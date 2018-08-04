تسجيل
17:45 04 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    أين الحقيقة؟

    هل يبقى موضوع الإرهاب أحد أهم استراتيجيات أمريكا في العراق؟

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    ضياء حسون
    0 0 0

    ضيف الحلقة: الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي

    كشف عضو في مجلس محافظة الأنبار، أمس الجمعة، عن وجود طرق صحراوية سرية يستخدمها "داعش" لتنقل عناصره من الأراضي السورية إلى العراق تحت أنظار الطيران الأمريكي.

    القوات العراقية في الموصل
    © AP Photo / Marko Drobnjakovic
    القوات العراقية تعثر على كمية أسلحة كبيرة من مخلفات "داعش" في الأنبار

      وقال فرحان محمد الدليمي في تصريح صحافي إن "عصابات "داعش" الإجرامية مازالت تستعين بطرق صحراوية سرية تضمن لها حركة التنقل بين الأراضي السورية والعراقية لاستهداف القطعات العسكرية في الأنبار وصلاح الدين"، لافتا إلى أن "هذه التحركات تحدث تحت أنظار الطيران الأمريكي.

     ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الدكتور أحمد الشريفي يقول حول الموضوع:

    "كل المعطيات تشير إلى أن الولايات المتحدة سوف تغض النظر إن لم نقل تعمل على تفعيل تنظيم "داعش" في الميدان، سواء بوصفه تهديدا عسكريا أو أمنيا تزامنا مع استحقاقات مرحلة ترغب فيه الولايات المتحدة على التأثير في القرار السياسي أو على مسألة تشكيل الحكومة القادمة، وقضية "داعش" كورقة ضاغطة لازالت هي ورقة استثمار أمريكي، لا سيما أن المناطق التي ينشط فيها التنظيم فإن الولايات المتحدة تدرك أن هذه المناطق خارج القدرات الوطنية سواء على مستوى الانتشار البري أو الجوي، وبالتالي فإن "داعش" يمثل ورقة مهمة للولايات المتحدة في فرض إرادتها على المنتظم السياسي في ظل استحقاقات تشكيل الحكومة.

    جهاز مكافحة الإرهاب العراقي
    © AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE
    الأمن العراقي يلقي القبض على "قيادي خطير" في تنظيم "داعش" في الأنبار

    وتابع الشريفي، " العراق بات يشكل جزءا من الأمن القومي الأمريكي في معادلتين، الأولى استراتيجية الاحتواء التي تم تبينها من قبل الرئيس ترامب باحتواء الصين وإيران، والثانية بقاء الولايات المتحدة حاضرة في الميدان سواء كان السياسي او الأمني او العسكري، وهو موضوع ضامن لعقدة استراتيجية مهمة وهي العراق. فضلا عن ان سوريا باتت تشكل عمقا استراتيجيا لروسيا، لان الوجود الروسي لا يقتصر فقط على الوجود العسكري وانما حضورا سيمتد الى البعد الاجتماعي، وهو سوف يؤثر في بقائها بشكل دائم وليس عابرا لفترة محددة، وهي أمور تدفع الولايات المتحدة للتمسك في العراق، حيث أنها ترغب في إيجاد توازن بين سوريا والعراق، كون الدولتين تمثلان معابر استراتيجية مهمة للغاز والبترول فضلا عن إنهما تمثلان طريق الحرير المرتبط بقضية احتواء الصين.

    وأضاف الشريفي، " الولايات المتحدة ذاهبة باتجاه تفعيل الدور السياسي مدعوما بإرادة عسكرية حاضرة في الميدان، ودليلنا في ذلك مستوى التواجد الأمريكي في السفارة الأمريكية في بغداد، ووجود جنود أمريكان في قواعد عسكرية تحت عنوان مستشارين عسكريين، وكذلك إخفاء العدد الحقيقي للجنود الأمريكيين في العراق.

    إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

    انظر أيضا:

    الحشد الشعبي يعلن انطلاق عمليات تطهير جزيرتي الأنبار والثرثار غربي العراق من "داعش"
    العراق... تفجير 30 عبوة ناسفة في الأنبار
    الأحوال الجوية تؤخر عملية عسكرية عراقية لمهاجمة "داعش" في صحراء الأنبار
    البنتاغون: مقتل 7 أمريكيين كانوا على متن المروحية التي تحطمت أمس في الأنبار
    مقتل ثلاثة انتحاريين من "داعش" بعملية للقوات العراقية في الأنبار
    العراق يفتح تحقيقا باستهداف التحالف لمسلحين أثناء مداهمة منزل غربي الأنبار
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق اليوم, القوات العراقية, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    راقصون خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية لاستقلال البلاد في ليما، بيرو 29 يوليو/ تموز 2018
    من محادثات سوتشي السورية إلى المهرجانات الصيفية في بقاع العالم - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك