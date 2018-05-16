تسجيل
14:21 16 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    أين الحقيقة؟

    العقوبات الأمريكية ضد إيران تطال مصارف عراقية

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    ضياء حسون
    الموضوع:
    خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني (70)
    0 0 0

    ضيف الحلقة: الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع

    أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة ضد إيران تشمل حاكم المصرف المركزي الإيراني ولي الله سيف، على خلفية مواصلة واشنطن تصعيدها ضد طهران، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
    وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت أن "العقوبات شملت بنك "البلاد" الإسلامي، ومقره العراق، و3 أفراد آخرين" (لم تسمّهم).

    وبخصوص "مصرف البلاد" ومقره العراق، فقد اتهمته الوزارة، بتحويل ملايين الدولارات إلى "حزب الله" اللبناني، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

    عن هذا الموضوع يقول برنامج "أين الحقيقة"على أثير راديو "سبوتنيك" الدكتور همام الشماع:

    ".لا يوجد تأثير لتلك العقوبات على الاقتصاد العراقي، وإنما فقط على الاقتصاد الإيراني، مع العلم أن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران محدودة جداً ومعظم صادرات إيران تتجه نحو الشرق وليس نحو الغرب، وموضوع فرض العقوبات على حاكم البنك المركزي الإيراني له دلالة رمزية أكثر منها اقتصادية، لأنه سيحضر دخوله إلى الولايات المتحدة أو إلى الدول التي تستطيع الولايات المتحدة التأثير عليها، وبكل الأحوال سيكون لهذا القرار الأمريكي تأثير نفسي عبر تراجع سعر صرف العملة الإيرانية مقابل الدولار، وهو موضوع سوف يؤثر على ارتفاع الأسعار داخل إيران.

    إيران
    © Sputnik . Ronald Zak
    بور إبراهيمي: هناك فرصة أمام روسيا وإيران للوقوف بوجه العقوبات الأميركية
    ".وأضاف الشماع: "لا أعتقد أن هذا الموضوع سوف ينسحب على أحزاب عراقية، كونها تنفي أي علاقة مباشرة لها في موضوع التعاون مع إيران، وإن التعامل بين البلدين يتم عبر التعاون الثنائي بين العراق وإيران في القضاء على الإرهاب كما هو الحال في التعاون مع الولايات المتحدة في نفس الموضوع، كما أن العقوبات الأخيرة ضد حاكم البنك المركزي الإيراني تتعلق بالعلاقات الأمريكية الإيرانية وليس بعلاقات الولايات المتحدة مع العراق".

    "وتابع الشماع: "إن المصرف البلاد هو عراقي من حيث رأس المال، إلا أن الولايات المتحدة تعقد أنه إيراني الهوية والتمويل، أما من ناحية تمويل التجارة بين العراق وإيران فهو أمر تقوم به مصارف عديدة، ولا تستطيع الولايات المتحدة منع التجارة بين العراق وإيران إلا من خلال مجلس الأمن، ومن حيث المبدأ فإن السياسة العراقية تقوم على أساس مصلحة البلد وليس على أساس تنفيذ الإرادة الأمريكية، وفي نفس الوقت بإمكان العراق التعامل وفقا لمصالحه وليس وفقا لمصالح إيران.

    "إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون    

    الموضوع:
    خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني (70)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران اليوم, أخبار إيران, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الممثلة الهندية ديبيكا بادوكوني على السجادة الحمراء للحفل الـ 71 لمهرجان كان السينمائي
    الأزياء الجريئة والطريفة في مهرجان "كان"
    هامبرغر من الحمام بدلا من السلام
    القدس... هامبرغر من الحمام بدلا من السلام
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 15 مايو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك