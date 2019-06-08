"داعش" يحاول العودة إلى المشهد العراقي

أفادت مصادر أمنية عراقية، بأن عددا من مسلحي "داعش" (المحظور في روسيا) شنوا هجوما على إحدى القرى الواقعة في محيط العاصمة بغداد، مما أسفر عن سقوط ضحايا.

ووقع الهجوم بعد مرور يومين من كمين نصبه المتطرفون لقوات الجيش، مما أسفر عن مقتل ستة جنود على الأقل في أعنف حادث تشهده المنطقة منذ اشهر عديدة.

فهل عاد تنظيم "داعش" الى نشاطه في العراق؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى عودة هذا النشاط؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج أين الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:

"هناك نشاط للتنظيم، وهذا النشاط ينذر لمرحلة قادمة تتمثل بانهيار أمني لا يقتصر فقط على حزام بغداد، وإنما هناك ثلاث محافظات مهددة، وهي كل من الأنبار الموصل وصلاح الدين، والاستثناء بالنسبة لكركوك وديالى، كونهما بالأساس محافظتان ملتهبتان، فهما جزء من معادلة الطاقة، وهما معبرا خط الغاز الإيراني باتجاه العراق، والذي أصبح مثار جدل في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران".

وتابع الشريفي، "نحن أمام استحقاق خطر جدا يتعلق بالنشاط الإرهابي في حزام بغداد، وهذا يأتي في إطار تغيير التنظيم لتكتيكه في إدارة المعركة وليس تغيير في الاستراتيجية، كون استراتيجية التنظيم ثابتة، والخطورة تكمن أيضا في أن سكان هذه المناطق يخشون التنظيم الإرهابي، وبالتالي لا يستطيعون الإدلاء بمعلومات عنه، أو أن عناصر التنظيم يتواجدون في مناطق نائية تحتوي على كثافة في الأشجار والبساتين، ما يعطي للتنظيم إمكانية ممارسة نشاطا ضاغطا على القطعات العسكرية".

وأكد الشريفي، "المرحلة القادمة ستكون مرحلة خطرة، ومؤشرات هذه المرحلة لا تقتصر فقط على الوضع الداخلي المتمثل بالأزمات السياسية وإيجاد ورقة ضغط على صانع القرار السياسي العراقي، وإنما على الوضع الإقليمي في ظل وجود مؤثر إقليمي فاعل، حيث تزامنت هذا الأحداث الأمنية مع موقف العراق في القمة العربية، فقد عُد هذا الموقف خروجا عن التوافق العربي، وربما يدفع العراق ثمن هذا الموقف في تراجع أمني وربما عسكري على الحدود، فضلا الآثار الاقتصادية التي ستؤثر على المشهد السياسي في العراق".

وأضاف الشريفي، "الصراع بين الولايات المتحدة وإيران سيلقي بضلاله على المشهد الامني في العراق، فضلا عن البعدين الاجتماعي والسياسي، لأن الانقسام السياسي أدى إلى انقسام اجتماعي، فهناك من يقف مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وآخر يرفضها بشدة، وهذا الانقسام المجتمعي هو نتاج لموقف سياسي منقسم وغير مستقر، وهذا ما سيؤثر على مسار الأحداث في قادم الأيام. "القضاء العراقي لا يتأثر بأي شيء، فلا يمكن له أن يكون محلا للتأثير الدولي أو الداخلي، وإنما يتعامل مع الأدلة والوثائق المعروضة أمامه، فما دام أولئك "الدواعش" قد ارتكبوا جرائم وفقا للقانون العراقي، فإن القضاء العراقي هو صاحب الاختصاص في محاكمة المتهمين بارتكابها، وبصرف النظر عن جنسية مرتكبي هذه الجرائم. فما ارتكبه هؤلاء الفرنسيون من جرائم، تعد جرائم بشعة وفظيعة، والقضاء العراقي يطبق عقوبة سلب الحياة المتمثلة بالإعدام، في حال تزامن الإرهاب مع فعل جرمي يتمثل بالقتل أو إحداث عاهة مستديمة أو باستعمال المتفجرات، والقضاء يتعامل مع هؤلاء المتهمين دون تمييز في الجنسية، ويطبق عليهم القانون العراقي بلا مواربة أو تدخل من أحد، ولا علاقة لفرنسا بتلك الأحكام، بل لم تلق فرنسا بالا لهؤلاء الإرهابيين الذين يحملون جنسيتها، وقد رفضت فرنسا أن تستلهم بما فيهم أطفالهم، والعديد من الدول رفضت استلام المتهمين العائدين لها، باستثناء بعض الدول التي قبلت استلام أطفال "الدواعش" الذين يحملون جنسيتها، مثل تركيا وطاجكستان، ليبقى العراق يتحمل عبأ تكاليف باقي الإرهابيين الأجانب، في الوقت الذي هو فيه بأمس الحاجة للأموال."

وفيما إذا كانت هناك اتفاقيات تلزم فرنسا باستلام مواطنيها المتهمين بالانتماء لتنظيم "داعش"، يقول حرب:

"لا توجد اتفاقيات دولية لتبادل المحكومين بين العراق وفرنسا، ومثل هذه الاتفاقيات موجودة مع إيران ومع وبريطانيا، وتتعلق هذه الاتفاقيات بتبادل المحكومين ممن يرتكبون جرائم داخل العراق وتصدر بحقهم أحكام قضائية، ومع ذلك، فإن هذه الاتفاقيات تستثني المحكومين بالإعدام، وفرنسا من جانبها لا ترغب وبشكل قاطع استلام "الدواعش" المحكومين في العراق ولا حتى تطالب بهم، بل تطالب بإنزال أشد العقوبات بحقهم."

وعن المنظمات الإنسانية الدولية وردود أفعالها حول أحكام الإعدام تلك، يقول حرب:

"أن تلك المنظمات لا تنظر إلى الأمور بصورة واقعية، فهي تجلس بعيدا عن العراق، ولا تعلم ما جرى فيه من جرائم قام بارتكابها هؤلاء الإرهابيين، علاوة على ذلك، فإن تلك المنظمات لم تكلف نفسها بانتداب محامين للدفاع عن المتهمين بالانتماء لتنظيم "داعش"، بل قامت الحكومة العراقية بهذا الموضوع، ودفعت أتعاب المحاماة من أجل الدفاع عن المتهمين أمام المحاكم العراقية، وتكتفي هذه المنظمات بالكتابة من بعيد ولا تعلم عن الواقع شيئا".

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون