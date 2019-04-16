تسجيل
14:13 16 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    أين الحقيقة؟

    عقوبات واشنطن ضد الحرس الثوري الإيراني… ضغوط أم بداية لعمل عسكري

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    ضياء حسون
    0 0 0

    رأى خبراء أمريكيون أن قرار إدارة ترامب بتصنيف الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب قد يكون مقدمة لاستخدام القوة العسكرية ضد طهران، لكنهم حذروا أيضا من تعرض أهداف أمريكية في العراق وسوريا للاستهداف.

    ونقل تقرير لـABC الأمريكية عن خبير عمل في وزارة الخارجية الأمريكية خلال الأعوام 2008-2018 "أن تصنيف الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لا يوفر وحده سلطة قانونية لشن عمل عسكري. لكن قد يكون حجة للإدارة الأمريكية".

    الحرس الثوري الإيراني
    © AP Photo / Hasan Sarbakhshian
    رسميا... الحرس الثوري الإيراني على قائمة واشنطن للمنظمات الإرهابية

     وأقر الكونغرس قرارا في 14 سبتمبر/أيلول 2001،  يوفر للسلطة التنفيذية استخدام القوة "ضد دول أو منظمات أو أشخاص"، كما حصل ما بعد هجمات الـ11 من سبتمبر.

     ورفض البنتاغون التعليق على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستهدف الحرس الثوري الإيراني، على الرغم من أن المتحدث الرسمي ريبيكا ريبريتش قالت إن "قواعد الاشتباك لوزارة الدفاع لم تتغير نتيجة لهذا الإعلان".

    عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي:

    "أستبعد موضوع قيام الولايات المتحدة توجيه ضربات إلى الحرس الثوري الإيراني جملة وتفصيلا، فلن تكون هناك حرب على الإطلاق لعدة أسباب، فاليوم العالم يُحكم ضمن مبدأ القطبية المتعددة، بوجود روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، بعد سيطرة الولايات المتحدة على العالم في ظل انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، كما أن توجيه مثل تلك الضربات إلى الحرس الثوري الإيراني، سوف يؤدي إلى رد إيراني وسوري وحتى دول الخليج، إضافة إلى دخول دول كثيرة، مما يؤدي إلى الدخول بحرب عالمية ثالثة، وإنما تعتمد الولايات المتحدة على تحريك الداخل الإيراني، عبر إثارة التظاهرات وغيرها من الأمور، من حصار اقتصادي وتحريك الشارع الإيراني والاكراد وباقي الأقليات."

    وأضاف الهاشمي، "لدى الولايات المتحدة جدول في التعامل مع إيران، وسوف يستمر بالعمل، وما يجري مع الحرس الثوري، حصل في وقت سابق مع حزب الله، لكن دول الاتحاد الأوروبي غير مقتنعة بهذا الموضوع، وبالتالي سوف لن تتعاون مع الولايات المتحدة في توجهها هذا، حيث ستواجه واشنطن صعوبات بالغة في موضوع العقوبات المفروضة على إيران."

    وعن الجماعات المسلحة في العراق والتي ترتبط بإيران، يقول الهاشمي:

    الحرس الثوري الإيراني
    © AFP 2019 /
    مظاهرات في طهران ومدن أخرى رفضا للقرار الأمريكي تجاه الحرس الثوري الإيراني (فيديو)

    "نعم، هناك جماعات مسلحة داخل العراق وترتبط بإيران، والولايات المتحدة هددت كل من يعترض على وضع الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب، حيث سوف يدرج اسم كل من يعترض على ذلك في تلك القائمة، لذلك لم نرَ ردود أفعال من تلك الجماعات، بعد أن كان يتوقع حصول تهديدات للجانب الأمريكي داخل العراق، ما يعني أن الموضوع تم تحييده، مع وجود تفهم من قبل الأطراف العراقية لهذا الموضوع، حيث أعلن العراق عدم الدخول في أي صراع، وسيكون على الحياد، مع عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية في ضرب إيران، وهي رسالة قد تبدو واضحة."

    وعن سياسة ترامب مع إيران، يقول الهاشمي:

    "السياسية الخارجية لترامب تبدو غير واضحة، لكن لن تقوم واشنطن باللعب في النار في منطقة الشرق الأوسط، في ظل وجود صواريخ لدى إيران وعمق جغرافي، وكذلك وجود مناشدات من بعض دول الخليج في أن لا يكون هناك تصعيد في المنطقة، وإنما ما يصرح به الخبراء الأمريكيون يندرج في إطار الضغط على إيران."

    إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

    انظر أيضا:

    ظريف: واشنطن وحلفاؤها يتحملون تداعيات قرارهم ضد الحرس الثوري
    بعد قرار واشنطن بشأن الحرس الثوري... موجات ارتدادية خطيرة على "حزب الله" وحلفائه
    قائد الحرس الثوري: لحم القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة تحت أسناننا
    أول تعليق من نصر الله على عقوبات أمريكا على الحرس الثوري الإيراني
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق اليوم, الحرس الثوري الإيراني, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشهد يطل على مدينة باريس من أعلى سطح كاتدرائية نوتردام، 14 مارس/ آذار 2002
    نوتردام قبل الحريق الرهيب
    بحارة غواصة نووية بريطانية يتعاطون الكوكايين قبل البدء بمراقبة الغواصات الروسية
    بحارة بريطانيون يتعاطون المخدرات قبل "المهمات السرية"
    ملاعب تستضيف أمم أفريقيا 2019
    ملاعب تستضيف مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك