تسجيل
17:08 25 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    أين الحقيقة؟

    العراق وروسيا بوادر تعاون استراتيجي... هل ينعكس في سوريا

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    ضياء حسون
    0 0 0

    ضيف الحلقة: الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي

    إف- 16
    © Sputnik . Alexander Kovalev
    العراق يعلن نتيجة ضرباته الجوية ضد "داعش" في سوريا
    أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن قوات بلاده ستستمر في تنفيذ غارات جوية على مواقع "داعش" في الأراضي السورية.

    وذكر العبادي، أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن العراق لا يسعى إلى التدخل في الشأن السوري، مشددا على أن الشعب السوري هو من يحدد مصيره.
    وحذر العبادي من أن تعقيد الأزمة السورية والتصعيد في حدة القتال هناك أدى إلى بقاء تنظيم "داعش"، مشددا على أن القوات العراقية ستستمر في توجيه ضربات إلى الإرهابيين في سوريا وستقوم بأكثر من ذلك".

    يأتي ذلك في الوقت الذي بحث فيه مستشار الأمن القومي العراقي، فالح فياض، مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، قضايا محاربة الإرهاب الدولي، في العاصمة موسكو.
    حيث أن "الجانبين أعربا عن اهتمامهما بتبادل الآراء حول مشكلات الإرهاب (السيبراني) في ضوء استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل المنظمات الإرهابية الدولية".

    ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" أحمد الشريفي يقول حول المباحثات الروسية العراقية عن الأمن السيبراني:

    " عندما نتحدث عن الثورة المعلوماتية، فإننا ضمنا نتحدث عن حرب بمفاهيم ووسائل وأدوات يطلق عليها بالحرب الإلكترونية، وبالتالي هناك أمنا إلكترونيا يطلق عليه بالأمن السيبراني، يتعلق بالدولة الحديثة، التي تقوم على مبدأ الحوكمة، أي أن معظم أسرار الدولة تكون في الحواسيب، فإذا ما تم اختراق الحاسوب، عندها يمكن الوصول إلى الأسرار الخاصة، ولذلك نحتاج إلى استراتيجية ردع في الحرب الإلكترونية، واستراتيجية ردع أمني في الحرب السيبرانية. ونحن اليوم مقبلون على انتخابات يكون فيها التصويت إلكترونيا، وبالإمكان أن يكون هناك خرقا وانتهاك عبر الحرب السيبرانية لخصوصية الانتخابات."

    وعن التنسيق الروسي العراقي حول سوريا، يقول الشريفي:

    " نحن لا نشيد كثيرا بالانفتاح العراقي على روسيا الآن، لأنه جاء متأخر جداً، وأوصلنا إلى فترات حرجة، وكان الأجدر بالعراق أن يؤسس خط شروع منذ العام 2005 ، حيث كان هناك اتفاق بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة حصل فيه العراق على الضوء الأخضر لتطوير المؤسستين الأمنية والعسكرية، آنذاك كان ينبغي على الحكومة العراقية عدم انتظار الولايات المتحدة، فقضية التسليح لا ترتبط بالرئيس الأمريكي، وإنما بشركات ولوبيات، خصوصاً منظمة الصداقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، التي لا ترغب في إعادة التوازن إلى الجيش العراقي الذي كانت تريده أن لا يكون قوياً، كما حصل للجيش السوري والمصري، لذا كان على العراق أن يذهب منذ ذلك العام باتجاه روسيا التي أعلنت حينها وأبدت استعدادها في  دعم العراق على مستوى التسليح. فقدرة وثقافة وعقيدة الجيش العراقي بالأساس هي روسية، وبالتالي فإنه سوف لن يعاني في حال توجهه نحو التسليح الروسي ، ولكن كان هناك إبطاء وتقاعس، واليوم وتحت ضواغط الظروف التجأ العراق إلى روسيا، ومع أن ذلك مطلوب وضرورة، إلا أنه جاء متأخرا، فروسيا ومنذ البدء أبدت رغبتها في مساعدة العراق عبر التدريب والتطوير والتسليح، لكن ما يؤسف له خضوع البعض من السياسيين العراقيين لرغبات الولايات المتحدة، المتمثلة بضرورة تغيير عقيدة الجيش العراقي من شرقية إلى عقيدة غربية، وبعد مرحلة"داعش" أدرك السياسيون العراقيون ضرورة تغيير مصادر تسليح الجيش، فالدور الروسي لا يمكن الاستغناء عنه، وحتى الولايات المتحدة والدول الغربية تدرك هذا الموضوع، فروسيا باقية في الشرق الأوسط، سواء بوجود النظام السوري أو عدمه، فهذا الوجود يضمن توازن إقليمي مطلوب لعموم المنطقة، حتى السعودية ذهبت إلى إبرام صفقات مع روسيا إدراكا منها لضرورة هذا التوازن، ففي حالة هيمنة الولايات المتحدة سوف تتعرض الدول إلى عمليات الابتزاز، واستثمار العراق للدور الروسي جاء متأخرا."

    إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, أخبار العراق اليوم, العراق, سوريا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركات في مسابقة الجمال حسناء روسيا لعام 2018 خلال المسابفة في فندق كورستون في موسكو
    حسناوات من كل أنحاء روسيا على منصة واحدة
    السعودية تورط قطر في لعبة الكماشة الأمريكية
    السعودية تورط قطر في "لعبة الكماشة" الأمريكية
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 23 أبريل 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك