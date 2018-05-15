تسجيل
13:46 15 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    أين الحقيقة؟

    بوادر تحالفات عراقية قد تغير المشهد السياسي القادم في البلاد

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضيف الحلقة: عزيز جبر شيال- مدير وحدة البحوث السياسية والاستراتيجية في كلية العلوم السياسية بجامعة المستنصرية

    بهدف الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، بدأ المبعوث الأميركي إلى  التحالف الدولي ضد "داعش"، بريت ماكغورك، مباحثات في بغداد أمس الأول مع عدد من القيادات العراقية، من بينهم زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري.

    عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الدكتور عزيز جبر شيال:

    "منذ أن حصل التغيير في العراق عام 2003 ولا يزال العامل الأمريكي هو الفاعل الرئيسي في العملية السياسية في العراق، إضافة إلى العامل الإيراني، وبالنسبة إلى الوجود الأمريكي بعد الانتخابات خاصة بعد قدوم السيد ماكغورك الى العراق، فقد بدأ بطرح أفكار وممارسة ضغوط على الكتل السياسية، لكي تتوائم مع الرؤية الأمريكية التي لا تؤيد قيام حكومة أغلبية سياسية، فهم يريدونها أن تبقى في حالة المحاصصة، لكنها اليوم تقوم تحت عنوان المشاركة، حيث ينون إشراك جميع أصدقائهم في الحكومة للسيطرة على المفاصل الرئيسية في الدولة، وربما تكون هناك بعض الممارسات التي جاء بها المبعوث الأمريكي السيد ماكغورك ليضمن مشاركة أصدقاء أمريكيا في الحكومة المقبلة."

    الانتخابات البرلمانية في العراق
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    المتصدران لنتائج الانتخابات العراقية وتوقعات تحالفهما لتولي الحكومة
     وتابع شيال: "أعتقد أن الكتل الفائزة في هذه الانتخابات ليسوا من أصدقاء الولايات المتحدة، باستثناء بعض الأكراد والسنة، إذ أن حتى محافظة نينوى قد حققت عبور نوعي من خلال فوز قائمة "بيارق الخير" والتي هي جزء من تحالف النصر، كذلك أنا أعتقد أن كتلة سائرون إن لم تحدث فيها مشاكل، خصوصاً وأنها تجمع متناقضين أيدلوجيا وسياسيا، فإنها أقرب للتحالف مع السيد العبادي، مع العلم أن الكتلتين قد حصلتا على نسب متقاربة، فلا توجد كتلة تستطيع وحدها تشكيل الحكومة، مع وجود مخاوف من تشظي كتلة سائرون، وإذا بقيت كتلة واحدة فسنرى هناك تحالف يضم العبادي مع سائرون إضافة إلى إياد علاوي ويمكن أن ينضم إلى هذا التحالف بعض الكتل الأخرى، فالتحالف مع دولة القانون سوف لن يكون، فإذا ما حصلت مفاجأة وتم التحالف مع دولة القانون، عندها سوف نكون أمام مشكلة تحالف الفتح الذي هو تحالف قد يكون شيعيا صرفا، على الرغم من وجود بعض المكونات الأخرى فيه، وهو موضوع يثير حفيظة الآخرين إذا ما حصل ائتلاف بين العبادي والفتح وسائرون، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية سوف  لن يرضوا عن ذلك الائتلاف."

    وأضاف شيال، " الولايات المتحدة تستخدم ورقة الضغط على الجهات التي تستجيب للضغوط، لكن لا تستطيع الضغط على السيد مقتدى الصدر، ومع ذلك فالمرونة التي أبداها الأخير في علاقاته مع دول الخليج والأردن و مصر، ربما تكون مفتاحا لتقارب أكثر مع الولايات المتحدة، لكن المعلومات المؤكدة تقول إن السيد الصدر يقبل التقارب مع الجميع باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل."

    إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

     

    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, أخبار العراق اليوم, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    احتجاجات تعم البلاد ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس عشية الذكرى الـ 70 لـ النكبة ، شرق غزة، قطاع غزة، فلسطين 14 مايو/ أيار 2018
    "مليونية العودة"... صفحة جديدة في تاريخ قديم
    هامبرغر من الحمام بدلا من السلام
    القدس... هامبرغر من الحمام بدلا من السلام
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك