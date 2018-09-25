تسجيل
15:32 25 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    أين الحقيقة؟

    هل سيعوض العراق النفط الإيراني؟

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    ضياء حسون
    0 0 0

    ضيف الحلقة: الخبير الاقتصادي والنفطي همام الشماع

    العاصمة الإيرانية طهران
    © Sputnik . Alexander Yuriev
    مبيعات النفط والنظام المصرفي في إيران يواجهان ضغوطا كبيرة العام المقبل
    ذكرت وكالة رويترز، يوم الاثنين، أن صادرات النفط العراقية تتجه لارتفاع قياسي مع تراجع صادرات النفط الإيرانية.

    ونقلت الوكالة، عن مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي نزار قوله، إن "العراق يصدر ما يقرب من 3.6 مليون برميل يوميا من الخام من حقوله الجنوبية"، مع قيام "أوبك" وآخرين بزيادة الإنتاج من أجل تعويض نقص الإمدادات القادمة من إيران وفنزويلا.

    وأضاف نزار، أن "الزيادة لن تكون ضخمة، ستكون زيادة طفيفة فحسب، لمجرد تلبية حاجات السوق"، مشيراً الى أن "الجميع ينتظر لمعرفة ما سيحدث بعد العقوبات الأمريكية، لسنا انتهازيين ولن ننتزع حصة سوقية من إيران".

    ووصل سعر برميل النفط الاثنين إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وبلغ حوالى 81 دولارا بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشريكاتها عدم زيادة الإنتاج على الرغم من ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

    عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي والنفطي همام الشماع:

    "العراق منذ وقت وهو يخطط لزيادة إنتاجه النفطي، وتحديدا منذ جولة التراخيص الأولى، ولا علاقة لهذه الزيادة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، لذا فإن العراق سوف يزيد من إنتاجه بحسب قدراته التصديرية، لكن الأحداث العسكرية والسياسية التي قد تحدث بعد شهر أكتوبر من الممكن أن تؤثر على حجم تلك الصادرات وكذلك على منطقة الخليج بأسرها، ومن غير الممكن أن يقوم العراق بإعادة تصدير النفط الإيراني عبر موانئه التفافا على العقوبات الأمريكية."

    وتابع الشماع، "من خلال متابعتنا للأحداث في منطقة الخليج عموما، فإن إيران غالبا ما تهدد بغلق مضيق هرمز، ولكن ولا مرة تحقق هذا التهديد، كما أن المضيق من السعة والعمق بمكان بحيث يصعب إغلاقه، ولا يمكن كذلك إغلاقه عبر النيران العسكرية، كون الطرف المقابل أيضاً يمتلك قوة النيران هذه، وأعتقد أن العقلين السياسيين الإيراني والأمريكي سوف يجنبا المنطقة هذا الأمر، فالأمر مجرد تهديدات، وإذا ما حصل وقامت إيران بإغلاق المضيق، فإن العراق ليس لديه سوى التصدير عبر تركيا، وبالإمكان إحياء الخط الواصل إلى البحر الأحمر عبر المملكة العربية السعودية، فهذا الخط يختصر المسافة البحرية، وعموما لا تعوض تلك الخطوط عن صادرات العراق النفطية عبر الموانئ الجنوبية التي تزيد طاقتها التصديرية على الثلاثة ملايين برميل يومياً."

    وأضاف الشماع، "كما هو معروف فإن الكثير من الصناعات العراقية هربت باتجاه دول الجوار، وأن تعود هذه الصناعات إلى العراق فهو أمر مخطط له، بغض النظر عن العقوبات المفروضة على إيران، وقد يستفيد العراق من هذه العقوبات بصورة عفوية وتعود الصناعة مرة أخرى إليه، وهو موضوع لا يضر بإيران بقدر ما يعود بالنفع على العراق، أما انتقال الصناعات الإيرانية إلى العراق، فهو أمر مستبعد، بسبب الإجراءات التي قد تتخذ من قبل طهران بهذا الخصوص."

     إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    بودي آرت (الرسم على الجسد) من الفنانة الكورية الجنوبية داين يون
    "الرسم على الجسد"...فنانة كورية تخطف الأضواء بأعمالها الفنية
    شويغو: روسيا تسلم إس-300 إلى سوريا في غضون أسبوعين
    ماذا ستفعل "إس-300" في سوريا؟
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك