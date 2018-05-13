الانتخابات العراقية تطلع نحو التغيير في غياب المشاركة الفعالة

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، السبت، عن "نجاح" عملية الاقتراع التي جرت في العراق بنسبة مشاركة بلغت %44.52 ، فيما أشار إلى أن عددا من نتائج محطات الاقتراع لم تصل حتى الآن.

وقال رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران في مؤتمر صحافي عقده، مساء السبت، مع عدد من أعضاء المفوضية، "نهنئ الشعب العراقي بمناسبة نجاح عملية الاقتراع التي جرت اليوم"، مبينا أن "نسبة المشاركة في الاقتراع العام والخاص بعموم العراق بلغت%44.52 ، مع احتساب أعداد المصوتين التي بلغت أكثر من 10 ملايين من مجموع 24 مليونا يحق لهم التصويت".

ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" محمد الفيصل يقول حول الموضوع:

© Sputnik . Nazek Mohammed بالأسماء... متصدرو الانتخابات البرلمانية العراقية

" لم يكن مستغربا هذا الضعف في الإقبال على التصويت، لعدة أسباب، منها غياب الخطاب والبرنامج الوطني للكتل والأحزاب السياسية، إضافة إلى وجود نوع من الإحباط واليأس لدى الناخب العراقي نتيجة عدم وجود نتائج تلمسها المواطن خلال أكثر من عقد منذ بدأ التغيير في العراق، وهذه النسب المتدنية في المشاركة في الانتخابات لها مؤشر خطير، حيث كان يعول على الناخب من أجل إحداث تغيير حقيقي في المنظومة السياسية العراقية، لكننا مع ذلك لازلنا نطالب في أن يكون هناك برنامج وطني من أجل انطلاق مرحلة الإعمار والاستثمار."

وأضاف الفيصل، " هناك بعض الوجوه الجديدة التي تدعي أنها مستقلة في الانتخابات، لكنها تقع تحت مظلة زعيم حزب أو كتلة، وبالتالي مسألة الاستقلالية بعيدة كل البعد عن الواقع، فالزعامات السياسية لازالت تمتلك السطوة الكاملة والحضور الكبير نتيجة تفاعلها مع المحيط الإقليمي مع وجود المال السياسي لديها، وبالتالي لازالت هذه الزعامات تمثل الثقل الكبير في المشهد السياسي. وأنا أعتقد أنه سوف يحدث تغيير، لكن ليس بالصورة المطلوبة، بسبب العزوف الكبير من الناخب العراقي".

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون