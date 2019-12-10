إذا ما فشلت الحوارات الداخلية…هل تتشكل حكومتا العراق ولبنان في الخارج؟

أعلنت الخارجية الفرنسية أن باريس ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 ديسمبر، يحثّ بيروت على الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

من جانب آخر، طالبت الخارجية العراقية الدول الغربية بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية، وذلك على خلفية بيان مشترك أصدره سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا بخصوص الاحتجاجات.

فهل ستحمل الدول الغربية على عاتقها قضية تشكيل الحكومتين اللبنانية والعراقية؟ وما مدى تشابه ما يجري في لبنان والعراق ؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي:

"لا يختلف المشهد اللبناني كثيرا عن نظيره العراقي، حيث يوجد أكبر لاعبين مؤثرين فيهما وهما إيران والولايات المتحدة، مع اختلاف في الوضع اللبناني متمثل بوجود فرنسا التي تمتلك تأثيرا وبصمة في الوضع اللبناني، ولها مصالحها في هذا البلد، فضلا عن المصالح الأمريكية والإيرانية".

وأكد الهاشمي على أن "دعوة فرنسا إلى تشكيل حكومة لبنانية في باريس تعد خطوة مهمة، ذلك أن مثل هذه الخطوة سوف لن تشهد اعتراضات أمريكية أو إيرانية، وربما لفرنسا مقبولية من كل الأطراف السياسية المختلفة في لبنان، فلعل تلك الأطراف تجد مخرجا لها من هذه الأزمة".

وتابع الهاشمي، "تتضمن دعوة فرنسا لعقد مؤتمر تشكيل الحكومة اللبنانية عدة جوانب، أولهما حل الأزمة في لبنان، وثانيهما أن فرنسا تعتبر نفسها لاعبا يعود بقوة إلى المشهد الدولي، وتريد أن تقول أنني أستطيع إصلاح الأوضاع في الشرق الأوسط بعيدا عن الطرفين المتنافرين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف الهاشمي: "لا تريد إيران خسارة جميع الأطراف في خلافها مع الولايات المتحدة، ففرنسا لاعب دولي مهم، كما أنها لم تقبل بموضوع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق خمسة زائد واحد مع إيران، ويوجد أكثر من اتصال بين الفرنسيين والإيرانيين، والدليل على ذلك أنه وبعد التصعيد بين الأمريكان والإيرانيين، كان هناك مؤتمر الدول الثمانية في باريس، وشهد حضورا مفاجئًا لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وهذا حصل بتنسيق فرنسي عالي المستوى وبقبول أمريكي".

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون