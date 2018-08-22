تسجيل
15:58 22 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    أين الحقيقة؟

    هل سيدفع العراق ثمن العقوبات الأمريكية على إيران

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    ضياء حسون
    0 0 0

    ضيف الحلقة: الباحث في العلاقات الدولية حيدر غازي

    قال مسؤولون عراقيون إن بغداد ستطلب من واشنطن السماح لها بعدم التقيد ببعض العقوبات الأمريكية المفروضة على جارتها طهران، في ظل الروابط التجارية الوثيقة بين البلدين.

    وباتت بغداد في موقف حرج، بعدما قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعادة فرض العقوبات على طهران، وهدد فرض عقوبات على الدول التي لن تتقيد بالعقوبات المفروضة.

    ومعروف أن للعراق علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة مع إيران، ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 13 مليار دولار سنويا.

    علم إيران على خلفية توهج ناري لغاز في حقل سوروش النفطي في الخليج الفارسي، إيران 25 يوليو/ تموز 2018
    © REUTERS / Raheb Homavandi
    نائب الرئيس الإيراني: لسنا في"نهاية طريق مسدود" بسبب العقوبات الأمريكية
    عن موضوع طلب بغداد استثناءات من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" حيدر غازي:

    "الموضوع يمكن أن يؤخذ على المحمل الاقتصادي أكثر من المحمل السياسي، فالعراق مرتبط بإيران بعدة روابط، منها الاقتصادي، الذي وصل إلى مستويات عالية، ويختلف عن الرابط الاقتصادي مع تركيا من ناحية السلع المستوردة، إلا أن العراق يعتقد أن مصلحة البلد تقتضي تطبيق عقوبات الولايات المتحدة على إيران، على الرغم من أنها عقوبات غير دولية، لذلك طلبت بغداد من واشنطن بصورة دبلوماسية استثنائها من تطبيق هذه العقوبات، حيث أن العراق يحصل على دخل لا يقل عن الأربعة مليارات دولار سنويا من خلال زيارات الإيرانيين الوافدين إلى العراق، وهو مبلغ لا يستهان به، وهذه العلاقة بين العراق وإيران ليس من السهولة بمكان فقدها فقط لأن واشنطن ترغب بذلك، كما أن الطلب العراقي سببه عدم وجود استقرار اقتصادي في البلد، إضافة إلى أن العراق بلد حر وذات سيادة والولايات المتحدة هي من تطبق هذه العقوبات بإرادتها كدولة ضد دولة أخرى، وليس عبر منظمة دولية، والعراق كقوة اقتصادية أضعف من الولايات المتحدة وإيران التي تحظى بمساعدة روسيا والصين، لذا تجد بغداد نفسها في وضع حرج".

    وتابع غازي: "على مر السنوات الماضية نجد أن العراق هو المتنفس لإيران للخلاص من العقوبات الدولية الأمريكية، ونجد كذلك أن إيران كانت المتنفس للعراق في زمن العقوبات الأمريكية التي فرضت على النظام العراقي السابق، حيث كانت إيران ترسل البضائع في حينها إلى العراق، لكن بشكل غير رسمي، وعندما تم تطبيق عقوبات اقتصادية على طهران في الأعوام 2008 لغاية 2012  كان العراق حينها هو المتنفس الوحيد لإيران فيما يخص دخول العملة الصعبة وتصدير السيارات والبضائع الأخرى، لذا من المرجح أن يكون العراق هو الاستثناء الوحيد من العقوبات الأمريكية ضد إيران، حتى لا تتمرد أكثر طهران بحسب وجهة نظر الولايات المتحدة".

    هل بدأ العراق يجني ثمار العقوبات الأمريكية ضد دول جواره؟
    وفيما يخص علاقات العراق مع الدول الخليجية التي تؤيد فرض العقوبات الأمريكية ضد إيران، يقول غازي، "العلاقات العراقية الخليجية مرتبطة بشخص من سوف يتولى رئاسة الوزراء في العراق، وبالتالي فإن هذه العلاقات سوف تكون رهن بيد رئيس الوزراء العراقي القادم، الأمر الثاني يتعلق بمبدأ المصلحة فوق كل شيء، فإينما تكون مصلحة العراق سيكون هناك تجاوبا معها سواء مع الدول الخليجية أو مع إيران، وأنا أعتقد أن الحكومة القادمة سوف تختلف مع الرغبات الخليجية، فالحدود العراقية الإيرانية تعتبر من أطول الحدود التي تربط العراق مع دول جواره، وستكون هناك عمليات تهريب منظمة من قبل متنفذين في الدولة العراقية الذين يتضررون من العقوبات الأمريكية ضد إيران، حيث سيقومون بتهريب العملة الصعبة إلى إيران وكذلك تهريب البضائع إلى العراق، مع العلم أنه من الممكن أن يلجأ العراق ومن أجل التعويض عن نقص البضائع إلى تركيا والسعودية، حيث أن الأخيرة سبق وأن دخلت السوق العراقية بنعومة، فالرياض وأن كانت غيرة مضطرة إلى فعل هذا الشيء، إلا أنها تسعى إلى أن تكون بديلا للبضاعة الإيرانية في السوق العراقية، كي تجعل الاقتصاد الإيراني يتهالك أكثر وتخضع طهران لمطالب الولايات المتحدة، فالسعودية بلد منتج وتمتلك بضاعة جيدة في المنطقة وبإمكانها أن تكون البديل الأوفر حظا للتعويض عن البضاعة الإيرانية التي سوف تفقد مستقبلا".

    إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

    الكلمات الدلالية:
    العقوبات الأمريكية على إيران, إيران, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    دراجة نارية كهربائية إج بولسار في معرض الانتاج المتطور لـ كلاشنيكوف في إطار المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع آرميا 2018
    ليس فقط البنادق... "كلاشنيكوف" يعرض منتوجاته المتطورة الجديدة
    الأمن على الطريقة الإسرائيلية
    الأمن على الطريقة الإسرائيلية
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك