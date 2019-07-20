من يقصف قوات الحشد الشعبي في العراق؟

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن إصابة عناصر من الحشد الشعبي بقصف من طائرة مجهولة لمعسكر للحشد في قضاء "آمرلي" بمحافظة صلاح الدين.

حيث تعرض معسكر الشهداء في منطقة "آمرلي" التابع للّواء 16 من الحشد الشعبي فجر الجمعة لقصف نفذته طائرة مسيرة مجهولة".

وقد نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صلة القوات الأمريكية بقصف مواقع لـ "كتائب حزب الله" بقاعدة للحشد الشعبي في العراق، على الرغم من علمهم بتقارير المصادر المفتوحة حول أعمال عدائية محتملة ضد وحدة للحشد الشعبي في صلاح الدين بالعراق".

فمن هي الجهة التي تقف خلف هذا القصف؟ ومن أين تسنى للقوات الأمريكية الحصول على معلومات مسبقة للقصف؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج أين الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الباحث الأمني والمستشار الإعلامي لمؤسسة التنمية الإعلامية علي فضل الله:

"المشكلة في الموضوع أنه لدينا شراكة في إدارة الملف الأمني، وهذا يؤدي إلى فشل كبير فيه، أن يكون هناك أكثر من جهة ودولة تشارك العراق في ملفه الأمني، يجعل من الصعوبة بمكان السيطرة على هذا الملف، لذلك فإن هذه الخروقات تعد حالة طبيعية ومتوقعة، وأحد أسباب هذه الخروقات هي فقدان السيطرة على أجوائنا، خصوصا في المناطق الشمالية والشمالية الغربية، وهذا التقييد قد يعطي ميزة للمجاميع الإرهابية للتحرك، شاهدنا ذلك من خلال الضربة التي وجهت للحشد الشعبي في منطقة "آمرلي"، وهذا يدل على أن معسكراتنا في تلك الأماكن باتت مكشوفة وقد تستهدف من قبل المجاميع الإرهابية."

وتابع فضل الله، "قد تكون المجاميع الإرهابية في مدينة إدلب السورية قد طورت ما يقارب خمسمائة طائرة "الدرون"، وحولتها من طائرة رصد واستكشاف إلى طائرة معالجة وقصف، بالتعاون مع أحد الخبراء البريطانيين، لذلك أعتقد أن هذه الطائرات سوف تصل إلى الأراضي العراقية، في ظل وجود ضغوط كبيرة من الجانب الأمريكي على القوات العراقية وعلى الحشد الشعبي."

وأضاف فضل الله، "نحتاج إلى وقفة من الحكومة العراقية لمعالجة هذا الملف، ونحن سبق وأن اعترضنا على عملية إرادة النصر العراقية، التي مثلت استنزاف للموارد البشرية العراقية، حيث أن الجيل الخامس من الحروب يحتاج معها تطوير إمكانيات وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين، من خلال تحديث سلاح الجو وإدخال الطائرات المسيرة، ومراقبة الفضاء العراقي، خصوصا في المناطق الشمالية والشمالية الغربية.

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون