تسجيل
17:07 18 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    أين الحقيقة؟

    هل هيأ وزير الخارجية الإيراني الطريق في العراق أمام اقتصاد بلاده

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    ضياء حسون
    0 0 0

    توقعت دراسة أعدتها مجموعة الأزمات الدولية أن العراق قد يتحمل العبء الأكبر في حال تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الإيراني العراق ويعلن استعداد بلاده للتعاون في المجال النووي مع العراق في إطار المعايير الدولية الضابطة والمرعية.

    فهل يعد هذا الموضوع استفزاز للولايات المتحدة ؟ وهل وجدت إيران في العراق مخرجها من العقوبات الامريكية؟ وهل سيكون العراق تحت طائلة العقوبات الأمريكية إذا ما تعاون مع إيران؟

    مؤتمر صحفي لوزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران في موسكو
    © Sputnik . Grigoriy Sysoev
    ظريف يعلن من العراق أن الرئيس روحاني يزور بغداد في مارس المقبل

    ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، يقول حول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى العراق، ومدلولات هذه الزيارة:

    "هناك تكالب إقليمي على العراق، تمثل بزيارات عديدة، كزيارة العاهل الأردني بمعية وزراء كثر، واليوم زيارة وزير الخارجية الإيراني وبمعيته أكثر من خمسين ممثل شركة، على أساس ضرورة مساهمة الشركات الإيرانية في إعادة إعمار العراق، فالكل ينظر إلى العراق باعتباره اقتصاد ناشئ، وهذا الاقتصاد يضم فرص استثمارية كبيرة جدا، لذلك نشاهد هناك تسابق للاستحواذ على تلك الفرص، والجمهورية الإسلامية من الدول المهمة جدا وترتبط بالعراق بعلاقات اقتصادية وسياسية كبيرة. وفي ظل العقوبات التي تتعرض له طهران، فهي تسعى اليوم لفتح أسواق كبيرة في العراق، وتخطط لرفع التبادل التجاري من 8 مليار دولار إلى 20 مليار، والعقبة في رفع هذا التبادل هي العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، والحكومة العراقية تسعى من جانبها للحصول على استثناءات من تلك العقوبات، فالعراق يعد سوق كبيرة بالنسبة لإيران. وهنالك تنافس بين دولتين على السوق العراقية، وهما تركيا وإيران، والأخيرة تحاول الاستحواذ على السوق العراقية. أعتقد أن إيران عبدت الطريق من أجل أن يكون السوق العراقي سوق مهم بالنسبة لإيران وأن يشكل مورد مهم من الدخل القومي الإيراني، وهذا موضوع يحمله وزير الخارجية الإيراني."

    وعن احتمالية نجاح وزير الخارجية الإيراني في مهمته هذه في ظل الضغوط التي تتعرض لها بغداد لتطبيق العقوبات الأمريكية ضد طهران، يقول الهماشي:

    "أعتقد أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تخص الصناعات التخصصية و الصناعات الثقيلة، وهناك بعض القطاعات الاقتصادية سوف تستثنى من مسألة العقوبات، وهذا ما رأيناه في العقوبات الأمريكية ضد العراق في مرحلة ما قبل سقوط النظام السابق. فالصراع الأمريكي الإيراني هو صراع سياسي ولا يجب أن تدفع الشعوب ثمن هذا الصراع، وهناك بعض الدول الأوروبية حتى من ضمنها دول الخمسة زائد واحد التي شاركت في المفاوضات مع إيران، غير مقتنعة بالعقوبات الأمريكيه المفروضة ضد طهران، لذلك هناك بعض القطاعات الاقتصادية التي سوف تستثنى من مسألة العقوبات منها قطاع الغذاء مثلا، وإيران سوف تقوم باستثمار هذه الاستثناءات، كما أن التبادل التجاري بين الدول المتجاورة من الصعب السيطرة عليه، وهذا الموضوع ايضا يشمل الولايات المتحدة والمكسيك على سبيل المثال، لذا سوف يأخذ التهريب دوره بشكل كبير جدا."

    وحول استعداد إيران للتعاون في المجال النووي مع العراق، و فيما إذا كان هذا الإعلان يمثل استفزازا للولايات المتحدة، يقول الهماشي:

    "يعد هذا الطرح بمثابة مناورة سياسية من بلد له باع في السياسة، فإيران تقوم برفع سقفها من التعاون مع الدول، لتنخفض إلى مكتسبات أقل، وبكل الأحوال، لا تستطيع الحكومة العراقية الاستغناء عن السياسة الأمريكية والدعم الأمريكي لها، فبعقوبة واحدة على العراق، يمكن أن تؤدي به إلى الهاوية، في ظل أزمة مالية كبيرة يتعرض لها اليوم."

    إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

    انظر أيضا:

    ظريف: لقد أدرك العالم أن أمريكا باتت بمثابة "الملك العاري"
    ظريف يعلن من العراق أن الرئيس روحاني يزور بغداد في مارس المقبل
    ردا على بومبيو... ظريف: أمريكا تجلب الفوضى أينما حلت
    ظريف في الهند غدا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق اليوم, محمد جواد ظريف, إيران, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    تايوان
    الدول الأكثر أمانا في العالم... ودولة عربية على رأسها
    مفكر حالك أذكى واحد! وقّف في الدور!
    "أرامكو" السعودية تبدأ بتداول الغاز الطبيعي المسال
    سياسة ترامب في الشرق الأوسط: ما هو حصاد سنتين من العمل؟
    سياسة ترامب في الشرق الأوسط... ما هو حصاد سنتين من العمل؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك