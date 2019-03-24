هل يسعى العراق لإنشاء سوق عربية مشتركة

وأوضح السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الذي يزور القاهرة، يوم السبت، أن التجربة المصرية ستساهم في عملية إعادة إعمار المناطق التي تضررت في العراق، وفقاً لبيان الرئاسة.

وعن آفاق العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق، يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:

"العراق بحاجة ماسة إلى عقد اتفاقيات اقتصادية مع جميع الدول الإقليمية والعالمية، لتسهيل عملية التبادل التجاري وانتقال الخبرات ورؤوس الأموال، كون العراق سوق كبير جدا، وكل دول المنطقة والعالمية تبحث عن حصة سوقية فيه، وزيارة رئيس الوزراء إلى مصر تندرج في إطار تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية معها، فمصر من البلدان الكبيرة، ومرت بأزمات شبيهة بالأزمات العراقية، كأزمة السكن التي استطاعت مصر تجاوزها بشكل كبير، ومن الممكن الاستفادة من تجربتها، وكذلك في مجال البنى التحتية، فهناك تشابه كبير بين البلدين على المستويات الاجتماعية والبيئية، ويعتمدان على الأنهار.

وتابع بقوله: "إضافة إلى مسألة مد الأنبوب النفطي الذي يصل إلى ميناء العقبة، فهناك اقتراح بمد الأنبوب إلى مصر وبيع النفط هناك، ومن ثم التصدير عبر البحر الأبيض المتوسط إلى الدول الأوروبية، كما أن المنطقة ملتهبة والأنظمة السياسية غير متجانسة، ويحاول العراق لعب دورا محوريا من خلال وضعه الاقتصادي، ومصر تمثل بعدا مهما، فلديها خبرات من الممكن الاستفادة منها، وكذلك من تجربتها في مجال المصارف."

وفيما اذا يبحث الطرفان موضوع إنشاء سوق مشتركة، يقول الهماشي: "المنظومة العربية لديها خصوصيات، بسبب عدم تجانس الأنظمة السياسية، حيث قلما نجد بلدين متجانسين بشكل تام، حتى على مستوى دول الخليج، وهو ما يعيق إقامة سوق عربية مشتركة، فهذه السوق مجرد شعار ومن الصعب جدا تحقيقها، لكن على المستوى الثنائي فمن الممكن أن يعقد العراق اتفاقية مع الجانب المصري على غرار الاتفاقية مع المملكة الأردنية وكذلك مع إيران، فالعراق بحاجة ماسة إلى الدول الإقليمية، كون الصناعة في العراق وكذلك الزراعة في وضع مشلول، كما أن العراق يمتلك أموال ولا يمتلك اقتصاد، وتلك الدول تعرف أن العراق لديه سوق استهلاكي كبير، قياسا بالمنطقة، فالمواطن العراقي يستهلك أكثر من نظرائه في دول الإقليم، لذا فهناك سوق عراقية واعدة لتصريف المنتجات، وعقد اتفاقية ثنائية مع مصر سوف تخدم الجانبين، وربما سينشأ العراق سوق مشتركة مع مصر والأردن."

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون