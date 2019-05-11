هل حصل العراق على استثناء من العقوبات الأمريكية ضد إيران

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أن العراق ليس ضمن منظومة العقوبات الأمريكية على إيران، فيما شدد على إقامة علاقات تعاونية مع دول الجوار، وذلك خلال استقباله سفراء بريطانيا والمانيا وفرنسا في بغداد.

وجرى في اللقاء بحث تطورات الاوضاع في المنطقة في ظل التوتر الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية"… فهل تم استثناء العراق من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران؟ أم أن السيد عادل عبد المهدي أراد إيصال رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن العراق غير معني بتلك العقوبات؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:

"يعيش العراق اليوم في مأزق، بين تنفيذه لهذه العقوبات أو الوقوف إلى جانب إيران، حيث يمتلك العراق علاقات وطيدة مع كلتا الدولتين، لكن العراق غير مستثنى من تلك العقوبات كما صرح رئيس الوزراء العراقي، وإنما هناك تمديد لاستثنائه منها".

وتابع الهماشي "أعتقد أن العراق سوف يحصل على تمديد آخر ولفترة وجيزة، ولم يعلن لحد الآن من قبل الولايات المتحدة عن هذا التمديد أو الإعفاء، وما زال العراق مستمرا بالتبادل التجاري مع إيران، كون الولايات المتحدة تعي أن بغداد بأمس الحاجة إلى الطاقة الكهربائية والوقود".

© AP Photo / Cliff Owen بومبيو: نريد أن يكون العراق مستقلا ولا يدين بالفضل لدولة أخرى

وتابع الهاشمي "فالعراق وبحسب ما جاء على لسان وزير الكهرباء يحتاج إلى سنتين من أجل أن يكتفي من إنتاج الطاقة الكهربائية، وهذا موضوع سيدفع بالولايات المتحدة من أجل إعطاء العراق تمديدا اخرا، خاصة وأن هناك اتفاقيات أبرمت مع الجانبين الأردني والسعودي فيما يخص مواضيع الطاقة، بالإضافة إلى أن مصر لديها فائض من الطاقة تصدره إلى سوريا، وتوقفت بسبب الحرب في سوريا، وهناك خط جديد يصل إلى الحدود الأردنية العراقية، يحتاج له ربط، وهو موضوع هو الآخر يحتاج لوقت من الزمن، ربما أن الجانب العراقي أبلغ نظيره الأمريكي بتلك الفترة الزمنية التي يحتاجها لربط الطاقة الكهربائية."

وأضاف الهماشي "الولايات المتحدة تتفهم أن العراق من الصعب عليه قطع علاقاته الاقتصادية بإيران، فالبلدين تربطهما علاقات تاريخية وفي شتى المجالات، وتعي الولايات المتحدة خطورة قطع العراق لعلاقاته الاقتصادية مع إيران".

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون