة اليمنية الشرعية وجيشها الوطني".

في هذا الصدد، قال نائب وزير الإعلام في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء، فهمي اليوسفي، إن تصريحات وزير الخارجية السعودي هي تصريحات استهلاكية ولإعطاء صورة مشوهه غير حقيقية للمجتمع الدولي بأن السعودية بعيدة عن مجرى الصراع في اليمن.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الرياض لا يزال على الطاولة، مشيرا إلى أن الرياض و قوات التحالف العربي يدعمان حلا سياسيا في اليمن.

أضاف أن هناك مؤشرات على انسحاب القوات اليمنية المشتركة التي يقودها، طارق صالح، من محافظة الحديدة والذي تزامن مع ما يجري في البحر من مناورات مشتركة بين دول الرباعية بالإضافة إلى اسرائيل، معربا عن اعتقاده أن الانسحاب ربما يأتي لقصف تلك المناطق من قبل الرباعية وقد يكون الدخول تحت مسمي قوات حفظ السلام.

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرجح تأجيل الانتخابات 3 أشهر

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، إنه من المرجح تأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، 3 أشهر، للتوافق على قوانين الانتخابات.

وأوضح المشري أن المجلس الأعلى الدولة "لن يشارك في الانتخابات ولن يعرقلها، لكنه قدم طعونا لدى القضاء للفصل في قرارات المفوضية العليا للانتخابات".

وشدد على أن المجلس الأعلى للدولة، "لن يلجأ للقوة لمنع تنظيم الانتخابات"، لكنه دعا إلى مقاطعتها ، مؤكدا أنه "إذا بلغت نسبة المشاركة ي الانتخابات صفر في عدد من الدوائر الانتخابية، فهذا يجعلها باطلة قانونا".

في هذا الإطار، قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أكد بأنه حتي لو تم تعديل في قانون الانتخابات فإن موعد الانتخابات لن يؤجل، مشددا على أن تصريحات المجلس الأعلى للدولة تأتي لإثارة الفوضى".، على حد قوله.

وحول الطعون التي قدمها خالد المشري أكد الرميح، أن المحكمة العليا للجمعية العمومية قررت توقيف الدائرة الدستورية ولن تفتح إلا بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لأنها لا تريد تكرار سيناريو 2014 عندما طعن المشري وهدد المحكمة وتم تطويقها بالسلاح والآليات العسكرية، بحسب قوله.

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تقديم: دعاء ثابت

إعداد: أيمن سنبل