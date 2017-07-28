من هي فرقة "العباس" التي تشارك في تحرير قضاء تلعفر شمالي العراق

© AFP 2017/ Adam Berry العبادي: سنواصل تحرير تلعفر والحويجة بنفس العزيمة التي حررنا بها الموصل

أعلنت "فرقة العباس القتالية" المنضوية في الحشد الشعبي، الخميس، استدعاء ثلاثة آلاف من مقاتليها استعدادا لمعركة تحرير قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى.

وأكدت قيادة فرقة العباس القتالية عن تثمينها لاختيار الفرقة ضمن القوات الأساسية المشاركة بعمليات تحرير تلعفر المرتقبة.

وقال إعلام الفرقة في بيانه، إن "فرقة العباس القتالية استدعت 3000 مقاتل من قواتها الاحتياطية استعدادا لمشاركتها في معركة تحرير تلعفر"، لافتا إلى أن "أكاديمية العباس التدريبية ستفحص جاهزية المقاتلين على أثر الطلبات الكثيرة التي ترد ممثلياتها من قبل المتطوعين الذين يرومون الحصول على شرف المشاركة بهذه المعركة المهمة ولمدة سبعة أيام فقط، ليتم اختيار المؤهلين لخوض المعارك".

عن هذا الموضوع يقول ذو الفقار البلداوي:

"استنادا إلى توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، أعطيت مهمة تحرير قضاء تلعفر إلى عدد من القوات الأمنية للدخول إلى القضاء، لكن تم تحجيم الحشد الشعبي في قضية دخول القضاء بناء على معطيات قدمت من التحالف الدولي وبعض القوى السياسية في المناطق الغربية من العراق، على الرغم من أن الحشد الشعبي متواجد على حدود القضاء وماسك أغلب الأراضي المحيطة به، وقد تمت الموافقة على إشراك فرقة العباس القتالية وبجميع صنوفها من مشاة ومدفعية وجهد هندسي، وقد أكملت الاستعدادات سواء من قيادة الحشد أو من باقي القوات الأمنية، وهم بانتظار ساعة الصفر للمباشرة باقتحام القضاء وتحريره، والتقديرات الزمنية المتوقعة لتحرير تلعفر تتراوح بين الأربع والعشرين ساعة والاثنتين وسبعين ساعة، بحسب توقعات الجهات الأمنية والخبراء العسكريين.

فرقة العباس القتالية التابعة لهيئة الحشد الشعبي لها مشاركات في عمليات تحرير جرف الصخر "جرف النصر" وبلد وتكريت وسامراء وفي المناطق الغربية لصلاح الدين وفي الفلوجة وأيضا في الموصل، ولدى هذه الفرقة قوة مدرعة ومشاة وجهد هندسي، وهي من الفرق المقاتلة المهمة التي عملت تحت راية الحشد الشعبي وبالتنسيق مع وزارة الدفاع.

إن مهمة الحشد الشعبي تقوم على مسك الأرض ومحاصرة قضاء تلعفر وكذلك مسك الحدود السورية العراقية، وكذلك مسك الخط الطولي الممتد من الموصل إلى محافظة الأنبار، وكذلك تقوم مهمة الحشد الشعبي على منع تسلل فول داعش من قضاء تلعفر باتجاه الحدود السورية".

يذكر أن فرقة العباس القتالية قد تم إبلاغها رسمياً في وقت سابق من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة باختيارها ضمن القوات المشتركة في عمليات تحرير قضاء تلعفر.

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون