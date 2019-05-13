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16:30 13 مايو/ أيار 2019
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    القوات الأمريكية في العراق تبحث عن حماية لها

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    ضياء حسون
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    اجتمع مدير مكتب التعاون الأمني الأمريكي في العراق الجنرال جنكيز، مع رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي. حيث بحث الطرفان التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال الأمني، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي للقوات الأمنية على مستوى التدريب والتسليح والتجهيز".

    مروحيات أمريكية
    © AP Photo / Mindaugas Kulbis
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    يأتي هذا الاجتماع مع تصاعد الاحتقان بين الولايات المتحدة وإيران.. فهل تبحث الولايات المتحدة مسألة تحييد الجيش العراقي عن أية مواجهة محتملة مع إيران؟ أم تريد ضمان أمن قواعدها العسكرية في العراق عبر حماية الجيش العراقي لتلك القواعد؟

    عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمير الساعدي:

    "من الناحية الرسمية لا توجد قواعد أمريكية في العراق، وإنما معسكرات عراقية تتواجد فيها قوات أمريكية لتقديم الدعم الفني واللوجستي في التدريب والتجهيز والتسليح للأجهزة الأمنية العراقية. وزيارة وزير الخارجية الأمريكية الأخيرة إلى بغداد حملت مخاوف الإدارة الأمريكية حول تهديدات الفصائل العراقية المسلحة لتواجدها العسكري في العراق، والتي تتواجد بشكل كبير، كما صرح أحد نواب الكونجرس الأمريكي، حين قال توجد على الأراضي العراقية قوات قوامها 50 ألف جندي، وهؤلاء يخشى عليهم من خطر ليس فقط الفصائل المسلحة، وإنما خطر جهات أخرى مرتبطة بجهات خارجية، مما يتطلب تنسيق عراقي أمريكي عالي المستوى تحسبا لأي خطر."

    وعن حماية القوات الأمريكية المتواجدة على الأراضي العراقية، يقول الساعدي:

    "من الناحية القانونية، وحسب اتفاقية فيينا، فإن العراق ملزم بتوفير الحماية لجميع الرعايا الأجانب ومن ضمنها المعسكرات التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، وكذلك اتفاقية الأطر الاستراتيجية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة ايضا تلزم العراق بتوفير تلك الحماية. ولكن من الصعب بمكان تحييد الفصائل المسلحة العراقية عن المشاركة بأية عمليات ضد القوات الأمريكية، على الرغم من تعهد هذه الفصائل أمام السيد رئيس الوزراء العراقي بعدم المشاركة بأي عمليات ضد الأمريكان في حال نشوب صراع في المنطقة، مع أن مثل هكذا صراع بين الولايات المتحدة وإيران مستبعد من الناحية العسكرية، كما أن القوات الأمنية العراقية سوف لن تشترك مع أي جهة في حال حدوث المواجهة المباشرة بين طهران وواشنطن، كونها ملتزمة بالحياد وفق الدستور العراقي."

    إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

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    أخبار العراق اليوم, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
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