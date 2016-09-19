هل سيساهم الجيش التركي في تحرير الموصل؟

موضوع التواجد التركي أخذ شكلا مبالغا به من الناحية الإعلامية مع اقتراب ساعة الصفر لتحرير الموصل. ولايخفى على أحد أن هناك صراع إيراني تركي على الكثير من الأمور، ومع الأسف هذا الصراع يقع على الأراضي العراقية.

وهناك أيضا اندفاع إيراني عبرالكثير من الخبراء والمدربين والمستشارين في مفاصل المنظومة العسكرية العراقية، في المقابل هنالك أيضا تواجد تركي يعود إلى نهاية الثمانينيات من القرن الماضي على أثر الاتفاق الذي وقعته حكومة الرئيس السابق صدام حسين مع الحكومة التركية، والذي يسمح للقوات التركية الاندفاع داخل الأراضي العراقية لعدة كيلومترات لملاحقة "حزب العمال الكردستاني".

وهذا التواجد تطور في السنوات الأخيرة تحت مظلة محاربة "داعش" واقترب إلى حافات مدينة الموصل وتحديدا منطقتي بعشيقة وزلكان، هذه القوات وبحسب ادعاءات الجانب التركي جاءت بتفاهمات مع الحكومة الاتحادية العراقية، سواء مع رئيس الوزراء السابق المالكي عندما زار أنقرة، أو مع الحالي السيد العبادي، وهذه التفاهمات ذكرها أكثر من مسؤول تركي، وأعتقد أن التصريحات الأخيرة من الجانب العراقي تأتي من باب الضغط على الإدارة التركية، كما أن لقاءا مهما سيحصل في نيويورك بين الزعماء الأمريكي والعراقي والتركي، والذي سيحضره ربما ممثل إقليم كردستان، كما أن نائب وزير الخارجية الأمريكي في زيارته للعراق، أجرى لقاءات مع القادة السياسيين في بغداد وكذلك في إقليم كرستان، وهذه الزيارات ربما أنتجت نوع من التوافق السياسي لمرحلة ما بعد "داعش".