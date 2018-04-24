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03:51 25 أبريل/ نيسان 2018
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    أين الحقيقة؟

    هل توضع محافظة كركوك العراقية تحت الوصاية الأمريكية؟

    أين الحقيقة؟
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    ضياء حسون
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    حوار مع سعدي بيره - عضو الهيئة السياسية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

    الجيش العراقي
    © REUTERS / Stringer
    القوات العراقية تقتل إرهابيين في عملية استباقية في محافظة كركوك
    كشف عضو مجلس محافظة كركوك قاسم حمزة، يوم الاثنين، عن توجه المحافظ، راكان الجبوري إلى بغداد لنقل طلب أمريكي بشأن عودة قوات البيشمركة الكردية إلى المحافظة المتنازع عليها، عقب اجتماع جمعه مع مسؤولين عسكريين أمريكيين.
    وقال في تصريح إن «اجتماعا جرى يوم الأحد، في مبنى المحافظة بين وفد عسكري أمريكي من القيادة المركزية، ومحافظ كركوك راكان الجبوري بشكل منفرد، لبحث إعادة قوات البيشمركة».

    وأضاف: «الجبوري رفض الرد على الطلب الأمريكي بشأن عودة البيشمركة إلا بعد أخذ رأي رئيس الوزراء حيدر العبادي»، مبينا أن «الجبوري غادر إلى العاصمة بغداد لنقل طلب أمريكي إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن إمكانية إعادة قوات البيشمركة إلى كركوك».

    من جانبها نفت إدارة محافظة كركوك، يوم الاثنين، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن تقديم المحافظ راكان الجبوري طلبا أمريكيا الى رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل غرفة عمليات مشتركة، فيما شدد أن الملف الأمني هو من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة.
    يأتي ذلك في وقت نقلت وسائل إعلام كردية، عن مصادر تأكيدها الاتفاق على عودة القوات الكردية إلى محافظة كركوك.

    وسبق أن نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول لـ«القدس العربي»، إعادة انتشار قوات البيشمركة في محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل».

    ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" سعدي بيره يقول حول هذا الموضوع:

    "هناك مشاكل كبيرة بين الوضع في محافظة كركوك وقوات الحشد الشعبي، خصوصا الحشد التركماني والحوادث المؤلمة التي حصلت في طوزخورماتو، فهناك أكثر من خمسين ألف نازح جراء الأعمال الإجرامية التي حصلت هناك. وخوفا من تكرار هذه العملية في كركوك وكذلك منعا من حصول المناوشات بين قوات البيشمركة ووحدات الحشد الشعبي هناك نوع من المفاوضات حول ترتيبات شبه دولية لحماية كركوك، فهناك عدد من الإخوة التركمان وبتكليف من دول مجاورة يقومون وعبر تقاريرهم تصوير المحافظة وكأنها جهنم على الأرض، وهو موضوع غير صحيح لكنه مؤثر على الأوضاع."

    وأضاف بيره، " المفاوضات لازالت جارية بين بغداد واربيل، فبعد عدة اجتماعات جرت بين الطرفين هناك نوع من الانفراج في الأزمة، فعندما نتحدث عن الانتخابات فإن تلك الانتخابات سوف تبرز ماهية كركوك، والمشكلة الأساسية في المحافظة تكمن في تدخلات بعض الدول التي تحاول بث الشغب في المحافظة، لكن مكونات كركوك تعيش في سلام ووئام فيما بينها."

    إعداد وتقديم ضياء حسون

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    أخبار العراق, أخبار العراق اليوم, كركوك, العراق
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