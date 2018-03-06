القوات العراقية تتصدى من جديد لمحاولات "داعش"

© Sputnik. Nazek Mohammed الحشد الشعبي: مقتل 20 من داعش ومحاصرة 15 في العراق

أفادت مصادر أمنية، الاثنين، بأن قوة من الحشد الشعبي اشتبكت مع مسلحين تسللوا باتجاه منطقة "العويسات" قرب عامرية الفلوجة، فيما سمع دوي انفجار في المنطقة.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين ميليشيات الحشد الشعبي وتنظيم "داعش" المتشدد، الاثنين، في منطقة جرف الصخر جنوبي العاصمة العراقية، بغداد، ما أسفر عن سقوط قتلى من الجانبين.

من جانب آخر كشفت صحيفة الحياة اللندنية، الاثنين، عن وجود تحذيرات من محاولة تسلل 3 اَلاف "داعشي" من سوريا الى العراق.

ضيف برنامج "أين الحقيقة"، الخبير العسكري الدكتور عماد علو يقول عن تلك الهجمات:

"إن الاستراتيجية التي يقوم عليها تنظيم "داعش" اليوم كما أعلنها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، بعد أن تيقن من هزيمته أمام القوات المسلحة العراقية، سيعود معها التنظيم إلى ما أطلق عليه بـ "شوكة النكاية"، وهو مصطلح أطلقه التنظيم ويشير إلى حرب العصابات، واستعد التنظيم لهذه المرحلة في أوقات سابقة، وهناك العديد من الخلايا النائمة التي لا زالت موجودة في مناطق متفرقة من العراق، وقسم منها تسلل مع النازحين الذين لجأوا إلى القوات الأمنية ضمن معسكرات النازحين، وهذه العناصر تقوم اليوم بهذه العمليات الإرهابية باختيارها للمناطق الهشة مستهدفة المواقع العسكرية والتجمعات السكانية، وهي هجمات من الناحية العسكرية ليست ذات قيمة، لكنها تعطي بعد إعلامي للتنظيم لتعظيم وجوده وإرسال رسائل مفادها أنه لازال موجوداً على الساحة العراقية، إضافة إلى أن الهدف من هذه العمليات هو التأثير على معنويات القطعات العسكرية التي تمسك مناطق مختلفة من العراق، خاصة في المناطق التي تم تحريرها من قبضة تنظيم "داعش" في أوقات سابقة، فنحن أمام مرحلة جديدة في المواجهة مع التنظيم، وخطر التنظيم لا يزال ماثلا، وخطط القيادات العسكرية تتجه إلى تفعيل الجهد الاستخباري لملاحقة الخلايا النائمة، إضافة إلى القيام بعمليات استباقية دون انتظار قيامها والشروع بأي عملية إرهابية، وتعزيز التعاون الاستخباري مع البيئة المجتمعية في المناطق التي تشهد عمليات إرهابية وكذلك التعاون مع التحالف الدولي."

وأضاف علو، " هناك الكثير من المناطق التي شهدت هجمات للتنظيم في الفترة الأخيرة، وهي مناطق يتواجد فيها خلايا نائمة، وهذه العمليات توجه وتقام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الانترنت عبر قيادات التنظيم التي لاتزال موجودة في شرق سوريا، حيث البادية هناك تحت سيطرة التنظيم، لاسيما وأن الوضع هناك شائكا ومعقدا بسبب التنافس الدولي والتدخل التركي في تلك المناطق، لذا فإن هذه المعركة ستأخذ حيزا زمنيا طويلاً قد يمتد إلى سنتين."

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون