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16:31 29 أغسطس/ أب 2018
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    هل تنتظر الحكومة العراقية الجديدة توافقا بين طهران وواشنطن

    أين الحقيقة؟
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    ضياء حسون
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    ضيف الحلقة: الدكتور عزيز جبر شيال- مدير وحدة البحوث السياسية والاستراتيجية في كلية العلوم السياسية في جامعة المستنصرية.

    تشير بعض وسائل الإعلام، إلى أن الولايات المتحدة، والسعودية، ستقطع علاقاتها، مع العراق، في حال فشل محور حيدر العبادي وعمار الحكيم، ومقتدى الصدر، بتشكيل الكتلة الأكبر.

    البرلمان العراقي
    © REUTERS /
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    وذكرت مصادر مطلعة أنه قد تم حسم الأمر حول شخص رئيس الوزراء المقبل مؤكدين اختيار نوري المالكي، والأمر تم بالتوافق مع المحور الوطني لإعطائهم رئاسة البرلمان وحرية اختيار شخص رئيس البرلمان دون خطوط حمراء على أحد.

     من جانبه، قال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، يوم أمس، أن "يوم الإثنين المقبل هو موعد الجلسة الاولى لمجلس النواب، وأدعو الكتل والنواب إلى الاتفاق وبسرعة على برنامج حكومي واضح يتبنى المنجز المتحقق ويلبي حاجات المواطنين من الخدمات وتحسين الواقع المعيشي وخلق فرص العمل، ويجب أن تتوّج تفاهمات الكتل بتشكيل حكومة وطنية توفر الخدمات والبناء والإعمار وتحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي وتضمن بناءً رصيناً لكل مفاصل الدولة."

    وأضاف، "ادعو جميع الكتل السياسية إلى الالتزام بالتوقيتات الدستورية وعدم الدخول في نزاع على المناصب وأدعو نفسي ايضا واخواني في الكتل السياسية الأخرى إلى الالتفات لمصلحة البلد لأنها الأهم والتي يجب تكون مُقدّمة على كل الاعتبارات.

    وعن حظوظ السيد العبادي في الحصول على ولاية ثانية في ظل تأييد عربي وأمريكي له، يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الدكتور عزيز جبر شيال:

    البرلمان العراقي
    © REUTERS /
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    "هناك دور واضح لدول الجوار كل من المملكة السعودية وإيران وتركيا في العملية السياسية العراقية، إلا أن العامل الأمريكي هو العامل الحاسم، لذلك فإن واشنطن لا تؤيد بأي شكل من الأشكال إسناد منصب رئيس الوزراء إلى السيد المالكي، خصوصاً وأن الأخير جرب في علاقاته مع الولايات المتحدة لدورتين متتاليتين ولم ينجح في إدارة ملف العلاقات، على الرغم من أنه هو من وقع اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وفي عهده قامت الولايات المتحدة بسحب قواتها من العراق. فالولايات المتحدة مستعدة أن تقطع علاقاتها مع أي دولة وتقوم بفرض عقوبات عليها إذا ما تضررت مصالحها، والسيد العبادي هو المرشح الأفضل، خصوصاً وأنه انسجم مع الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة، والولايات المتحدة غير مستعدة للتضحية بالسيد العبادي أو التخلي عنه، وكذا الحال بالنسبة للسعودية التي انفتحت عليها حكومة العبادي بشكل كبير، لذا فالرياض غير مستعدة لإقامة علاقة مع دولة يرأسها المالكي، حيث شهدت فترة عهده علاقات متوترة مع المملكة. كما أرى أن إيران هي الأخرى لا ترحب بعودة المالكي إلى رئاسة الوزراء، فهي دولة براغماتية وترعى مصالحها، وليس من مصلحتها الآن أن لا يكون في العراق حاكما وسيطا بينها وبين دول الخليج والولايات المتحدة، وبنفس الوقت لا تريد طهران غلق النافذة المفتوحة على العراق من خلال التبادل التجاري الذي وصل إلى أرقام عالية، من هنا نرى حظوظ السيد العبادي أكثر حضورا قياسا بالضغوط الدولية وطبيعة المرحلة التي تستوجب وجود شخصية تتمتع برضا جميع الأطراف."

    نوري المالكي
    © AP Photo / Khalid Mohammed
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    وتابع شيال، " قد يبدو للجميع أن السيد ترامب هو الأكثر تشددا تجاه إيران، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنذ الثورة في عام 1979 وتغيير النظام تشهد علاقات متوترة مع إيران، ومع ذلك فإن التوافقات بينهما كثيرة، وحتى في فترة وجود السيد العبادي على رأس السلطة في العراق، كانت التوافقات الإيرانية الأميركية كثيرة، فإيران دائما ما تسعى إلى تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة وكذلك مع السعودية، ولعل التصريحات الأخيرة لوزير خارجية إيران تؤكد حقيقة أن طهران مستعدة للتعاون وتفتح ذراعيها للآخرين، وربما ما يجري على السطح هو غير ما يجري تحت الطاولة وخلف الستار، وأعتقد أن إيران مستعدة للاتفاق مع واشنطن على وجود أي حكومة عراقية تلبي مصلحتها."

     وأكد شيال، على "وجود الكثير من الجهات العراقية تظهر تشددا تجاه الولايات المتحدة، وكذلك امتعاض إيراني من توجهات حكومة العبادي، لكن على أرض الواقع فإن أحدا لا يرغب بمقاطعة الولايات المتحدة بما في ذلك المتشددين، فأغلب القوى العراقية تريد ود الولايات المتحدة والسعودية وإيران، والداخل العراقي غير مكترث إلا بحكومة تقدم خدمات وتنقذ الوضع الكارثي الذي تشهده بعض المحافظات وخصوصاً البصرة."

    وأضاف شيال، " هناك من يطرح بعض الأسماء لرئاسة الوزراء، لكنني أميل إلى ترشيح الكفة التي تقول أن السيد العبادي عائد إلى ولاية ثانية بتوافق إقليمي ودولي".

    إعداد وتقديم ضياء إبراهيم حسون

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