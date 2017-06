منافسة إيرانية أمريكية للسيطرة على الطرق الاستراتيجية في العراق

كشفت صحيفة التايمز البريطانية، الأربعاء، ان الولايات المتحدة وإيران تتصارعان للسيطرة على الطرق المؤدية لمعاقل "داعش" في العراق.

ونشرت الصحيفة مقالاً ل‍ريتشارد سبنسر يتناول فيه صراع الولايات المتحدة وإيران في السيطرة على الطرقات المؤدية لمعاقل تنظيم "داعش".

وعن هذا الموضوع يقول الدكتور خالد عبد الإله:

إن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسعى إلى تقليص حجم النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا في إطار الملفات العراقي والسوري واللبناني واليمني. والزيارة الأخيرة لترامب إلى المملكة العربية السعودية والقمة العربية الإسلامية هي تذهب باتجاه هذا المنحى، والولايات المتحدة لا تريد أن يكون هناك مواقع استراتيجية وطرق رئيسية تربط سوريا بالعراق خارج سيطرتها، لاسيما في ما يتعلق بسيطرة الحشد الشعبي على الكثير من المناطق الحدودية بين العراق وسوريا.

العقدة الاستراتيجية الموجودة في هذا الموضوع تكمن في معبر التنف السوري، والولايات المتحدة لديها بعض القطعات العسكرية في جنوب منطقة الرطبة في الصحراء العراقية، وهذا يعني ليست لدى القوات الأمريكية رغبة في سيطرة القوات العراقية على معبر الوليد الحدودي ، بالمقابل وفي الجهة الثانية أقامت الولايات المتحدة معسكرا داخل الحدود السورية في التنف، وهي رسالة واضحة إلى الجيش النظامي السوري وحلفائه بعدم التقدم إلى هذه المنطقة، وهي بذلك تريد عزل سوريا عن الامتداد العراقي ومن ثم عن الامتداد الإيراني، وهذا يدخل في إطار حسابات النفط والطاقة، لاسيما في أن يكون العراق مركز استقطاب وموقع استراتيجي لأنابيب نقل الطاقة والنفط في المنطقة.