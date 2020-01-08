هل تساهم الفصائل المسلحة العراقية في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة؟

ذكرت مصادر عسكرية في بغداد أن القوات الأمريكية نفذت عملية محدودة بإعادة انتشارها في مواقع قرب العاصمة العراقية، استعدادا لمرحلة جديدة من المواجهة مع القوى الموالية لإيران بالعراق

في الوقت الذي تحدثت فيه بعض الفصائل المسلحة في العراق عن اجتماع ستعقده اليوم أو غدا للإعلان عن "المقاومة الدولية".

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" نائب رئيس المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية الدكتور عماد علو:

"ما يزال الوضع في العراق في ترقب لما ستؤول إليه الأمور حول الرد الإيراني على عملية استهداف سليماني والمهندس، فيما يزال حلف الناتو يواصل دعم العراق، على الرغم من قيام ألمانيا بسحب مستشاريها من العراق إلى عمان".

وتابع علو، "المؤشرات التي صدرت من القيادات المقاومة في لبنان والعراق، كلها تشير إلى أن الرد سوف تساهم به هذه الجهات بالتعاون مع إيران".

وأضاف علو، "ليس هناك نية لدى الولايات الانسحاب من العراق، ولذلك هناك مؤشر يدل على أن التواجد الأمريكي في العراق هو بمثابة خط دفاعي لإسرائيل".

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون