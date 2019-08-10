Widgets Magazine
تسجيل
15:17 10 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    أين الحقيقة؟

    باحث أمني: تعيين خليفة لزعيم "داعش" بمثابة طعم لعودة قيادات التنظيم الهاربة

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت مواقع مقربة من "داعش" (المحظور في روسيا) أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي عين التركماني عبد الله قرداش خلفا له.

    الجيش العراقي
    © Photo / Youtube/Ruptly TV
    القوات العراقية تعتقل عناصر "ديوان الجند" بتنظيم "داعش"
    وذكرت مصادر إعلامية، أن المدعو قرداش كان معتقلا في سجن بوكا في العراق، وقياديا في تنظيم "القاعدة".

    يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الأمريكية قد في تقرير لها، أن تنظيم "داعش" "يعاود الظهور" في سوريا بسبب سحب الولايات المتحدة قواتها من هناك، وأنه "عزز قدراته" في العراق. كما أن التنظيم قام بقصف منطقة محافظة ديالى شرق بالهاونات تزامنا مع العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الأمنية العراقية على خلايا التنظيم…

    فما مدلولات تعيين خليفة للبغدادي؟ وهل بدأ التنظيم يعيد تنظيم صفوفه؟

    عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج أين الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الباحث الأمني والمستشار الإعلامي لمركز التنمية الإعلامية علي فضل الله:

    "أن خسارة تنظيم "داعش" لقيادات كبيرة، سواء عن طريق القتل من قبل القوات الأمنية أو الهروب والتخلي عن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، أدت إلى ظهور استراتيجية جديدة للتنظيم تقوم على استدراج قيادات فرت منه، وهي بمثابة طعم لعودتهم، وهذا يؤكد نهج التنظيم في أن شخصية القائد يجب أن تكون محلية، الأمر الآخر المهم في هذا الموضوع هو أن هذه الشخصية الجديدة القادمة لقيادة التنظيم هي شخصية قاسية ومتمردة وتمتلك عنف شديد، لذلك أعتقد أن هناك استراتيجية جديدة للتنظيم في إعداد إرهاب جديد باتجاه الجغرافية العراقية والسورية، كما أن ذلك يدل على أن القادم سيكون أشد في التعامل مع القوات العراقية، ولا ننسى وقوف مخابرات عالمية خلف التنظيم، يرافقها إعلام أمريكي يزيد من تهويل هذه المجاميع الإرهابية."

    وتابع فضل الله، "أن تنظيم "داعش" لم ينشط، وإنما هناك ضعف في المستوى الأمني، وسبق وإن وجهنا انتقادات لعملية إرادة النصر، في كونها تستنزف القوات الأمنية العراقية عبر طريقة كلاسيكية في إدارة العمليات، بعيدة عن الجهد التكنولوجي."

    وأضاف فضل الله، "الاستهداف الإرهابي الأخير لمحافظة ديالى يدل على وجود انتشار لعناصر التنظيم واستهزاء بالقوات الأمنية العراقية، فلو كانت عملية إرادة النصر حققت مرادها في ديالى، لما شهدنا مثل هذه العملية."

    إعداد وتقديم ضياء إبراهيم حسون

    انظر أيضا:

    القوات العراقية تطوي الصفحة الثالثة من عملية "إرادة النصر"
    القوات العراقية تنفذ عملية أمنية شمالي البلاد
    القوات العراقية تعثر على عدد من العبوات الناسفة في قضاء تلعفر
    القوات العراقية تدمر 12 وكرا لـ"داعش" مع أفكاره ومتفجراته
    بالصور: القوات العراقية تواصل عمليات البحث عن مخلفات "داعش"
    الكلمات الدلالية:
    العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    عجلات الناتو تتراجع
    عجلات "الناتو" تتراجع
    إنفوجرافيك - منظومة صواريخ إس-500
    منظومة الصواريخ "إس-500"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك