هل يغير العراق موازين القوى في العالم

وقد انضم إلى تلك القمة وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الذي يتوجه إلى الأردن مع رئيس هيئة الاستثمار العراقي للمشاركة في اجتماع رباعي على مستوى وزراء الخارجية بين العراق والأردن وقبرص واليونان لبحث آليات جديدة للاستثمارات التجارية والسياحية بين البلدان الأربعة. فهل بدأت عملية إنشاء ممرات جديدة للطاقة عبر إلى أوروبا؟

© REUTERS / Thaier al-Sudani العراق: أجرينا اتصالات بالملك سلمان والسيسي لإيقاف قرار أمريكا ضد الحرس الثوري

عن هذه القمة تقول ضيفة برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم:

"إن هذه القمة الرباعية لا تبحث فقط عملية إنشاء ممرات للطاقة، وإنما هي جاءت في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، مع قرب نفاذ الفترة المعطاة للعراق في استثناءه من هذه العقوبات، ذلك أن الولايات المتحدة سوف لن تعطي استثناء آخرا للعراق، سواء في موضوع الطاقة أو المواضيع الاقتصادية الأخرى، فملف الطاقة هو ملف حساس بالنسبة للعراق، خصوصا ونحن على أبواب فصل الصيف، والتي تعتبر حجة العراق من أجل الحصول على استثناء من العقوبات على طهران، إضافة إلى ملف الغاز، كون المحطات التي تعمل في العراق هي محطات غازية، وهذه القمة بمثابة فتح قنوات جديدة، كبديلة لإيران، لكي لا يُخنق العراق بسبب تلك العقوبات، وبنفس الوقت صياغة لمشروع جديد في الشرق الأوسط. فهناك ابواب استثمارية ستفتح لهذه البلدان في العراق، كي تأخذ دورها بعمليات تسويق الغاز الذي سوف ينتج في العراق."

وعن سبب توجه اليونان وقبرص نحو العراق، تقول سميسم:

"اليونان تعاني من أزمة، وهي اليوم تعتبر عالة على الاتحاد الأوروبي، وكذلك هي في حاجة إلى متنفس اقتصادي وإنقاذ من وضعها الاقتصادي، ومن المفيد على الدول الكبرى الضغط على اليونان من أجل أن ترتبط باتفاقات مع العراق، لذا تحاول أثينا البحث عن علاقات لتقوية اقتصادها، اضافة إلى هدف سياسي آخر يتمثل بضرورة توجيه العراق الى جهات غير إيران.

أما قبرص فهي نقطة ارتكاز للملكة المتحدة في البحر الأبيض المتوسط، لذا يجب تقويتها مع اليونان للوقوف بوجه قوة تركيا المتزايدة. ومعروف حالة التوتر بين هذه البلدان، في وقت تشهد فيه الليرة التركية تراجعا حادا."

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون