تسجيل
16:13 19 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    أين الحقيقة؟

    هل سيوحد حزب العمال الكردستاني موقفي بغداد وأنقرة

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    ضياء حسون
    0 0 0

    دعت كتلة "صادقون" في البرلمان العراقي، أمس الاثنين، الحكومة والكتل السياسية إلى اتخاذ موقف "صارم" تجاه حادثة مقتل جنديين في الجيش العراقي على يد عناصر حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

    معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye
    الجيش العراقي يعلن تفاصيل الاشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني
    وكانت خلية الاعلام الأمني قد أعلنت، مساء الأحد، مقتل جنديين من الجيش العراقي باشتباكات مع قوة من عناصر حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

    عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمير الساعدي:

     "هناك الكثير من التداعيات على قضية عدم وجود السلطة الاتحادية في بعض المناطق، فبعد انهيار الدولة في المناطق الشمالية، وتحديدا في نينوى وصلاح الدين والأنبار، عندما استولت التنظيمات الإرهابية على السلطة في تلك المناطق، جرى استقطاع للأرض وفرض سلطة عناصر مسلحة خارجة عن الدولة العراقية، اضطرت الحكومة العراقية أن تتعاطى معها كأمر واقع مفروض عليها، حتى تستطيع تجنب فتح جبهات داخلية والوقوع في مصادمات، كذلك استخدمت تلك الجماعات المسلحة كورقة سياسية ضاغطة على الجانب التركي من جهة، وكذلك كطرف لمواجهة الجماعات الإرهابية من جهة أخرى، وبذلك أعطت الحكومة العراقية نفسها فرصة المناورة مع تلك الجماعات المسلحة، التي تعد جماعات إرهابية في تركيا، وبنفس الوقت تعتبر أطرافا معارضة لتركيا بالنسبة للأكراد".

    وتابع الساعدي، "يبدو أن هناك حالة من الزهو التي باتت تشعر بها تلك الجماعات المسلحة بعد النصر على تنظيم "داعش" واستقطاعهم للسلطة في تلك المناطق البعيدة، والتي تشهد صراعات بين أطراف متعددة، وتحديدا في منطقة سنجار، فهناك سكان محليون وحكومة اتحادية وسلطة إقليم كردستان وكذلك أحزاب كردية أخرى. والحكومة العراقية لم تدعو إلى إخراج تلك الجماعات من المنطقة بشكل صريح، فبعد تهديد تركيا باستخدام القوة العسكرية لإخراج حزب العمال الكردستاني من سنجار، سعى العراق إلى ترطيب الأجواء باستخدام الدبلوماسية مع تركيا في زمن حكومة السيد العبادي السابقة، حيث تم ابقائهم على الأراضي العراقية وإخراجهم من منطقة سنجار".

    وأضاف الساعدي، "الآن تشعر هذه الجماعات أنها هي من يمتلك زمام إدارة هذه المناطق كسلطة محلية وأجهزة إدارية وأمنية، وسعي العراق الآن إلى إبعادهم من تلك المناطق، هو ما دفع بنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي إلى الذهاب لمحافظة نينوى لتخفيف الأزمة، وهذا لا يعد بدأ المواجهة الحقيقية مع قوات حزب العمال الكردستاني".

    إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

    انظر أيضا:

    تركيا وإيران تنفذان عملية مشتركة ضد عناصر "العمال الكردستاني"
    الجيش العراقي يعلن تفاصيل الاشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني
    تركيا تستدعي سفير بلجيكا بسبب عدم ملاحقة عناصر "العمال الكردستاني"
    تركيا تندد بقرار بلجيكا بعدم ملاحقة عناصر "العمال الكردستاني"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق اليوم, حزب العمال الكردستاني, الجيش العراقي, تركيا, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    نهر هيناتوان الساحر في الفلبين
    أجمل الأنهار في العالم
    فولكير يتحدث عن فوائد روسيا من توسع حلف الناتو
    فولكر يتحدث عن فوائد روسيا من توسع حلف "الناتو"
    أساطير السماء السبع... أشهر 7 طائرات حربية روسية مخضرمة
    أساطير السماء السبع"... أشهر 7 طائرات حربية روسية مخضرمة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك