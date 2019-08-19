كردستان العراق... ساحة صراع دولي أم إقليمي؟

نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر كردية، أن الحرس الثوري الإيراني شرع في حشد قواته قرب الحدود مع إقليم كردستان العراق، ما يرجح تحضيره لعمليات عسكرية داخل قرى عراقية.

وأفادت المصادر "للسومرية نيوز" أن: "قوات تابعة للحرس الإيراني بدأت تتجمع بشكل لافت خلال الأيام القليلة الماضية، قرب الأراضي العراقية في إقليم كردستان".

وتأتي هذه التحركات الإيرانية بعد زيارة قام بها وزير الداخلية العراقي إلى العاصمة طهران.

فهل أعطت بغداد الضوء الأخضر لإيران من أجل القيام بعمليات عسكرية شمالي العراق؟ وهل هناك تنسيق تركي إيراني في عملياتهم العسكرية داخل الحدود العراقية؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج أين الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي:

"تبقى منطقة شمالي العراق فيها إشكاليات كثيرة، فالسليمانية لها علاقات جيدة مع إيران، لكنها متوترة مع تركيا، في حين أربيل لها علاقات جيدة مع تركيا، إلا أنها متقاطعة مع إيران، فتوجد أحزاب كردية إيرانية معارضة موجودة في شمال العراق ومدعومة من أربيل، وكذلك هناك أحزاب كردية تركية مدعومة من السليمانية ومن اطراف أخرى، لذلك كل فترة نجد هجوم عسكري أما تركي أو إيراني، وهذا الهجوم الإيراني المزمع هو ليس الأول، وإنما سبقته عدة هجمات، فقبل أقل من شهر كان هناك توغل إيراني في شمال العراق، سبقه عملية قصف، وعلى هذا الأساس لا أستبعد أن تقوم القوات الإيرانية بعملية تصفية للجيوب التي تعارض إيران أو تعمل بالسلاح ضد الحكومة الإيرانية المتواجدة شمالي العراق."

وتابع الهاشمي: "لا أعتقد أن هناك تنسيق إيراني-عراقي، فإيران وتركيا تتدخلان متى ما يشاءان، ولا يقومان بعمل حساب للحكومة العراقية، فكثيرا ما تستدعي الحكومة العراقية السفير التركي في بغداد، للاحتجاج على العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية، وممكن القول إن حكومة بغداد مستعدة للتعاون، ولكن ليست بالطريقة التي تقوم على أساس التوغل داخل الأراضي العراقية دون علمها."

وأشار الهاشمي إلى: "إمكانية وجود تنسيق بين أنقرة وطهران حول العمليات العسكرية التي يقومان بها في شمال العراق، على الرغم من وجود مشكلة بينهما، حيث أنقرة تتهم طهران في أنها تدعم بعض الجماعات الكردية المعارضة لتركيا، وبالمقابل طهران أيضا تتهم أنقرة بدعمها جماعات كردية معارضة لإيران، لكن هذا لا يعني عدم وجود تنسيق بينهما."

وأضاف الهاشمي: "الولايات المتحدة قد تدعم بعض الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة للحكومة الإيرانية، لكن في الوقت نفسه تنسق مع أنقرة بخصوص أعمال تركيا العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، وتحاول إبعاد قواعدها عن أي استهداف من الأطراف المتصارعة."

إعداد وتقديم ضياء إبراهيم حسون