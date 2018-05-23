مشاورات تشكيل الحكومة العراقية تمضي رغم أصوات المعترضين

استبعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم أمس، إعادة الانتخابات البرلمانية في البلاد، مشددا على ضرورة "التحقق جيدا من نتائجها النهائية".

© REUTERS / Alaa Al-Marjani الصدر يطالب الحكومة العراقية بحل المشاكل العالقة مع الأكراد

ودعا رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، أثناء مؤتمر صحفي أسبوعي عقده في بغداد، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى الشفافية في العمل وتوفير المعلومات من كل مركز انتخابي إلى الكتل السياسية.

فيما تظاهر المئات من النازحين العراقيين بمحافظة نينوى، احتجاجا على إلغاء المفوضية العليا المستقلة للناخبين لأصواتهم بالسباق الذي جرى في 12 مايو الجاري، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وقال النائب في البرلمان الحالي (المنتهية ولايته) عن نينوى، عبد الرحمن اللويزي للأناضول، إن "النازحين بمخيمات (المدرج والجدعة والحاج علي) بناحية القيارة جنوب الموصل (مركز نينوى)، تظاهروا اليوم".

ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" هادي جلو مرعي يقول حول إمكانية إعادة النظر في الانتخابات:

"العملية الانتخابية مضت، والكتل الفائزة شرعت في مفاوضات ماراثونية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، وأعتقد أن موضوع إعادة الانتخابات ولو بصورة جزئية لم يعد مطروحا بشكل رسمي، فقط هي مطالب من بعض الجهات والخاسرين أو ممن يبحث عن دعاية إعلامية، لكن أكرر أن الأمر انتهى والمفوضية غادرت المرحلة الأصعب، وطلبت من الخاسرين تقديم طعونهم خلال المدة المحددة، وبالتالي فإن الموضوع قد حسم ولا يمكن إعادة الانتخابات". وتابع مرعي، "أن الأكراد المؤثرين الذين يمثلون حزب السيد البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني هم لا مانع لديهم من تشكيل الحكومة، رغم وجود بعض الأحزاب الكردية التي عانت من الخسارة ولديها مشاكل مع الحزبين الرئيسيين في الإقليم، كما أن الكتل السياسية الكبرى لا ترغب بإعادة الانتخابات، وليس من مصلحتها إعادة الانتخابات ولن تدعم أي جلسة طارئة لمجلس النواب المنتهية ولايته من أجل النظر بموضوع إعادة الانتخابات".

"وأضاف مرعي، "أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة كان فيها نوع من الخروج عن المألوف فيما يتعلق بالتزوير والتجاوز على القانون والخروقات الانتخابية الأخرى. ومطالب إعادة الانتخابات تطرح اليوم من جهات لا تمتلك سلطة التأثير، سواء على مستوى الأفراد أو المنظومات السياسية، وبالتالي فإن الكتل الفائزة لن تسمح بإعادة الانتخابات".

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون