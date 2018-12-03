هل يستطيع رئيس الوزراء العراقي الموازنة بين الضغوطات الداخلية والخارجية؟

وفيما إذا كان ذلك يمثل توجه الحكومة العراقية، يقول ضيف برنامج "الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:
"إن موقف الحكومة العراقية ومنذ البداية هو موقف محايد، حيث اتخذت سياسية الباب المفتوح وعدم الدخول في التكتلات الإقليمية والدولية، إلا في حال كونها تصب في مصلحة العراق."
وعن صعوبة مسك العصا من المنتصف في ظل الإصرار الأمريكي على معاقبة إيران، يقول التميمي:
"العراق يستطيع أن يتخذ هذا الموقف الوسطي، إذا ما علمنا ومن خلال المواثيق الدولية، أن كل دولة ذات سيادة هي حرة في علاقاتها الخارجية وترتيب وضعها الخارجي، على الرغم من أن هذه المهمة جداً صعبة بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي السيد عادل عبد المهدي، مع وجود الفصائل المسلحة التي تؤيد إيران، إضافة إلى حاجة العراق إلى الولايات المتحدة من حيث الاقتصاد والمال، في ظل التهديد الأمريكي ضد كل من لا يلتزم بهذ العقوبات ضد طهران، وأنا أعتقد أن العراق بمنأى عن تلك العقوبات، ذلك أن الدخول فيها يعني تهشم وتراجع الاقتصاد العراقي، فاستراتيجية العراق سوف لن تتغير تجاه دول الجوار."
وعن العلاقات بين العراق والسعودية، وفيما إذا كانت مثل تلك التصريحات تؤثر على العلاقات بين البلدين، يقول التميمي:
وعن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من تلك التصريحات التي تعلن عدم الالتزام بعقوباتها ضد طهران، يقول التميمي:
"وعلى هذا الأساس فإن الكونجرس الأمريكي فرض عقوبات على عدة شخصيات، سواء في العراق أو في بيروت وغيرها من الدول، بسبب ارتباطها بالجماعات المسلحة، وأعتقد إذا ما استمرت تلك الجماعات بالتعامل مع إيران فإنها سوف تستمر بالتعرض للعقوبات الأمريكية."
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)