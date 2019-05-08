تسجيل
16:45 08 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    أين الحقيقة؟

    هل يثير الحشد الشعبي العراقي قلق القوات الأمريكية

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    ضياء حسون
    0 10

    كشفت مصادر أمنية مطلعة، يوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية عسكرية مشتركة بين القوات السورية، وقوات الحشد الشعبي، لتأمين الحدود الغربية للبلاد وتطهيرها من بقايا تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا). وقالت المصادر إن "العملية تتضمن قوات من وحدات الدفاع الوطني السورية، إضافة إلى الجيش السوري على جانب، وفي الجانب الآخر، قوات حزب الله، وقوات الحشد الشعبي."

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
    © AP Photo / Cliff Owen
    بومبيو: نريد أن يكون العراق مستقلا ولا يدين بالفضل لدولة أخرى
    يأتي ذلك في الوقت الذي زار فيه وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو العراق، حيث صرح للصحافيين بعد مغادرته العاصمة بغداد "أردنا أن نطلعهم على التهديدات المتزايدة التي رصدناها… حتى يتمكنوا من ضمان عمل كل ما يلزم لحماية فريقنا".

    وفيما إذا كانت هذه العملية تثير مخاوف القوات الأمريكية المتواجدة غرب العراق وشرق سوريا، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" نائب مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية الدكتور عماد علو:

    "هناك تنسيق واضح يجري في تلك العملية وبعلم القوات الأمريكية، لأن العراق مع سوريا وروسيا وإيران يقومون بتنسيق المعلومات الاستخبارية من خلال غرفة التنسيق الرباعي التي مقرها بغداد، وسبق لرؤساء أركان هذه الدول أن عقدوا اجتماعا في العاصمة السورية دمشق، والذي غابت عنه روسيا، كان الغرض منه تنسيق العمليات المشتركة لمواجهة الجماعات الإرهابية الموجودة في المنطقة، وهذا التنسيق ليس خافيا على أحد ولا يستهدف القوات الأمريكية كما هو معلن، إضافة إلى أن العراق لديه تنسيق مع قوات التحالف الدولي الذي يضم أكثر من ستين دولة ويقوم بعمليات مشتركة معه ضد الإرهابيين"

    رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يحضر الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لهزيمة داعش في بغداد
    © REUTERS / HANDOUT
    عبد المهدي لبومبيو: العراق مستمر بسياسته المتوازنة مع جميع الدول المجاورة بما فيها إيران
    وأكد عل:، "إن ما يجري على الحدود العراقية السورية يدخل ضمن إطار العمليات اليومية لتأمين مناطق كانت ضمن سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي وملاحقة أي خلايا لهذا التنظيم، فلا تزال هناك خلايا إرهابية على الرغم من الانتصارات التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية وكذلك الجيش السوري، حيث أن هذه الخلايا قامت بعمليات استهدفت فيها القوات السورية والأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية، لذلك فإن المنطقة لا تزال تحتاج إلى عمليات تطهير وملاحقة ومطاردة لتلك الخلايا التي تتجول وتتخفى وسط المدنيين في هذه المنطقة."

    إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    تماثيل بوذا في المدينة القديمة باميان، أفغانستان، عام 2010
    معالم أثرية لم تعد موجودة
    فرنسا تطالب بـ دواعشها مقابل تقديم مساعدات للعراق
    فرنسا تطالب بـ "دواعشها" مقابل تقديم مساعدات للعراق
    مضيق هرمز
    مضيق هرمز... أهم شريان نفطي في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك