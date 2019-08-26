خبير عسكري: الصراع بين واشنطن وطهران دخل مرحلة جديدة

اتهم الحشد الشعبي العراقي القوات الإسرائيلية باستهداف مواقعه في قضاء القائم غربي العراق، ضمن سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية للعراق، من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الأراضي العراقية بمحافظة الأنبار على طريق عكاشات - القائم بمسافة تقرب من 15 كم عن الحدود، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح بليغة.

طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأحد، بعقد اجتماعين طارئين لمجلسي الوزراء والنواب لمناقشة تداعيات استمرار "الاعتداءات الإسرائيلية" على مقار " الحشد الشعبي " بطائرات مسيرة.

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" نائب مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية الدكتور عماد علو:

"منذ شهر تموز الماضي وصولا الى هذه اللحظة، فأننا ندخل في مرحلة جديدة وتصعيد واضح في التوتر الحاصل بين واشنطن وطهران، والذي دخلت على خطه إسرائيل، عبر استهدافها لمقرات الحشد الشعبي بطائرات مسيرة، وهي تصعد من ذلك باستهدافها لقيادات في الحشد، كما توقع سابقا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي."

وتابع علو، "إن أولى مراحل الصراع بين طهران وواشنطن، وكما نوهنا عن ذلك في حوارات سابقة عبر "سبوتنيك"، هو ما يسمى بالتعرض المباشر أو ضرب الأذرع التي تمتلكها طهران في المنطقة، المتمثلة بالحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن."

وأضاف علو، "هذا الاستهداف الأخير للحشد الشعبي في مدينة القائم يشير وبشكل واضح إلى أن الأمور أخذة نحو التصعيد وإلى أننا دخلنا في مرحلة جديدة من الصراع بين واشنطن وحلفائها من جهة، وبين طهران وحلفائها من جهة أخرى."

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون