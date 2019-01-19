لمن ستكون الكلمة في إخراج أو إبقاء القوات الأجنبية في العراق

أكد النائب عن تحالف البناء، منصور البعيجي، الجمعة، أن جلسات مجلس النواب المقبلة ستشهد اقرار قانون إخراج القوات الاجنبية من الأراضي العراقية إضافة إلى القواعد الأمريكية في إقليم كردستان.

© Sputnik . JONATHAN ERNST كتلة برلمانية عراقية تهدد بإخراج القوات الأجنبية والأمريكية بالقوة

وحول إمكانية طرح مثل هكذا قانون، يقول ضيف برنامج الحقيقة هل أثير راديو " سبوتنيك " الخبير العسكري الدكتور عماد علو، نائب مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية: "هناك بعض الحشد الإعلامي والتصريحات التي تقوم بها بعض القوى السياسية العراقية، من أجل تمرير أو طرح هذا الموضوع على أجندة البرلمان، وموضوع مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق مضى عليه أكثر من ستة أشهر، ويتم التركيز عليه بسبب تصاعد الأزمة بين واشنطن وطهران ، في ظل وجود محور ممانعة للوجود الأمريكي على الأراضي العراقية، يقابله محور يمانع النفوذ الإيراني على تلك الأراضي، وهذان المحوران موجودان تحت قبة البرلمان، وطرح هذا القانون سوف يواجه بالكثير من الانتقادات، وسوف لن يكون سلس المرور، لأن هناك عدد من السياسيين يرون وجود مصلحة للعراق في تواجد القوات الأجنبية، لأن الحالة الأمنية غير مستقرة في العراق، وقوى سياسية أخرى ترى في هذا الوجود تعارض مع السيادة العراقية وتهديد لإيران، ويلاحظ غياب موقف عراقي موحد وغياب المصلحة العراقية الوطنية في هذا الصراع، فعندما يكون العراق ساحة للصراع الأمريكي الإيراني، فإن ذلك سيكون له تداعيات على المواطن العراقي."

وفيما إذا كان مشروع القانون الذي سيطرح في البرلمان يخص القوات الأجنبية بشكل عام، أم فقط القوات الأمريكية، يقول علو:

"الطرح كان لجميع القوات الأجنبية، والسيد رئيس الوزراء صرح أن هناك انسحاب للقوات الأجنبية الموجودة لأغراض التدريب والاستشارة، وأن أعدادها تتناقص شهرا بعد آخر، ويلاحظ أن الحكومة العراقية تختلف في مواقفها عن مواقف الكتل السياسية في داخل البرلمان، وموقف الحكومة العراقية يكتنفه بعض الغموض في هذا الموضوع المتعلق بالسيادة العراقية."

وعن حاجة العراق للقوات الأجنبية، يقول علو: "إن القوات المسلحة العراقية ليس كما كانت قبل العام 2014، فهي تطورت من ناحية القدرة التسليحية والمهارات القتالية، وانتصرت على تنظيم "داعش"، لكن هل تستطيع هذه القوات أن تستمر في المحافظة على الأمن والاستقرار إزاء ما يحاك من ملفات شائكة في المنطقة؟ خصوصا في ظل أوضاع أمنية معقدة تعيشها هذه المنطقة، وهي أمور لابد للجهات الأمنية أن تقديم المشورة للحكومة العراقية من ناحية قدرة القوات العراقية في حفظ الأمن، ونحن على أبواب مرحلة جديدة من التعاون بين العراق وحلف الناتو في تدريب القوات العراقية، فلابد لتلك القوات في أن تتطور."

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون