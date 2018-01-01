العبادي يكشف سبب احتلال "داعش" للمدن العراقية

أجرى الحوار ضياء إبراهيم حسون

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال حضوره مهرجان (نصر العراق الحاسم) الذي اقامته فرقة العباس القتالية، " يجب الحفاظ على النصر الذي تحقق على داعش والحفاظ على وحدة البلد". محذرا من اصوات نشاز تريد ان تضيع هذه الانتصارات. وبين العبادي "ان الفاسدين ومن استولوا على اموال الدولة هم من سببوا هذه الكوارث، فداعش لم تتمكن من احتلال المدن الا بسبب الفساد.

وعن موضوع الفساد وعلاقاته باحتلال داعش للمدن العراقية، يقول هادي جلو مرعي:

أعتقد أن الفساد جزء مهم وحيوي وكالخلايا السرطانية التي أكلت جسد العراق، وأستطيع القول إننا يمكننا التخلص من الإرهاب ومن مشاكل عديدة، لكن مشكلة الفساد سوف تبقى طويلا، وأخشى من أننا سوف نفشل في مواجهة الفساد، على الأقل في السنوات الأربع القادمة، لأن هناك دولة عميقة للفساد، متجذرة في مرافق الدولة، وصلت إلى البنية المجتمعية ولم ينجو أي مرفق من آفة الفساد، فكل ما جرى في الدولة كان بسبب الفساد، فلو كانت الدولة متماسكة، لما استطاع داعش الدخول إلى المدن بقطعان قليلة اجتاحت ودمرت وقتلت وسلبت، وكل ذلك جرى بسبب الفساد.

إن سبب سقوط المدن بيد داعش كان بسبب فساد البنية السياسية، وبسبب تشظي المجتمع، لذا لم يكن هناك من يحرص على الدولة، فهناك الكثير يشعر بالتهميش، والحشد الشعبي الذي قاتل دون مقابل هو من حرر الأرض.

اشكال الفساد كانت متعددة، فساد مالي وفساد اقتصادي وسياسي وفساد في طبيعة العلاقات بين المكونات السياسية والخلافات العميقة بينها، فالفساد ارتبط بنوع بناء الدولة، ومرتبط بالخلافات العميقة والنوايا الشريرة التي عصفت بالعراق.

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