تسجيل
15:50 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    أين الحقيقة؟

    هل ستكون العقوبات الأمريكية ضد إيران سببا في دخول الشركات الأمريكية للعراق

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    ضياء حسون
    0 0 0

    أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه سيرسل وفدا إلى الولايات المتحدة لبحث إعفاء العراق من العقوبات الأمريكية على إيران، ليكون العراق قادرا على شراء الغاز الإيراني، لأن موضوع الغاز الإيراني متعلق بمسألة حساسة بالنسبة للعراق، وهي الكهرباء.

    يأتي ذلك في الوقت الذي استقبل فيه رئيس الوزراء العراقي يوم أمس، وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، وأكد خلال لقاء معه على أهمية تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في جميع المجالات وضرورة توسيع التعاون في مجالات الطاقة والنفط والملفات الاقتصادية.

    رئيس وزراء العراق المكلف عادل عبد المهدي
    © REUTERS / Khalid al Mousily
    عبد المهدي حول تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن: يجب أن يحقق مصالح العراق ويحفظ استقلاله

    ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي محمد الفيصل، يقول حول تمسك العراق باستثنائه من العقوبات الأمريكية ضد طهران:

    "إن موضوع العقوبات الأمريكية ضد إيران أكبر من موضوع الطاقة التي يحتاجها العراق، وإنما يكمن بخطورة تلك العقوبات على العراق من الناحية الاقتصادية، في ظل سعي الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات بصورة أكثر، وجعلها على مستوى أممي، الأمر الذي يستدعي مراعاة وضع العراق عند تطبيقها. والعراق يتشاور مع الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى آلية معينة لتنفيذ العقوبات على إيران، على اعتبار أن العراق سوف يكون أكثر المتضررين منها."

    وفيما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لسد الذرائع أمام العراق، بتوفير الطاقة الكهربائية، كي يستغني عن إيران، يقول الفيصل:

    رئيس وزراء العراق المكلف عادل عبد المهدي
    © REUTERS / Khalid al Mousily
    عبد المهدي يعلن نيته إرسال وفد عراقي إلى واشنطن لبحث مسألة العقوبات على طهران

    "هناك طرح في وجوب إيجاد بديل عن الطاقة المستوردة من إيران، وأعتقد أن الوفد الأمريكي الذي يزور العراق حاليا، غرضه التوقيع على عقد كبير يخص الطاقة الكهربائية، من أجل إعادة بنائها بطريقة احترافية، قادرة على الاستغناء عن الخط الإيراني الرابط بين العراق وإيران، وسيشهد العراق في الفترة القادمة زيارات على مستويات عالية لبحث مواضيع الاستثمار والبناء."

    وفيما إذا تم تزويد العراق باحتياجه من الطاقة الكهربائية، هل سيقوم بتطبيق العقوبات الأمريكية ضد إيران، يقول الفيصل:

    "في حالة قيام العراق بتطبيق العقوبات الأمريكية ضد طهران، فإن ذلك سوف ينعكس سلبا على الشعبين الإيراني والعراقي، والعراق جرب الحصار ودفع ثمنه، وبالتالي العراق يرفض مبدأ العقوبات التي تؤدي إلى تجويع الشعب الايراني، كما أن هذا الموضوع يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، والمنطقة لا تتحمل صراعات وحروب أخرى، وبكل الاحوال سيكون العراق هو المتضرر الأول من تلك العقوبات، كونه مهيأ لأن يكون ساحة للصراع الأمريكي الإيراني."

    إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

    انظر أيضا:

    عبد المهدي حول تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن: يجب أن يحقق مصالح العراق ويحفظ استقلاله
    العقوبات الأمريكية ضد إيران قد تؤثر على استقرار هذه الدولة العربية
    ترامب: العقوبات الجديدة ضد إيران ستستمر لحين التوصل لاتفاق جديد
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق اليوم, إيران, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    جزيرة على شكل سمكة، في أرخبيل بريجوني، كرواتيا
    كل شيء يتوقف على المنظور: تصوير جوي لا يصدق لزوايا الكوكب
    أوكرانيا تدعو الفضائيين لتدمير جسر القرم
    أوكرانيا تدعو الفضائيين لتدمير جسر القرم
    أقوى 15 جيش في العالم
    أقوى 15 جيشا في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك