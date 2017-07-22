هل سيكون لروسيا وجود عسكري في العراق؟

يعتزم نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي زيارة العاصمة الروسية موسكو يوم غد الأحد.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن "التحضير جار للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب الرئيس العراقي نوري المالكي الذي يصل موسكو الأحد المقبل 23 تموز الجاري".

وكان المالكي اكد قبيل زيارته إلى موسكو، أنه سيلتقي في زيارته الرئيس بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو.

© AP Photo/ Felipe Dana المالكي: قضينا في الموصل على أكثر من نصف مقاتلي "داعش"

عن هذه الزيارة يقول نجم القصاب:

أعتقد أن هذه الزيارة هي زيارة بروتوكولية من نائب رئيس الجمهورية السيد نوري المالكي، والذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء، فالعلاقة بين السيد المالكي وبين السيد بوتين هي علاقة وطيدة، حيث تم في السابق إبرام عقود بين الطرفين الروسي والعراقي، والعراق اليوم يحتاج إلى الموقف الروسي على كافة الأطر والجوانب، سواء السياسية منها أو الاقتصادية، فروسيا دولة عظمى ولها علاقات تاريخية مع العراق حتى في زمن النظام السابق، فلم تتردى العلاقة يوما بين البلدين، واليوم يحاول المالكي أن يظهر الولاء والتأييد إلى الروس، وبنفس الوقت فإن السيد المالكي مازالت لديه الشعبية والمقبولية في أوساط المجتمع العراقي، فهو لديه كتلة برلمانية كبيرة تضم أكثر من ستين عضوا، والأمر الآخر مازال لدى السيد المالكي أدوات في السلطة التنفيذية، لذا أعتقد أن السيد المالكي يفكر ويطمح بالعودة لرئاسة الوزراء، وبهذه الزيارة يريد أن يقول أنه مازال مؤيدا للسياسة الروسية حاضرا وماضيا مستقبلا.

© AP Photo/ Khalid Mohammed المالكي: النصر في الموصل ليس نهائيا والأولوية لإدامة التطهير

السيد العبادي بطبيعة الحال ذاهب إلى المعسكر الغربي والأمريكي، ومن الغير الممكن أن يذهب بزيارة إلى روسيا تضع الكثير من علامات الاستفهام، لاسيما أن المعركة مع تنظيم "داعش" مستمرة، فما زالت بعض المدن يحتلها التنظيم، وتعتزم الحكومة تحريرها في الأيام القادمة، لذا فإن السيد العبادي مازال بحاجة إلى التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة، أما ذهاب المالكي الى روسيا، فهو لا يمثل السيد العبادي في هذه الزيارة، ذلك أنه توجد خصومة بين الشخصين، بسبب تبوء العبادي منصب رئيس الوزراء، الأمر الآخر السيد المالكي يخطط ويفكر بالمستقبل، أما السيد العبادي فهو بحاجة إلى الروس، كون الأسلحة وعقيدة الجيش العراقي هي روسية، ولكن الضغط الأمريكي على الحكومة العراقية وكذلك الأزمة الاقتصادية التي لا يملك بسببها العراق سيولة نقدية، كل ذلك جعلت العبادي يحجم عن الذهاب إلى روسيا.

الشعب العراقي يرغب بعلاقات قوية مع روسيا، فالشعب العراقي يثق بروسيا وبالشعب الروسي، أكثر بكثير من ثقته بالحكومة الأمريكية وبالشعب الأمريكي، كما أن هناك رغبة لدى العراقيين في أن تكون هناك قواعد روسية أسوة بالقواعد الأمريكية التي تتم المحاولة لوضعها في العراق، وذلك من أجل فرض حالة من التوازن بين الدولتين، ولكي لا يكون العراق لقمة سائغة في فم الولايات المتحدة.

إعداد وتقديم ضياء إبراهيم حسون