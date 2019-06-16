هل سيبقى العراق متنفس إيران الاقتصادي

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أنها مددت لـ120 يوما إضافية إعفاء العراق من عقوباتها المفروضة على صادرات الطاقة الإيرانية.

وأكدت الوزارة في رسالة إلكترونية أن هذا الإعفاء الجديد يسمح لبغداد بمواصلة استيراد الكهرباء من إيران، مشددة في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة تجدد الإصرار على ضرورة تنويع العراق لمصادر وارداته في مجال الطاقة كي يتخلى عن الصادرات الإيرانية في هذا المجال.

عن هذا الإعفاء يقول ضيف برنامج أين الحقيقة على أثير راديو " سبوتنيك " الخبير الاقتصادي صالح الهماشي: "الولايات المتحدة اليوم تقوم بإظهار العراق على اعتبار أنه أحد الأوراق الضاغطة على إيران، لكن من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون العراق مستقر أمنيا واقتصاديا، حتى تستطيع مراعاة مصالحها ومصالح المنطقة الملتهبة، فالمشاكل الاقتصادية تعصف بأكثر دول الشرق الأوسط، وليس من مصلحة الولايات المتحدة خلق أزمة جديدة، لذلك كان متوقعا أن تعطي الإدارة الأمريكية تمديدا جديدا للعراق".

وأضاف "لكن أمريكا في الوقت نفسه حثت الحكومة العراقية على عقد اتفاقيات جديدة مع دول شرق العراق، وفعلا قام العراق بذلك وستظهر آثار تلك الاتفاقيات في المستقبل، حيث الكهرباء المصرية وصلت إلى الحدود العراقية الأردنية، كما أن خط أنبوب الغاز وصل الأردن من مصر وسوف يصل العراق، والولايات المتحدة تعي أن هذا الموضوع يحتاج إلى فترة طويلة، لذلك قامت بتمديد الإعفاء".

للاستماع إلى كامل الحوار تجدوه في الرابط أعلى الصفحة…

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون…