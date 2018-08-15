تسجيل
15:25 15 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    أين الحقيقة؟

    هل بدأ العراق يجني ثمار العقوبات الأمريكية ضد دول جواره؟

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    ضياء حسون
    0 0 0

    ضيف الحلقة: الخبير الاقتصادي الدكتور علاء القصير-رئيس نادي رجال الأعمال العراقيين

    أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعد بتزويد العراق بحصته المائية بالكامل. 
    وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي مع أردوغان في أنقرة إن "زيارتنا إلى تركيا جاءت لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة"، مبيناً "أننا بحثنا مع أردوغان تعزيز التعاون بين البلدين بمجالات المياه والأمن والزراعة والطاقة والحدود والاستثمار والصناعة والتجارة". 

    قوات الجيش الإيراني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني، خارج طهران، إيران، الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.
    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    في ظل العقوبات الأمريكية... إيران والعراق توقعان اتفاقية جديدة
    وأضاف أن "الرئيس التركي أكد أن بلاده ستزود العراق بحصته المالية بالكامل"، موضحاً "أننا سمعنا تأكيداً من أردوغان بالمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار العراق". 

    وأشار العبادي إلى أنه "فيما يخص ملف الأمن وضبط الحدود، يرفض العراق أي اعتداء من الأراضي العراقية باتجاه تركيا أو أي جار آخر"، معرباً عن إدانته لهذه الاعتداءات". 

    ولفت رئيس الوزراء، إلى أن "هناك توجيه للشركات التركية للعمل في جميع المحافظات العراقية، فضلاً عن طلب تركي لإعادة فتح قنصليتين في البصرة والموصل". 

    وأكد أن "الوفود الفنية في اجتماعات متواصلة لافتتاح المعبر الثاني مع تركيا، وهناك تواصل مستمر خلال هذه الزيارة". 

    وتابع العبادي، أن "هناك مسعى لربط شبكة الضغط العالي للكهرباء بين تركيا والعراق ومد أبراج الطاقة من جنوب تركيا إلى الموصل".

    ومعروف أن تركيا تتعرض إلى ضغوط اقتصادية أمريكية أدت إلى تدهور سريع في عملتها المحلية، دفعت الرئيس التركي إلى الطلب من مواطنيه دعم العملة المحلية عبر شرائها بالدولار الأمريكي. فهل استغل السيد العبادي هذا التدهور الاقتصادي من أجل الحصول على مكاسب للعراق؟ ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو سبوتنيك الدكتور علاء القصير يقول حول الموضوع:

    "كانت الزيارة التي قام بها العبادي إلى أنقرة مفاجأة، والأخبار تشير إلى وجود مفاجآت أخرى، من هذه المفاجآت الرئيس التركي يقرر أن العراق سوف يحصل على كامل حصته من مياه نهري دجلة والفرات، كما أن العبادي سوف يقف موقفا حاسما أمام دعم الليرة التركية وبنفس الوقت الوقوف ضد الجماعات الإرهابية سواء حزب العمال الكردستاني أو تنظيم "داعش" اللذان يهددان تركيا، وهي مسائل تشير إلى وجود مفاجآت ليست فقط مع الجانب التركي، وإنما أيضاً مع الدول المحيطة بالعراق، ونحن نعلم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران قد تجر المنطقة إلى بعض المشاكل، لذلك فإن العبادي قد يضع العراق على السكة الصحيحة التي تحمي اقتصاد العراق ومصالحه، سيما وأن العراق كان يعتمد على إيران في الكثير من الأمور سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو حتى اجتماعية على المستوى السياحي، فهي خطوة ذكية من السيد العبادي أتت في ظل التدهور العام، فوضع العملة التركية صعب وسط هبوطها الحاد، وأعتقد أن هناك من دفع العبادي في أن يخطو هذه الخطوة سواء كان إقليميا أو عربيا أو دوليا."

    وتابع القصير، "أن العبادي في خطواته الأخيرة عندما ساند الولايات المتحدة الأمريكية في عقوباتها على الجارة إيران أو حتى موقفه مع تركيا، فأنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة كان لها الدور الرئيس في دفع العراق لاتخاذ مثل هذه المواقف، فالوضع في تركيا يختلف عن مثيله في إيران، كون الأخيرة تتعرض إلى عقوبات، أما تركيا فلا يمكن تسمية ما تتعرض له من ضغوط عقوبات، وإنما خلاف مع الولايات المتحدة، إلا أن الاقتصاد التركي قوي، وقد تكون مسألة انخفاض عملتها مبنية على سياسة داخلية من أجل تنشيط المنتجات المنتجات التركية ودفع الدول إلى الاستيراد منها."

    وأضاف القصير، "أن توجه العبادي نحو تركيا موضوع لن يغضب الولايات المتحدة، وذهابه نحو تركيا قد يشير إلى كونه المرشح القادم لرئاسة الوزراء، وهذا موضوع قد يقف وراءه دافع إقليمي وليس دافع من الولايات المتحدة، والعبادي بزيارته هذه اثبت أنه يمتاز بالحنكة والذكاء في دعم الاقتصاد العراقي، خصوصاً في هذه الفترة التي تشهد أزمة مياه في البلد."

    إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتاة تطعم كلبًا على الواجهة البحرية في كوبنهاغن، الدنمارك
    أفضل 10 مدن "لحياة مريحة" في العالم
    تركيا...لن تمر الأزمة الاقتصادية دون رد
    تركيا للبضائع الأمريكية: المرور مشروط
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك