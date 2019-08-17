العراق يعتزم حماية أجوائه... فهل امتلك الوسائل

فهل سيلتزم الطيران الدولي بهذا القرار؟ وهل تستطيع الدفاعات الجوية العراقية التصدي للطائرات التي تخترق الأجواء العراقية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الباحث الأمني والمستشار الإعلامي لمركز التنمية الإعلامية علي فضل الله:
"هذه المنهجية التي اتخذها العراق تحتاج إلى أدوات، فلو فرضنا أن هناك طائرة خالفت تلك التعليمات وقامت باختراق الأجواء العراقية، هل بالإمكان اعتراضها بواسطة الدفاعات الجوية العراقية، فلو كنا فعلا نمتلك قدرة الإمكانية للرصد والاستمكان لاستطعنا الرد على الطائرة التي اخترقت الأجواء أكثر من مرة واستطاعت ضرب أهداف في منطقة آمرلي وفي جنوب بغداد، لذلك أعتقد من الصعوبة بمكان تطبيق هذا القرار، بسبب غياب الأدوات، وهو موضوع لا يتجاوز مرحلة الشعارات."
وتابع فضل الله، " التحالف الدولي يملك الفضاء العراقي، وبالتالي فإن الإعلان عن التزامه بهذا القرار لا يشكل عقبة أمامه، كونه يسيطر على الأجواء العراقية، التي تتعرض للاختراق وليس هناك رد من التحالف على ذلك."
وأضاف فضل الله، "هناك فعلا خرق للأجواء العراقية، واستهداف من قبل طائرات إسرائيلية لمواقع عراقية تدعي إسرائيل أنها تابعة لإيران، وهي مشكلة كبيرة تمس السيادة العراقية، ومن المفترض بالحكومة العراقية أن تكون لها كلمة وأن تكون لديها أدوات من اجل منع هذا الاختراق، وهي صورة واضحة تبين أن العراق ضعيف ولا يستطيع حماية أجوائه."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
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