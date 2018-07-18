تسجيل
00:52 19 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    أين الحقيقة؟

    العراق أمام مفترق طرق... فهل يتجه نحو الشرق أم الغرب

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    ضياء حسون
    0 0 0

    ضيوف الحلقة: الدكتور محمد آل زلفي - عضو مجلس الشورى السعودي السابق؛ والدكتور علي التميمي - المختص في القانون الدولي.

    بن سلمان-العبادي
    © REUTERS / HANDOUT
    مع اشتعال المظاهرات... العراق يتخذ قرارا عاجلا بشأن زيارة وفده إلى السعودية
    كشف وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، يوم الثلاثاء، عن السبب وراء قطع بلاده لخطوط إمداد التيار الكهربائي التي تزود بها العراق، الأمر الذي تسبب بموجة احتجاجات في عشر محافظات في وسط وجنوب البلاد.

    وقال أردكانيان في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية إن "وقف توريد الكهرباء للعراق جاء وفقا للاتفاقية المبرمة، لمنح الأولوية لسد احتياجات البلاد".

    من جانبه تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في مؤتمر صحافي أسبوعي بالعمل مع المحتجين لمكافحة الفساد، وقال إن الحكومة ستسعى لتحسين الخدمات. ومن بين مطالب المتظاهرين، تحسين أوضاع الكهرباء التي تشهد انقطاعاً شبه دائم، خصوصا في المحافظات العراقية.

    وكان من المفترض أن  يتوجه وفد وزاري عراقي، اليوم الأربعاء، إلى السعودية، لبحث إمكانية التزود بالكهرباء.

     وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي، في بيان لوزارة التخطيط العراقية، إنه سيرأس وفدا يتوجه  اليوم إلى مدينة جدة السعودية، يضم وزراء النفط جبار لعيبي، والكهرباء قاسم الفهداوي، والنقل كاظم الحمامي.

    وأوضح أن "الوفد العراقي سيبحث مع الجانب السعودي عددا من القضايا والملفات المهمة في إطار عمل مجلس التنسيق العراقي ـ السعودي".

    وبيّن أن "ملف الطاقة الذي يشمل الكهرباء والوقود، سيكون أحد أهم الملفات التي سيتم بحثها مع الجانب السعودي".

    الرئيس العراقي فؤاد معصوم
    © Sputnik .
    العراق... إحالة 328 نائبا إلى التقاعد
    فهل ستكون السعودية المنقذ للوضع الخدمي المتردي في العراق؟ وهل بوصلة العراق الاقتصادية تتجه نحو المملكة العربية السعودية؟

    ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الدكتور محمد آل زلفي يقول حول الموضوع:

    "إن المملكة السعودية لاتدخر جهدا في مساعدة العراق في كل الظروف، فالعراق يمر بأزمة على مدى سنوات بسبب نقص الخدمات والطاقة، ونحن في السعودية نتألم لما يمر به الشعب العراقي وخاصة سكان الجنوب الذي انقطعت عنهم الكهرباء من إيران بعدما كانت تعول الحكومات العراقية منذ عام 2003 على أن إيران ستقف إلى جانبهم في الكثير من القضايا، فإذا إيران تصبح مصدر مشاكل العراق، حيث قطعت المياه والطاقة عن العراق، إضافة إلى قيامها بتصدير الفوضى، والعراق منذ عام 2003  في صراعات داخلية وحكومات غير مؤهلة لمسك البلد، وقد حاولت إيران عزل العراق عن جسده العربي، إلا أن المملكة العربية السعودية لن تتوانى على تقديم كل ما بإمكانها تقديمه للشعب العراقي وخاصة في مجال الطاقة لأن الظروف التي يمر بها العراق في الجنوب صعبة وهم أهلنا، علما أن تزويد السعودية للعراق بالطاقة يتطلب بعض الوقت، وللأسف فإن الحكومات التي جاءت مدعومة من إيران لم تحمل فكرا سياسيا أو تنمويا أو اقتصاديا، وهذه عين المشكلة".

    وتابع آل زلفي، "إيران تضع العصي في عجلة تطور العلاقات العراقية السعودية، فهي منذ البداية تحاول أن تبعد العراق عن دولة مجاورة له وهي المملكة العربية السعودية وعن باقي الدول العربية الأخرى أيضاً، وأصبح هذا الموضوع واضح للشعب العراقي، فالقضايا المذهبية لن توفر للشعب العراقي الأكل والخدمات، ومنذ مجيء حكومة السيد العبادي وهو مدرك أن لا غنى عن الشقيقة الكبرى للعراق المملكة العربية السعودية، لأن أمن البلدين مرتبط ببعضه البعض، والأشقاء لا يعرفون إلا في المحن، وكانت تجارب العراق مع إيران مرة، وأصبح العراق أكثر إدراكا لقضاياه، وإيران لا تهتم لقضايا العراق."

    بيان عملي خلال معرض جيش 2015
    © Sputnik . Aleksandr Vilf
    العراق... حسم المعركة مع الإرهابيين بالنار
    من جانبه يقول ضيف برنامج الحقيقة الدكتور علي التميمي:

    "إن موضوع الكهرباء مرض مزمن في العراق ولا يمكن حله بسهولة، فهو يحتاج إلى خطط استراتيجية بعيدة المدى، وإيران بسبب الحصار المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة ووجود ديون لها على العراق، قامت بقطع التيار الكهربائي عن المدن العراقية، لهذا السبب فإن اتجاه العراق نحو المملكة العربية السعودية صحيح وقد يكون الحل للمستقبل، لكن على المدى القصير لا يمكن أن يكون حلا لأنه يحتاج إلى شركات تقوم بإنشاء خطوط ومحطات توليد واتفاقيات، علما أن التظاهرات تشتد في فترات الصيف وتنتهي في الشتاء، والحكومة العراقية أمام مأزق حقيقي، خصوصاً وأنها حكومة تصريف أعمال ولا تستطيع أن تعقد الصفقات مع الدول نظرا لعدم وجود البرلمان إضافة إلى أن صلاحيتها محدودة، فهي لا تستطيع أن تفرض حالة الطوارئ أو تصرف الأموال الكبيرة."

    وتابع التميمي، "إن العراق يعتمد سياسة الباب المفتوح مع جميع جيرانه، ولا توجد له خطوط حمراء تجاه أحد، وهي سياسة صحيحة، فالبلد الناجح هو البلد الذي يبحث عن مصالحه، وأعتقد أن العراق بلجوئه نحو السعودية سوف يكون أمام خيارات أما مع إيران أو مع السعودية، لكن هذه الحلول مقيدة بالمدة التي تستغرها، إضافة إلى مشكلة عدم وجود البرلمان، وبالتالي فإن الحكومة في مأزق يتطور رويدا رويدا، والمنفذ الدولي الوحيد للعراق هو أن يطلب المساعدة والعون من الأمم المتحدة، لأن المادة الخمسون من ميثاق الأمم المتحدة تتيح للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع أن تطلب المعونة الاقتصادية، ويستطيع العراق الطلب من مجلس الأمن إصدار قرار بالمساعدة المالية، وقرارات مجلس الأمن واجبة التطبيق."

    وأضاف التميمي، "هناك صراع بين دول الخليج وإيران، حيث كل يحاول أن يجعل العراق ممرا له ويسحبه بجانبه، فالعراق ساحة للصراع، واللجوء إلى الأمم المتحدة هو الأسلم، حيث أن مساعدة الدول كالسعودية للعراق يحتاج إلى وقت طويل، كما أن التظاهرات بدأت تشتد، وربما تخرج عن السيطرة إذا لم تكن هناك معالجة سريعة".

    انظر أيضا:

    مع اشتعال المظاهرات... العراق يتخذ قرارا عاجلا بشأن زيارة وفده إلى السعودية
    العراق... إحالة 328 نائبا إلى التقاعد
    العراق... حسم المعركة مع الإرهابيين بالنار
    رئيس مجلس الأمة الكويتي عن الأوضاع في العراق: "لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين"
    العراق: لدينا صور لمتظاهرين في النجف ماتا اختناقا وهما يحتضنان مسروقات
    صحيفة: صدور أوامر عسكرية عاجلة لكل الضباط في العراق
    قصف مدفعي إيراني كثيف تجاه العراق... ونزوح سكان ثلاث قرى
    الكلمات الدلالية:
    الخدمات الحكومية, غرب, شرق, إيران, السعودية, الكهرباء, احتجاجات, الطاقة, العراق, راديو سبوتنيك, حيدر العبادي, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الغورغونيا الصفراء (Eunicella cavolini). بونتا ديلا كاستانا، ليباري، الجزر الأيولية، صقلية، إيطاليا. بعثة الجزر الأيولية، 2018
    خفايا العالم المائي المدهش لجزر إيولايان
    أخيرا وليس آخرا... ترامب أربك الجميع بتصريحاته
    أخيرا وليس آخرا... ترامب أربك الجميع بتصريحاته
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك