ما موقف العراق من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران

أمهلت الولايات المتحدة الأمريكية، العراق، 45 يوما لوقف استيراد الغاز الطبيعي من إيران، بعد دخول حزمة العقوبات الجديدة بحق طهران حيز التنفيذ.

وعما إذا كانت هذه المدة كافية من أجل أن يصلح العراق منظومة الطاقة الكهربائية والاستغناء عن الطاقة المستوردة من إيران، يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس نادي رجال الأعمال العراقيين، الخبير الاقتصادي الدكتور علاء القصير:

© Sputnik . Artem Kreminsky العراق يحصل على استثناء أمريكي لشراء الكهرباء من إيران

‏إن العراق تربطه مع إيران معاهدات واتفاقيات تجارية وصناعية وتجارية في مجال الطاقة والنفط، فإيران دولة صناعية كبرى وتعد رقما صناعيا على مستوى العالم. وفيما يتعلق بموضوع ‏العقوبات، فإن مجال الطاقة والكهرباء سوف لن يكون له تأثير سلبي على العراق، خصوصا في ما يتعلق بنقل الطاقة الكهربائية والغاز، لذا سوف لن تنجح الولايات المتحدة يفرض عقوبات على العراق أو على إيران في ما يتعلق في هذه المسائل، ‏فهي ليست ذات اهمية كما تم تصويرها.

‏وفيما إذا كانت الشركات التي تعاقدت العراق معها من أجل بناء منظومة الطاقة الكهربائية العراقية تستطيع أن تعيد الكهرباء خلال هذه المدة، يقول القصير:

"‏لا يمكن لا من خلال شركة سيمنس أو شركة "جي أي" ملء الفراغ جراء نقص الطاقة في هذه المدة المقررة من قبل الولايات المتحدة، مع العلم أن العراق ‏وفي هذه الفترة المعطاة من قبل واشنطن، يمكن له أن يستغنى عن الطاقة الكهربائية الواردة من إيران، بسبب برودة الجو، وفي فصل الشتاء لا يحتاج إلى طاقة كهربائية كبيرة."

© Sputnik . Sergey Mamontov العراق يرفض بيان السفارة الأمريكية حول العقوبات على إيران

‏وحول تصريحات السيد رئيس الوزراء العراقي والتي جاء فيها أن العراق ليس جزءا من العقوبات الأمريكية ضد إيران، يقول القصير:

"‏في هذه المسائل نحتاج إلى رجال سياسة قادرون على اتخاذ قرارات حاسمة، ويقولون بصراحة، هل نحن مع إيران ضد الولايات المتحدة في فرض عقوبات عليها، ونحن خارج هذا الإطار، أو نحن نقف مع الولايات المتحدة ضد إيران، وهو موضوع لم يظهر لحد الآن بصورة واضحة، ‏فالكل يتحدث نحن مع العقوبات الأمريكية وفي اليوم التالي يقولون نحن ضدها. ‏فلا يمكن التنازل عن ما قدمته إيران الى العراق خلال الفترة السابقة، وبالتالي يجب أن يكون لنا موقف واضح وصريح كمواقف تركيا وروسيا وبعض الدول، التي أعلنت أنها سوف لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية ضد إيران".

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون