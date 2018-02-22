حقيقة وجود القوات الأمريكية في العراق

© Sputnik. Sergey Mamontov الجبوري: العراق يحتاج إلى دعم واشنطن للقضاء على الإرهاب

أفاد موقع "العربي الجديد" بأن الجيش الأمريكي اتخذ إجراءات مشددة حول قواعده ومعسكراته في العراق، في ظل التهديدات التي أطلقها الحشد الشعبي بشأن التواجد الأمريكي هناك.

ونقل "العربي الجديد" عن مسؤولين عراقيين، أن "من ضمن هذه الإجراءات منع تواجد فصائل الحشد الشعبي في محيط القواعد لمسافة لا تقل عن 20 كيلومترا.. وحصر المهمة بقوات الجيش والشرطة المشتركة أصلاً مع الجيش الأمريكي في بعض القواعد، مثل عين الأسد في الأنبار وبلد في صلاح الدين".

كما كشفت قناة "الميادين"، عن مطالبة الإدارة الأميركية الحكومة الاتحادية بالموافقة على إنشاء 20 قاعدة عسكرية في العراق، مبينة أن بغداد رفضت الطلب ما دفع واشنطن إلى عرض مقترح جديد يقضي بنشر قواتها في 20 موقعا عسكريا.

عن التواجد العسكري الأمريكي في العراق والتهديدات التي يتعرض لها، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" الخبير العسكري فاضل أبو رغيف:

"جميع القوات العراقية تعمل تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، وكذلك فصائل الحشد الشعبي التي هي هيئة تنتمي أيضا إلى قيادة العمليات المشتركة وترتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، وهي فصائل منضبطة ولا تتصرف بمفردها مالم يكن هناك أوامر وايعازات من قيادة العمليات المشتركة، أما فيما يتعلق بالعمليات ضد هذه القوات الأمريكية، فالأخيرة ليست قوات مشاة برية تعمل على الأرض، وإنما تعمل في إطار عملية التدريب والتطوير والتسليح والضربات الجوية والمعلومات الاستخبارية، لذلك فهي لا تملك أي قدرة على التحرك دون موافقة وطلب من قيادة العمليات المشتركة".

وأضاف أبو رغيف، "مخاوف القوات الأمريكية يتأتى من العراق لايزال تحت خط الخطر فيما يتعلق بالتنظيمات بسبب دول المنطقة، سيما سوريا التي توجد فيها مجاميع إرهابية ومعارك تدور بين جهات مسلحة وقوات حكومية، وبين الجماعات المسلحة أنفسها، والعراق يرتبط مع سوريا بحدود تمتد لأكثر من ستمائة كيلومتر، فالخطر مشترك، حتى توجد مخاوف لدى القوات الفرنسية من حصول عملية إعتداء عليها من قبل المتطرفين".

وعن تأثير إيران على تواجد القوات الأجنبية في العراق، يقول أبو رغيف، " أن إيران هي دولة حليفة وجارة للعراق وترتبط بحدود مشتركة تمتد لأكثر من 1400 كيلومتر، كما لم تشهد تلك الحدود حدوث أي مشاكل، سواء مشاكل إرهابية أو عمليات عنف، في الوقت ذاته العراق دولة ذات سيادة ولا يخضع لأي إرادة سواء كانت إقليمية أو دولية، فالعراق ينظر إلى مصلحته أولا ويقرر مع من يتحالف وممن يطلب الدعم والمساعدة، وهي سياسة تنتهجها الحكومة العراقية منذ مطلع العام 2014 لغاية اليوم".

وعن حقيقة التواجد الأمريكي في العراق يقول ابو رغيف، " أنا أوكد عدم وجود أي قوات مشاة أمريكية على الأرض، لكن توجد هناك قوات أمريكية في مواقع معلومة وليست لها أي مهام قتالية"

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون