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13:54 17 سبتمبر/ أيلول 2018
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    أين الحقيقة؟

    هل يفتح التعاون العسكري العراقي الألماني آفاق علاقات اقتصادية بين البلدين

    أين الحقيقة؟
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    ضياء حسون
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    ضيف الحلقة: اللواء الركن تحسين الخفاجي- مدير إعلام وزارة الدفاع العراقية

    وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين
    © Sputnik . Maurizio Gambarini/Pool
    ألمانيا تبدي التزامها بمساعدة العراق في إعادة البناء
    قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لين، يوم الأحد، أن القوات الألمانية ستكون بحاجة للبقاء في العراق لفترة طويلة، للمساعدة في إعادة بناء جيش البلاد في الوقت الذي تكافح فيه لضمان عدم إعادة مقاتلي "داعش" صفوفهم في خلايا سرية. 

    وبحسب "رويترز"، فإن أورسولا فون دير لين أعلنت خلال زيارتها للقوات الألمانية في قاعدة التاجي شمالي أن "قوات ألمانيا، التي يبلغ قوامها نحو 125 جنديا في العراق، ملتزمة بدعم بغداد في الوقت الذي تعيد فيه بناء قواتها الآن".
    وأضافت، أن "الحرب ضد "داعش" تركت جروحاً عميقة وندبات في البلاد". وقالت عندما سئلت لماذا تستعد ألمانيا لارتباط طويل المدى في العراق ، إن "الأمر يتطلب الصبر… لتقوية العراق مرة أخرى، مؤكدة أن "هذا يتعلق بإعادة بناء بلد في جميع المجالات".

    وعن هذا التعاون العسكري بين ألمانيا والعراق، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" اللواء تحسين الخفاجي:

    "لدينا تعاون وثيق مع ألمانيا، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب، حيث دعمت العراق في هذا المجال وساعدت العراق في التدريب وفي الدعم اللوجستي، وهي تجدد اليوم وقوفها مع العراق في حربه ضد الإرهاب، علما أنه لا توجد قوات ألمانية قتالية على الأراضي العراقية، وإنما فقط مستشارين لأغراض التدريب والدعم اللوجستي في مكافحة الكيماوي."

    وتابع الخفاجي: "من المعروف أن "داعش" انتهى عسكريا في العراق، لكن كونه فكر، فإن الخلايا النائمة لازالت تقوم بعمليات إرهابية، وكلما زاد الضغط على الإرهابيين في سوريا من خلال الجيش العربي السوري أو القوات الروسية، سرعان ما تقوم تلك التنظيمات المتطرفة باختراق الحدود العراقية عبر بعض المناطق الرخوة والتي لحد لم يتم السيطرة عليها سيطرة تامة، مما ينتج عن ذلك القيام بعمليات إرهابية تساعدها في ذلك بعض العناصر المتخفية في الجبال والوديان، كما أن الجهود الاستخبارية العراقية بالتعاون مع ألمانيا وغيرها من الدول كروسيا تفيد بأن لدى "داعش" القدرة على القيام ببعض العمليات النوعية داخل العراق، ولذلك يركز العراق على قضية تطوير الجهد الاستخباري والارتقاء به وكذلك الحصول على التقنيات التي تمكننا من مطاردة الإرهاب والقضاء عليه قبل أن تقوم بعمليات إرهابية داخل العراق."

    وحول الاستثمارات الألمانية داخل العراق، يقول الخفاجي: "لا توجد ولن نسمح بأي قوات أجنبية في أن تقوم بحماية الاستثمارات داخل العراق، وهذا الموضوع خط حمر، فنحن لدينا القدرة والكفاءة على القيام بتوفير الحماية المطلوبة، ونطمح بأن تقوم جميع الدول العربية منها والأجنبية بالاستثمار في العراق، وشواهدنا كثيرة على حماية الاستثمارات داخل العراق، ففي البصرة توجد شركات أجنبية منها روسية وبريطانية وأمريكية ومن يوفر الحماية لها هي القوات الأمنية العراقية، فالبصرة اليوم تنعم بالأمن، والمشكلة فيها تكمن بعدم توفر مياه الشرب وزيادة الملوحة، مع وجود تقصير كبير من قبل الحكومة المحلية هناك، ولدينا تواصل كبير مع المتظاهرين، وفي الأيام القليلة الماضية قامت وزارة الدفاع العراقية بجهد كبير من أجل مساعدة المواطنين البصريين، من جهود توزيع المياه وحملات التبرع بالدم، مع وصول قوات إضافية لبسط الأمن في المحافظة وحماية المواطنين، وتم إلقاء القبض على الكثير من الأشخاص الذين يعملون أشياء تتنافى مع قضية التظاهر السلمي، والتحقيق جاري معهم لمعرفة الجهات التي تقف خلفهم. فوزارة الدفاع العراقية والقوات الأمنية قادرة على حماية الأمن والنظام في البصرة، التي تنعم بالأمن والاستقرار، ومن حق المواطنين المطالبة بالحقوق وعلى الحكومة أن تلبي مطالبهم المشروعة".

    إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

    الكلمات الدلالية:
    العراق
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