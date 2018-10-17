تسجيل
03:22 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    أين الحقيقة؟

    ‏هل ستتوقف الولايات المتحدة عن تهديد العراق بـ"داعش" إذا ما حصلت على قواعد دائمة فيه

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    ضياء حسون
    0 0 0

    ضيف الحلقة: الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عماد علو- نائب مدير المركز الجمهوري للبحوث والدراسات الأمنية

    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يلتقي اليوم الثلاثاء، 16 أكتوبر/تشرين الأول، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في الرياض
    © REUTERS / Leah Millis
    مسؤول أمريكي: السعودية قدمت 100 مليون دولار إلى أمريكا في نفس يوم زيارة بومبيو إلى الرياض
    قال مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الكرد نجحوا في قطع الطريق على إيران في مد "الجسر البري" نحو البحر المتوسط، داعيا في الوقت نفسه الولايات المتحدة الى دعمهم في كل من العراق وسوريا.

    وكان مايكل ماكوفسكي، الذي خدم في البنتاغون في إدارة الرئيس السابق جورج بوش ، يتحدث عن دور الأكراد في قتال "داعش" لاسيما في سوريا، وذلك على هامش ندوة نظمها المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي والتي حضرها مؤخرا وزير الخارجية مايك بومبيو.

    وعندما سُئل عن أكراد العراق، اقترح ماكوفسكي بناء قاعدة عسكرية أمريكية في إقليم كوردستان قائلا إنها "ستكون مفيدة للغاية". ومعروف أن هناك تواجد امريكي كبير في العديد من مناطق العراق، وخصوصاً إقليم كردستان، على الرغم من تأكيدات المسؤولين العراقيين بأن هذه القوات هي لغرض التدريب والمشورة.

    ‏عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الدكتور عماد علو:

    "‏إن تصريحات المسؤول الأمريكي تعتبر تمهيد للإعلان الرسمي عن وجود قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية، وهو أمر ليس بجديد، حيث كانت هناك عدة طروحات سواء من قبل قادة أمريكان أو من مسؤولين كبار رفيعي المستوى في إقليم كردستان، الذين أبدو استعدادهم لتسهيل بناء قاعدة أمريكية ‏في الإقليم، لكن هذه المسألة تتعارض مع الدستور العراقي، وهي بحاجة إلى موافقة مجلس النواب الاتحادي، وليس قرارا خاصا بإقليم كردستان، حيث أن مثل هكذا قرار تكون له أبعاد سياسية، واجتماعية، وإقليمية أيضا، فقضية بناء قاعدة أمريكية في العراق فيها إشكاليات مع دول الجوار، ‏كما أن الدستور العراقي لا يسمح في أن يكون العراق منطلقا لشن ضربات عسكرية أو هجمات من أراضيه على دول الجوار، او استخدام أراضيه من قبل قوات أجنبية لشن هجمات على دول أخرى، لذلك هناك عقبات عديدة تقف أمام تأسيس قاعدة رسمية عسكرية للقوات الأمريكية ‏أو لأي دولة أخرى على الأراضي العراقية. وما موجود على الساحة العراقية عبارة عن تواجد أمريكي تحت عنوان مستشارين ومدربين في المعسكرات المشتركة مع القوات العراقية، وليس ‏قواعد أمريكية، فالإعلان عن قاعدة عسكرية يحتاج الى اتفاقية بين الجانبين العراقي والأمريكي".

    ‏وتابع علو، "إن تواجد القوات الأمريكية منذ احتلالها للعراق في العام 2003 والتي وصلت إلى أعداد هائلة تقدر ب 175,000 جندي أمريكي، في وقت لم تستطع هذه القوات رغم حجمها وعدتها والغطاء الجوي الذي كانت تمتلكه من فرض الأمن والاستقرار بشكل ملموس في العراق، فقد ‏عانى الشعب العراقي كثيرا ودمرت البنية التحتية ‏على الرغم من وجود القوات الأمريكية التي فشلت فشلا ذريعا في تحقيق الأمن والاستقرار، مع العلم أن هذا التواجد استمر في العراق حتى بعد انسحاب تلك القوات، وهي لم تستطع لحد الآن فرض الأمن في العراق ولا في سوريا". 

    ‏وأكد علو، ‏'هناك غزل كردي- أمريكي- إسرائيلي، ‏ونتذكر في العام الماضي عندما تم إجراء الاستفتاء في اقليم كردستان وكيف أن إسرائيل أيدت قيام دولة كردستان، وهذا الغزل يأتي في هذا السياق من قبل اللوبي الصهيوني الموجود في الولايات المتحدة، الذي يدعو إلى تقسيم العراق وإلى فصل إقليم كردستان عنه، ‏وهو موضوع سوف يربك المنطقة ويضع مبررات لاستمرار التواجد العسكري الأمريكي ‏في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى دعم النفوذ الإسرائيلي في اقليم كردستان، مما يهدد أو يؤثر على دول المنطقة مثل إيران وتركيا والعراق وسوريا وغيرها من الدول، وهذا كله يمكن قراءته في هذه التصريحات". 

    ‏وأوضح علو، "أن القوى السياسية العراقية ترفض أي تواجد أمريكي على الأراضي العراقية، وهي بنفس الوقت تؤيد مواقف الجمهورية الإسلامية وتنحاز إليها بشكل واضح، ‏على الرغم من وجود تباين في الموقف الرسمي العراقي وموقف الأحزاب العراقية بشأن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وهذا يعني أنه تلك القوى السياسية لا تسمح بإنشاء قواعد او تواجد أمريكي دائم في العراق".

    إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, تنظيم داعش, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة تصوير تجسيمي، للمصور الدكتور هاريس أنتونوبولوس، الحائزة على المرتبة الـ 9 في المسابقة
    الفائزون في مسابقة "نيكون لعام 2018" للتصوير الدقيق المحترف
    ترامب يصف لماذا الصين أخطر من روسيا
    ترامب: الصين أكثر خطورة من روسيا على الولايات المتحدة
    منظومات الدفاع الجوي الروسية
    توازن منظومات الدفاع الجوي الروسية والأمريكية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك