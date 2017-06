هل حصل إقليم كردستان على فيتو أمريكي ضد استفتاء الانفصال ؟

جدد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون موقف بلاده بعدم تأييد الاستفتاء في إقليم كردستان حول الانفصال، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يصر فيه رئيس الإقليم الكردي في العراق مسعود بارزاني على إجراء الاستفتاء، حيث سبق وأن قال، "قرار قادة الإقليم بشأن إجراء استفتاء للانفصال عن العراق لا رجعة عنه".

عن هذا الموضوع يقول هادي جلو مرعي:

إن حديث وزير الخارجية الأمريكي الذي ينص على رفض الولايات المتحدة للاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان لا يعني فيتو أمريكي ضد الإقليم، ذلك أنه حتى الدول الغربية ضمن الاتحاد الأوروبي أبدو نوع من التخوف من هذا الاستفتاء، ولكنهم لم يعلنوا موقفا حازما كما أعلنته إيران وتركيا برفضهما خطوة الاستفتاء، بل اعتبرتاه نوع من التصعيد الكردي الذي سيواجه بقوة، أما التصريحات الغربية فهي نوع من مسك العصا من الوسط كما حصل في الأزمة السعودية القطرية، أي أنهم لا يتخذون موقفا مباشرا، وإنما يعبرون عن بعض التصورات الخاصة بعلاقاتهم مع الطرفين، اي أن للأمريكان علاقات جيدة مع الكرد ويحاولون خلق تحالفات مع المجموعات الكردية ويقومون بدعمها في مرحلة معينة كما يحصل الآن مع قوات سوريا الديمقراطية، وعندما ضغطت تركيا قال الأمريكان أنهم سوف يسحبون الأسلحة من الأكراد، واليوم يتحدث الأمريكان عن الاستفتاء الكردي على اعتبار أنه لا يستند على أسس دستورية إلا إذا كان هناك توافق مع الحكومة العراقية، وهذا الأمر غير مطروح للنقاش في هذه المرحلة، ذلك أن الأكراد يريدون الانفصال وإقامة كيان سياسي خاص بهم، في حين أن بغداد وطهران ودمشق وأنقرة لا يوافقون على ذلك، مما يصعب المهمة ويؤدي إلى الضغط على الأكراد من أجل التراجع.